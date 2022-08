Presentación del libro Resistimos para existir

El próximo 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, presentaremos, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA, el libro de mi autoría Resistimos para existir (2022), que comprende –esencialmente– conversaciones (no entrevistas) con ocho mujeres líderes de las resistencias territoriales situadas en la cuenca amazónica, la región del Río Grande, la Reserva de flora y fauna Tariquia, la serranía del Aguaragüe y el TIPNIS.

El libro será comentado por mujeres comprometidas con la defensa –desde la investigación académica, el trabajo periodístico y el activismo socioambiental– de la vida de los pueblos y territorios indígenas: Jimena Mercado, periodista de investigación socioambiental; Katya Velarde, exvicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Karen Gil, periodista de investigación y especializada en derechos; Paola Cortés, abogada especialista en derecho ambiental y cambio climático; Miriam Jemio, escritora, editora y periodista de investigación ambiental y Elizabeth Peredo, investigadora socioambiental y miembro de Trenzando Ilusiones-Espacio Autónomo.

¿De qué trata el libro? Esencialmente, del más importante y estratégico punto de inflexión tanto de las ciencias sociales como de las condiciones de posibilidad de la propia vida en el planeta, el cambio climático y el calentamiento global. Hoy sabemos, por los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que estamos ante un inminente colapso ecológico (el concepto es de Maristella Svampa) frente al que insurgen las mujeres indígenas y campesinas en defensa de los derechos de la Madre Tierra y contra el extractivismo desarrollista y depredador.

Después de las históricas luchas del movimiento obrero por un salario justo, de las poblaciones indígenas y afrodescendientes por revertir el dominio colonial y la racialización, de los movimientos feministas por transformar las condiciones de subordinación de las mujeres, de los ambientalistas por la defensa de la naturaleza, actualmente insurgen las luchas de las mujeres líderes de las resistencias territoriales por la defensa del territorio y la vida, sintetizando con ello el más lúcido entendimiento de la principal contradicción del presente: capital versus vida, asumiendo y subsumiendo con ello la comprensión de las demás contradicciones, así como las propias condiciones de lucha: movilización y resistencia.

Por ello, desde hace 16 años, en Bolivia se está reactivando una de las más importantes batallas por el agua, el territorio y la vida y lo más significativo y –en realidad– histórico es que estos combates bio-céntricos están siendo liderados por las mujeres indígenas y campesinas.

Asistimos pues a una muy original y maravillosa reactualización de las luchas y resistencias territoriales contra el extractivismo y el carácter patriarcal: opresivo y represivo del sistema mundo de dominación moderno colonial, así como a la activa dinamización de los horizontes morales e intelectuales de la defensa de los derechos y, además, en la más radical dimensión del resguardo vital de los bienes comunes (cada vez más depredados): agua, oxígeno y biodiversidad.

¿Con quiénes conversamos?, obviamente con las más importantes mujeres líderes de los movimientos de lucha contra el extractivismo depredador de la Madre Tierra. Empezamos con las dirigentes de las resistencias contra las mega hidroeléctricas, como Lourdes Miranda, Ruth Alipaz y Rosario Barradas.

También dialogamos con las mujeres que están liderando las egregias resistencias contra el extractivismo más letal: el hidrocarburífero, empezando con la joven líder del Aguaragüe: Yenny Noguera. Y, claro, no podíamos sino hablar –con el mayor interés y cariño posibles– con las mujeres guerreras de la heroica Tariquía: Paola Gareca, Amanda Colque y Barbarita Meza.

Y no podía faltar, en estos diálogos afectivos y (al mismo tiempo) combativos, la palabra de las valientes y valerosas mujeres que, desde hace más de una década, como Matilde Nosa y Nazareth Flores, están liderando indomablemente la más noble de las causas: la defensa del territorio y la vida en el TIPNIS. Aquí conversamos de las varias y múltiples defensoras del territorio y la vida, con la meme Cecilia Moyoviri, quien –igual que en las demás resistencias– no es la única líder de las resistencias territoriales, pero es con quien nos une una primordial y entrañable amistad.

¿Cuáles son las principales temáticas abordadas en los diálogos con las mujeres líderes? Si bien hay una interesante diversidad temática, que responde a los propios intereses de las luchas y resistencias territoriales, se podrían nuclear en tres ejes de articulación teórica, política y –pretendo– epistémica: uno, las ofensivas capitalistas, desarrollistas y extractivistas; dos, la mega-depredación de los bienes comunes, tales como la contaminación y la híper deforestación; y, tres, la re-insurgencia político territorial de las luchas sociales, el liderazgo femenino de los movimientos de resistencia territorial y los consiguientes posicionamientos feministas (sí, feministas), en el sentido no sólo de pre-ocuparse de mujeres sino también de la reactivación de las luchas contra la histórica subordinación de las mujeres.

Last but not least, quiero agradecer muy de veras y con toda el alma andina a cada una de las mujeres líderes que han tenido la amabilidad y la deferencia de departir conmigo. Agradezco infinitamente a Lourdes, a Ruth, a Rosario, a Paola, a Amanda, a Barbarita, a Yenny y a Cecilia, a quienes las he estado requiriendo con inusitada frecuencia, pero que siempre me han atendido con suma solicitud, afecto y consideración. Vaya pues para todas ellas mis más fervientes agradecimientos y mis más combativos augurios de fuerza, ánimo y coraje para seguir luchando por el agua, el territorio y la vida.

¡Jallalla warmikuna!