Pobre pero sexy

Rodrigo Soto, escritor costarricense en un cuento, en referencia a Shakespeare utiliza mucho la frase “algo hay podrido en Dinamarca”, en este caso es Berlín, pero para que me entiendan les tengo que contar una historia, la de un pequeño club de un suburbio de Berlín, Köpenick. Esta modesta institución llamada 1.FC Union Berlin, fundada por trabajadores durante la Guerra Fría, empezó a tener fama de antisistema y contracultura.

Quedaron del lado menos tolerante del muro, pero dada la característica popular del fútbol, su estadio se convirtió en un bálsamo de anonimidad, donde se podía gritar contra el gobierno opresivo sin ser señalado: “die mauer muss weg!” (¡El muro se debe ir!), en cada tiro libre (entender muro por barrera). Para todos los habitantes de Alemania Oriental ésta era probablemente la única oportunidad en la que podían expresarse sin consecuencias. Este refugio de libertad generó la frase “no todos los ‘unioner’ son enemigos del Estado, pero todos los enemigos del Estado son ‘unioner’”.

Después de la unificación, habiendo salido campeón de la 3ra liga alemana, Union, en 1994, debió ascender a 2da, mas no pudieron costearse la licencia necesaria por problemas financieros y fueron obligados a mantener la categoría.

A comienzos de este siglo la situación no mejoró y las dificultades financieras continuaron. El club descendió y como si eso no fuera suficiente, debía tener 1.461.000 euros en sus arcas, dinero que el club no poseía. Entonces a los hinchas se les ocurrió crear la campaña “Sangra por Union”. En un país que paga por “donar” sangre, los fans literalmente sangraron por su equipo y recaudaron 602 mil euros. Un pacto de sangre había salvado a su equipo de la extinción.

Como si fuera poco, cuando lograron volver a la segunda Bundesliga, su estadio no cumplía con las condiciones necesarias. Entonces, manteniendo la misma línea de siempre, los aficionados decidieron implementar un programa donde ellos mismos aportarían horas voluntarias de trabajo a la renovación del estadio. Entre 2.500 devotos pusieron unas no muy mediocres 140 mil horas de trabajo. Gratis.

Este escenario además tiene un par de atractivos extra. Se encuentra oculto en medio de un bosque y la tradición dicta que uno debe acudir a los bares alrededor de la estación de Köpenick, beber un par de cervezas con los de siempre y emprender el peregrinaje a través del bosque rumbo al templo.

No es lo único singular en este estadio. Tres de las cuatro tribunas no tienen asientos. Vendrían a ser las tribunas populares en este lado del océano. Es algo que al sudamericano promedio no le llamará la atención, pero en un continente donde en más de un país se prohibieron estas tribunas por su asociación con los hooligans y la violencia, es algo distinto. El futbol, aquí, se ve de pie.

Este club es, evidentemente, diferente. En un mundo donde todos pretenden hacerse fama de “alentar hasta en las malas”, este particular caso es real. El hecho de silbar a un jugador es un derecho reservado exclusivamente para los jugadores rivales. Previo a un partido por la Europa League le preguntaban a un aficionado qué hacía a Union tan especial. La respuesta: “nosotros”, alegando que la atmósfera en el estadio sería exactamente la misma si fuera un partido de tercera división. Y es que aquí en verdad el resultado pasa a segundo plano.

Es tan así, que en 2017 cuando Union lideraba la tabla de la segunda división a pocas fechas del final, los fans levantaron un enorme cartel que decía “Scheiße... wir steigen auf”, “A la mierda... vamos a ascender”. Bueno, el sueño se hizo realidad en 2019. Y el trayecto no acabó ahí.

Luego del obvio desenfreno por el ascenso, los fans prepararon algo conmovedor para su primer partido en la más alta división de fútbol alemán. La gente llevó al estadio enormes fotografías de sus familiares y amigos que no llegaron a ver a su amado club en primera. Ellos no querían que los suyos se perdieran de algo así. Las tribunas llenas de fotografías en blanco y negro, fans en llanto y debajo del rostro de cada difunto aparecía la emotiva frase “finalmente aquí”.

Al terminar el partido, como es costumbre, la pantalla gigante mostró la concurrencia final, sólo que no eran los 22.012 hinchas que siempre llenan el estadio. Ese día fueron 22.462 “unioner”. 450 hinchas extra hubo esa tarde en Berlín y un récord de asistencia para el club.

A pesar que la mayoría de expertos predecía que Union duraría solo una temporada en la división de élite, el equipo blanquirojo sorprendió a todos con un undécimo puesto. La temporada siguiente, la mayoría de los expertos predijo el descenso al final de temporada, pero el club acabó en un sólido séptimo puesto. Para la temporada 21/22, la mayoría de los expertos vaticinó que aquella quimera acabaría y que caerían a segunda división, pero acabaron en un sorprendente quinto puesto, a solo un punto de jugar la Champions. Esta temporada los expertos se preguntan cuánto más podrá durar este disparate.

Se preguntarán por qué les cuento todo esto. Es que en la Bundesliga está pasando algo especial. Al día de hoy, con 12 fechas jugadas y contra todo pronóstico, Union Berlin lidera la liga por un punto, por encima del Bayern. Conjuntamente, acaban de superar la fase de grupos de la Europa League y deberá jugar contra al Ajax en la siguiente ronda. Uno de los clubes más indiscutiblemente genuino manda, por ahora, en este fútbol de plástico. En esta artificialidad en la que dinero es sinónimo de éxito, este club de una ciudad que se describe a sí misma como “pobre pero sexy”, hasta ahora es el mejor.

Pensarán que es imposible que este equipo salga campeón y quizás estén en lo cierto. Pero no se trata de eso. La coherencia que mantienen aficionados, dirigentes y jugadores es asombrosa. Todos en la misma línea, la meta no es ganar: es defender y conservar la autenticidad del club, es mantener viva esa cultura que se vive en el día a día y es seguir siendo ese lugar de pertenencia para la comunidad.

Para ellos, estar donde están ya es más que un éxito. Saben muy bien de dónde vienen. Todo lo demás es extra.

Muchas veces nos olvidamos lo que el fútbol puede significar, hasta que encontramos clubes como Union Berlin. Hace unos años un gran periodista alemán preguntaba burlonamente después del ascenso de Union, “hablando en serio, ¿pertenece un club como éste a la Bundesliga, al mundo de los ricos y bellos?”. Seguramente en el fútbol de hoy, no. Por suerte hay algo podrido en Berlín.