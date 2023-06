Las Personas Adultas Mayores (PAM), que, según proyecciones poblacionales del INE, para el año 2025, serán, en Bolivia, alrededor de 1,5 millones personas. Constituyen un segmento poblacional, social, demográfica y políticamente significativo, pues serán poco menos del 20% de los electores. Además, se debe tomar en consideración que las diferencias generacionales no son definitivas, como, por ejemplo, las diferencias de género.

Casi el 100% de mujeres o varones, serán mujeres o varones toda su vida. En cambio, no hay nada más efímero que la juventud. Los jóvenes de hoy, ese 80% del electorado, no se identifican con la situación social de las PAM. O, mejor dicho; si no entienden que los problemas que hoy afectan a las PAM, más temprano o más tarde serán sus propios problemas; no estarán tomando las previsiones pertinentes. Con este argumento lo que quiero es sustentar que el paso de todos los ahorros de los trabajadores bolivianos (sean estos oficialistas u opositores) a manos del gobierno o de la Gestora (que es lo mismo o es peor) es un asunto de importancia social, política y vital en todo el sentido de la palabra, pues en ello se nos va la vida.

El pasado, representado por las que actualmente son PAM y el presente, que incluye a todas las demás generaciones, de la patria. Si ahora no defendemos con la vida nuestros fondos de pensiones, nos quedaremos sin futuro. En consecuencia, en la lucha por la recuperación y el control absoluto de los fondos de pensiones, por parte de todos los bolivianos (sin distinción política, de clase, de etnia o de edad) debemos involucrarnos también todos.

Sólo existen los derechos en la medida en que éstos se ejercen. Para el pleno ejercicio de los derechos de las PAM es indispensable que gocen de plena funcionalidad y organización.

La población económicamente activa y la juventud están, en mayor o menor medida, organizados por su actividad como trabajadores, profesionales o estudiantes. Por tal motivo, en este artículo, me permito hablar a nombre de las PAM, porque, además, soy indiscutiblemente, una de ellas.

Las PAM, al estar ya fuera del mercado laboral, sólo pueden encontrar un factor organizativo en la identidad generacional; en consecuencia, su cohesión interna, su capacidad de movilización y de ejercer presión para lograr sus objetivos, está muy disminuida. Existen las organizaciones, asociaciones y federaciones, pero la participación de las personas de la base tampoco es muy orgánica, intensa y masiva.

Un gran porcentaje de las PAM presenta en algún grado, el síndrome del jubilado, en primera instancia porque, sólo si tiene suerte está jubilado (Según el CEDLA basado en la Encuesta de Hogares 2014 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Bolivia, sólo el 14% de las personas mayores de 60 años, cuenta con una pensión de jubilación). La gran mayoría, aunque no cuenta con una pensión de jubilación, está jubilada de hecho, pues ninguna institución le da un trabajo formal, en consecuencia, es un “jubilado sin pensión ni seguro de salud”.

En esta etapa de la vida disminuye la actividad en todos los sentidos. Con amplia disponibilidad de tiempo y en la soledad, las personas comienzan a pre-ocuparse de su salud, a identificar y ponderar dolencias para llamar y recuperar la atención perdida y en la medida en que su capacidad de desplazamiento lo permite, acuden y congestionan los establecimientos de salud.

En poco tiempo las dolencias se instauran innegablemente en sus organismos y se constituyen en verdaderos síndromes de insospechada complejidad.

Los expertos señalan que algunos de los síntomas de este síndrome son: estrés, ansiedad, pesimismo, depresión, propensión al alcoholismo, soledad, dependencia y violencia, pérdida de relaciones, aunque desde el punto de vista económico, la situación sea más o menos desahogada.

En consecuencia, para hacer una defensa efectiva y eficaz de los fondos de pensiones y de los derechos de toda la población, es indispensable rehabilitar al segmento poblacional de las PAM y tal labor es responsabilidad de la sociedad en su conjunto.

A mayor edad, el impacto y el peligro que entrañan las enfermedades es también mayor. Por tal razón es indispensable prevenirlas y la forma más eficaz de hacerlo es mediante estrategias de promoción de la salud. Muy acertadamente se puede decir que “promovemos la salud para prevenir la enfermedad”.

Prevenir la enfermedad consiste en reducir los factores de riesgo. Promover la salud consiste en desarrollar los factores de protección. Siempre es más fácil y eficaz crear si ya existen, desarrollar, hábitos de impacto positivo en la salud, que extinguir hábitos de impacto negativo en la salud. Simplemente porque estos últimos no se han instaurado en el repertorio conductual de una persona, por casualidad.

Existen factores y razones, a veces muy poderosas, que los sustentan. En el caso particular de las PAM, suelen ser especialmente reticentes a modificar y peor a erradicar conductas que forman parte de sus repertorios desde siempre. Sin embargo, pueden estar mejor dispuestas a “probar” nuevos hábitos y luego, si comprueban que éstos impactan positivamente en su estado de salud, incorporarlos en sus repertorios habituales o cotidianos de conducta.

En consecuencia, las estrategias de promoción de la salud son las que mejor se adaptan a sus necesidades y tendencias. Cabe además recordar que en la actualidad y en todo el orbe, las enfermedades infectocontagiosas, en sus prevalencias, han sido reemplazadas por las enfermedades crónicas no transmisibles (Cardio-vasculares, cardio-respiratorias, todas las formas de cáncer, renales, mentales, diabetes...), las cuales son susceptibles de tratarse y prevenirse mediante cambios en los hábitos de conducta.

Son estas patologías las que caracterizan el perfil epidemiológico de las PAM, de tal manera que, si se quiere conservar y desarrollar la funcionalidad integral de este grupo poblacional, para así recuperar su participación social y política, es indispensable crear los mecanismos para hacer posible y estimular en ellos la actividad en todos los sentidos.

Fundamentalmente la actividad intelectual y la actividad social y ello sólo es posible con el uso inteligente, honesto y responsable de sus propios recursos. De los recursos que han generado las propias PAM con su trabajo: los fondos de pensiones.