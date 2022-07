Casa de ciudad

Hay una cierta mirada en la portada de este libro de Gisela Kozak Rovero, en la cual la imagen de una puerta abierta entre las ruinas, más un juego gramatical, nos atrae inmediatamente. Dos palabras que se juntan con un emblema de pertenencia, a través de la preposición “de”, difieren y conectan aquel espacio que limitan. La casa, un símbolo de aislamiento que nos permite vivir dentro de ella, como el espacio más privado y ajeno, se une con la ciudad, la zona de lo público, donde todo lugar es compartido y visible. ¿Qué significa entonces el título con el que parte la compilación de historias de Gisela Kozak Rivero? Casa de ciudad (2021) es, sin lugar a duda, un espacio donde la hibridez de la existencia, en dos lugares, se traslada de un terreno a otro, partiendo, además, desde lo material a lo corpóreo, para convertirse en el contexto de quienes viven dos realidades en un mismo cuerpo materializado y citadino. Aquí, la

casa en ruinas se convierte en un símbolo de identidades que han sido destruidas por la injustica, la desigualdad, la incomprensión, el desarraigo. (LALT).

Golpe de Estado

La denuncia por alzamiento armado y genocidio contra prácticamente todos los líderes de la oposición no tiene fundamentos sólidos. Evo impulsa la teoría de un golpe para limpiar su imagen y el 60% de la población cree que es mentira. El intento de descabezar a la oposición impulsará la aparición de nuevos líderes que podrían tener un potencial electoral mucho mayor que el de los actuales.

105 millones

El fallo arbitral que condena a Bolivia a pagar $us 105 MM al BBVA ha indignado al país. Pero más grave aún es que la condena pudo haberse evitado si el gobierno de Evo aceptaba, el año 2015, la propuesta de la AFP de irse del país contra el pago de $us 15 MM. Los responsables directos de rechazar la oferta, además de Evo, fueron Luis Arce, entonces ministro de Economía, y Mario Guillén, viceministro.

Gestora

La millonaria inversión que el Gobierno está realizando en la Gestora Pública para reemplazar a las AFP es dinero tirado a la basura, porque tras el fallo arbitral a favor de BBVA y el que se viene, a favor de Zurich, el Gobierno terminará como dueño de ambas AFP y no necesitará del software de la Gestora para administrar las pensiones porque dispondrá de los sistemas, ya probados, de las propias AFP.

Canchas negras

Cientos de canchas de fútbol de pasto sintético que construyó Evo a lo largo y ancho del país están perdiendo su color verde, muchas están negras, y varias piezas han comenzado a despegarse, dejando feos e incómodos huecos en el suelo. Evo construyó canchas en lugar de hospitales, que hubieran salvado muchas vidas, y parece que le vendieron materiales ordinarios.

Urubó Golf

Después de la cantidad de pruebas por estafa en el proyecto inmobiliario Urubó Golf presentadas ante un juzgado de Santa Cruz contra el empresario Luis Carlos Kinn, es incomprensible que dicho personaje no haya sido detenido. Mientras tanto, lanza falsas acusaciones contra sus víctimas, no paga sueldos a sus trabajadores hace seis meses y, para colmo, su hijo publica fotos en Facebook de sus vacaciones en Aruba.

Radares

En 2016, Bolivia compró a la empresa francesa Thales Air Systems 13 radares por $us 191 MM, que el Ministerio de Defensa debería estar operando para controlar los vuelos dentro el país. Los radares no funcionan, lo que hace sospechar que el personal no está debidamente capacitado o que son de mala calidad o que el narcotráfico los ha saboteado para moverse con impunidad. El Ministerio de Defensa está bajo sospecha.