Canto al bosque

Estoy hechizado, late mi corazón al verla, mis babas caen con solo pensar en tocarla, imagino perderme en su cuerpo delicado. Ante mi atenta mirada sus cabellos se vuelven: blancos como el algodón, fucsias como el atardecer, dorados como los rayos del sol, me hacen suspirar. Siento que no soy yo quien contempla al tajibo, ¡transpiro!, ¡lo miro extasiado!, cruzo y vuelvo a cruzar las piernas al verla. ¡Me regala una dulce sonrisa! ¡Me envuelve! “¡Qué hermoso es el tajibo!”, digo sonriendo; disfruto de la flor de tajibo porque alegra mi invierno. Fragmento de Canto al bosque, de Elías Caurey. (Dum Dum Editora).

Cristina, ¿luego Evo?

La condena a prisión de Cristina Kirshner podría anticipar el futuro de Evo. La división del MAS debilitará electoralmente al partido y por ello, el ala renovadora podría intentar la inhabilitación de Evo mediante una condena judicial. No sería raro que los renovadores impulsen un proceso contra Evo, por ejemplo, por pederastia. Imagínese, si a Camacho lo acusaron por violar a un niño de 5 años, cuándo él tenía 10...

Cercado

Además del conocido enfrentamiento entre Evo y Arce, Choquehuanca está trabajando intensamente para debilitar el apoyo a Evo entre los movimientos sociales originarios de occidente. En el Chapare, Andrónico Rodríguez, que rivaliza con Evo por el liderazgo de las seis federaciones cocaleras, apoyó la Ley del Censo, contra la voluntad del expresidente. Evo ya debe estar viendo enemigos por todas partes.

Tercer frente

Varios intelectuales del MAS afirman que el partido no puede dividirse en las próximas elecciones presidenciales porque podría perderlas y ello tendría consecuencias nefastas, como el encarcelamiento o exilio de su liderazgo. Lo ocurrido durante el gobierno de Jeanine es la prueba de ello. Si Evo y Arce no son capaces de lograr un acercamiento, Andrónico podría perfilarse como el candidato de consenso.

Agua del Silala

El Silala es un río de curso internacional y si Bolivia no usa el porcentaje de agua que le toca, Chile se beneficiará gratuitamente con ese caudal porque no hay forma de almacenar el flujo de agua de forma indefinida. Lo lógico sería llegar a un acuerdo para cobrar a Chile por el consumo del agua boliviana. La alternativa sería desarrollar proyectos que usen agua en beneficio de nuestro territorio, pero hoy, no existen.

Inversión mínima

Según datos preliminares, la inversión pública del país durante este año se acercará al 65% de lo presupuestado. Esto es malo para la economía porque limita el crecimiento. La baja recaudación impositiva, la reducida inversión pública y privada, y la falta de créditos internacionales (que costarían 10,6% de interés anual) han llevado a esta situación. Esto se anticipaba, pero el Gobierno hizo poco para evitarlo.

Mal servicio

Los retrasos de BOA son extremos y los viajeros soportan la situación porque no tienen alternativa. Como BOA está subvencionada, practica una competencia desleal, que la ha convertido en un pseudomonopolio. La mala gestión se advierte en el mal trato a sus pasajeros y en el mal estado de sus aeronaves. Skytrax, un sitio especializado en la auditoría de líneas aéreas, la ha calificado como una de las peores del mundo.