Pecadora redimida o apóstol de apóstoles

El 22 de julio se celebra el día Santa María Magdalena. Debo decir, se celebraba porque la santa está muy olvidada de los fieles, quienes hoy en día prefieren dirigir sus plegarias a la Virgen de su preferencia o al santo patrono de la causa que los aflige. La caída de la santa en el escalafón de la santidad es significativa, no sé si de los tiempos o de la doctrina.

Es llamativo que en un momento de ascensión de las mujeres en todos los terrenos, una santa tan importante no tenga la devoción de los creyentes. No es que no haya otras santas y vírgenes para cada ciudad, pero ninguna de ellas, con todos sus méritos, tiene la potencia femenina en toda su complejidad como la de Magdala.

Georges Duby, reconocido historiador francés, cuenta en su precioso libro Damas del siglo XII, del que saco las citas y los hechos que uso aquí, que a mediados del siglo XII circulaba un texto escrito para los peregrinos que hacían el Camino de Santiago, “un poco como los panfletos turísticos que distribuyen las agencias de viaje” dice él. Esta guía ofrecía una lista de los santuarios dedicados a santos tan milagrosos como el propio Santiago y que los caminantes podían visitar en el camino. Entre ellos destacaba por su importancia el dedicado a María Magdalena en Vézelay.

Ahí, afirmaba la guía, se encontraba “el cuerpo santo de la bienaventurada María Magdalena, esa gloriosa María que derramó sus lágrimas a los píes del Señor y sus numerosos pecados le fueron perdonados porque ella amó a ese que amó a todos los hombres, Jesús, su redentor”. “Entre otros beneficios, la santa podía hacer ver a los ciegos, oír a los sordos y caminar a los tullidos”.

Antes de entrar a la discusión de la importancia religiosa de la santa, debo desasombrar al lector que se pregunta cómo es que una mujer que estuvo con Jesús en Galilea terminó con sus huesos en Francia. Cuenta la historia sagrada que después de la muerte de Jesús, ella y San Maximino se embarcaron en Egipto y llegaron a Marsella, de donde salieron para difundir la palabra de Cristo.

Para entender esa importancia de María Magdalena, es necesario recordar que, de acuerdo al relato bíblico, cuando los apóstoles no encontraron el cuerpo de Cristo en su tumba, se fueron todos menos ella, a quien luego Él se apareció para anunciar que había resucitado. Es ella la que anuncia su resurrección a los demás. Por eso se la llama “apóstol de apóstoles”. Siendo la Resurrección un episodio de tanta importancia en la fe cristiana, es significativo que se le haya dado a una mujer el papel de anunciarla, ¡y una que había sido pecadora!

Ahí justamente reside su importancia. Todos los hombres son pecadores y si aman a Dios serán perdonados como ella. “Por amor a ella, el Señor perdonará las faltas de los pecadores”. Gracias a ella se puede alcanzar la redención. “Así se explica

–dice Duby– la presencia insistente en el imaginario colectivo de una figura de mujer, de la perdonada”.

Sin embargo, la figura de la mujer pecadora, lejana de la imagen maternal de la Virgen o de las santas puras de alma y cuerpo, trae consigo la evocación del sexo y del pecado, aspecto que despertaba reacciones complejas y contradictorias entre los monjes de la época, como lo analiza Duby con un detalle al que no puedo hacer aquí justicia.

Se conserva un sermón del siglo X dedicado al día de la santa, atribuido a un abad de Cluny, en el que se hacen consideraciones reveladoras de cómo se veía el papel de la mujer en la religión de la época, y el de María Magdalena. “La naturaleza femenina, dice el sermón, no está definida por su inclinación a la lujuria, sino por otras dos características. Primero, la debilidad, pero María Magdalena supera esa debilidad. Ella es la única que permanece junto a la tumba abierta, mientras los otros huyen. En segundo lugar el ardor efervescentísimo (sic) del amor y esta efervescencia de la feminidad se presenta como una virtud mayor. Magdalena llora, pero no es por remordimiento, sino por deseo insatisfecho, deseo por ese hombre que ella, cuando vivo, amaba. Tirarse a los píes de Jesús es un gesto de amante, no de penitente”. Y continúa con esta frase asombrosa: “Nosotros los hombres deberíamos devenir mujeres, cultivar en nosotros lo que hay de femenino para amar plenamente”. Cito las palabras textuales de estas frases notables.

Aquí tenemos algunos aspectos fundamentales que nos ayudan a transportarnos a esa visión medieval de Maria Magdalena: su papel principal en el anuncio de la Resurrección, su carácter de pecadora arrepentida que abre el camino de la salvación a todos los pecadores, y su inmenso amor por Jesús.

Sigamos acompañando a Duby. “La muerte ha ingresado a este mundo por medio de Eva, y otra mujer, María, madre de Dios, ha abierto las puertas del paraíso. Entre esas dos mujeres, a medio camino aparece, accesible, imitable, pecadora como todas las mujeres, la Magdalena. Dios ha querido que su victoria sobre la muerte sea anunciada por ella. Gracias a ella, por la voluntad divina, el oprobio que pesaba sobre las mujeres ha sido levantado”.

No debemos, sin embargo, ver en esta exaltación gloriosa de María Magdalena, un intento de mejora de la condición de la mujer. En la basílica dedicada a San Maximino, la entrada de las mujeres era prohibida y en las escenificaciones litúrgicas de la Resurrección hasta el papel de María Magdalena era representado por un hombre.

La reforma eclesiástica entre 1075 y 1125, nos recuerda Duby, “reparte los hombres en dos categorías: aquellos a quienes el uso de las mujeres está prohibido y aquellos que pueden poseer una, pero una sola y legítima, quien por ello quedará sucia y debajo de los asexuados y sometida a su poder. (...) Una tal segregación ha dejado un trazo imborrable en la cultura de Europa occidental, introduciendo en las consciencias la idea de que la fuente del pecado es en primer lugar el sexo”. La mujer seguirá siendo el camino del pecado.

Con los años, el santuario dedicado a María Magdalena fue perdiendo importancia y su figura ha dejado de tener el perfil extraordinario de antaño, para volver a ser la de pecadora arrepentida que se arrodilla ante Jesús; posición que se acomoda mejor al régimen patriarcal de la Iglesia.