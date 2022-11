Diario de La Paz

Algo de magia hay en presentar un libro en La Paz. Serán los amigos, será el aire y las montañas, será la altura y el cielo azul, será la familia, será la historia, la nostalgia, las calles, el cariño, los abrazos, el acento, las palabras, las miradas.

Nació el “Diario de La Paz, apuntes de un retorno”, ahora tiene vida propia.

Estará en las librerías de La Paz, y en México a quien le interese. Gracias a Guadalupe Pérez-Cajías y Claudio Rossell Arce que propusieron una deliciosa discusión en la

Universidad Católica Boliviana. Gracias a Daniela Murialdo, Sayuri Loza, Verónica Ormachea; las tres me regalaron palabras intensas y certeras en la Casa del Poeta. Gracias a Marcel Ramírez y Willy Camacho, más que editores, cómplices de travesuras escriturales. Gracias

a todos los que dedicaron parte de su día llenando el auditorio, tantos nombres, amigos, rostros que me honran al tenerlos al frente escuchando estas letras. (Hugo José Suárez). Editorial 600.

Cabildo cruceño

El último cabildo cruceño logró una participación récord, tal como lo demuestran múltiples fotografías y videos, y eso que la asistencia fue voluntaria. Dentro de 10 a 15 años Santa Cruz tendrá cerca al 50% de la población nacional y su peso electoral le permitirá elegir presidentes. Fue una mala idea del MAS abusar impunemente al departamento porque las cicatrices quedan.

Lula incómodo

La presencia de Evo en los eventos de celebración del triunfo electoral de Lula incomodó ostensiblemente al presidente electo brasileño. Su lenguaje corporal en varias fotos y videos lo demuestra. En este nuevo mandato, Lula necesita cimentar su legado para la historia y para ello necesita moderación y corregir los errores del pasado. En esa perspectiva, Evo no es una buena compañía.

Censo 2023

Ante la incapacidad del Gobierno de lograr acuerdos con los cívicos de Santa Cruz sobre la fecha del censo, la Asamblea Legislativa resolverá el problema mediante la aprobación de una ley. La mayoría conformada por la oposición y el sector evista del MAS podría determinar que el censo se celebre en 2023. ¿Mereció la pena el costo económico y político del enfrentamiento para el país? No, fue un error del Gobierno.

Escasez de agua

La campaña de la Alcaldía de La Paz para reducir el consumo de agua, ante una eventual escasez, es una medida preventiva necesaria. Llama la atención que la iniciativa no hubiese partido de Epsas, institución responsable de la gestión del agua en la ciudad. Hace unos años, La Paz se quedó sin agua por la ineptitud de los funcionarios de la empresa de aguas de entonces y los actuales no están mostrando diferencias.

Nueva mayoría nacional

La declaración del presidente Arce, afirmando que: “Es inadmisible que la derecha pretenda levantar la cabeza cuando no tiene el apoyo popular”, no es del todo precisa porque con un MAS dividido, las dos facciones masistas tienen cerca al 30% de la intención de voto cada una y la oposición agrupa un 40% y, por lo tanto, conforma una nueva mayoría nacional. Además, no es precisamente de derecha.

Biden y Xi

Una reflexión sobre la reciente reunión entre Biden y Xi en Indonesia hace pensar que, si ambos líderes se pusieran de acuerdo, podrían, literalmente, arreglar el mundo. La presión conjunta de ambos a terceros países permitiría implementar políticas mundiales para frenar el calentamiento global, detener las guerras y reactivar la economía, entre otros grandes objetivos, que son fundamentales para la humanidad.