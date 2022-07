Clásico Literario: The Strongest Vs. Bolívar

Es bien conocida la rivalidad deportiva entre los dos equipos más grandes del fútbol boliviano, The Strongest (el Tigre) y Bolívar, que ha trascendido la cancha y ha configurado una suerte de polarización identitaria entre hinchas (fanáticos o simpatizantes) de ambos clubes en el imaginario social. En tal sentido, la Editorial 3600 concibió un proyecto que pueda llevar a las letras este antagonismo centenario: Clásico Literario: The Strongest Vs. Bolívar, un libro de cuentos en el que 11 escritores del Tigre se “enfrentan” a 11 del Bolívar en una cancha literaria. Es un libro doble cara: de un lado van los cuentos de Bolívar (con su respectiva portada), y del otro los del Tigre. Para esto, se eligió a dos directores técnicos, Ricardo Bajo (Tigre) y Óscar García (Bolívar), quienes se encargaron, con total libertad, de armar sus respectivos cuadros, convocando a los escritores que, según ellos, son los que mejor pueden defender los colores de sus clubes. El respeto a la libertad y autonomía de cada DT garantiza la calidad literaria del libro, una colección de cuentos, entre originales y reeditados.

Tuto contundente

La declaración de Tuto Quiroga por el caso Golpe 1 fue contundente y demuestra con pruebas y testigos, algunos masistas, que la renuncia de Evo se debió a la generalizada percepción de fraude electoral y que la posesión de Jeanine fue concertada con el MAS para llenar el vacío de poder tras la renuncia de Evo. Parece que la acusación de golpe es una manipulación de Evo para intentar esconder la verdad detrás de su renuncia.

Copa Evo 2022

El ego de Evo está más grande que cuando era presidente. Quiere organizar un campeonato de fútbol, denominado Evo 2022, que se jugaría en el Chapare con la asistencia de equipos internacionales. La idea es francamente mala porque el Chapare no tiene suficientes hoteles ni seguridad policial y habría que ver si equipos serios y decentes jugarían un campeonato de fútbol en un territorio sin ley donde campea el narcotráfico.

Minería

La minería ha retomado el primer lugar entre los productos de exportación bolivianos, llegando al 48%, contra un 42% de los hidrocarburos. El potencial minero del país es muy grande y la producción minera podría crecer aún más. Para que eso ocurra, se necesitan incentivos fiscales y seguridad jurídica que atraigan la inversión extranjera. Ésa es la vía para generar millonarias regalías que el país necesita con urgencia.

Tercera opción

Si el duro enfrentamiento de Evo Morales contra Luis Arce y David Choquehuanca crece durante los próximos años, podría llevar a una ruptura irreconciliable entre ellos. En tales circunstancias, Andrónico Rodríguez podría surgir como una alternativa de consenso y unidad para la candidatura presidencial del MAS en 2025. El problema de Andrónico es que su posición radical cocalera asustaría a la mayoría de los votantes.

De 60 mil a 120 mil

El Servicio de Impuestos Nacionales cometió un error al amenazar al humorista Pablo Osorio por un video que publicó en TikTok, mofándose de dicha institución. En pocos días Osorio duplicó su número de seguidores, de 60 mil a 120 mil. Cualquier persona o institución pública está expuesta a mofas, críticas o felicitaciones en redes sociales. Intentar acallarlas con amenazas tiene el efecto contrario. Que sirva de lección.

Agua segura

Un reciente estudio determinó que el 32% de la población boliviana, más de 3 millones de personas, no tiene acceso seguro a agua potable, a pesar de los cientos de millones que destinó el gobierno de Evo a los proyectos “Mi agua”. Lastimosamente, una buena parte de ese dinero fue mal utilizado. En las ciudades capitales e intermedias damos por descontado el acceso al agua potable y, si faltara, se produciría una rebelión.