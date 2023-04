Hoy día, el subsidio al consumo de combustibles está en el centro de la polémica. Intentaremos analizar el tema planteando algunas preguntas.

¿Por qué es negativo el subsidio? Al margen del daño fiscal que ocasiona, el subsidio es regresivo: los consumidores que más se benefician son los de mayores ingresos porque consumen más. Adicionalmente, el subsidio al consumo de combustibles incentiva el despilfarro, o desincentiva la eficiencia y el ahorro en el consumo.

¿Cuál es el tamaño real del subsidio? Esa es una pregunta sin respuesta porque en la cadena de precios del sector, hay distorsiones en todos y cada uno de los tramos. Por ejemplo, el cálculo del precio de un litro de diésel refinado en el país parte con un precio del petróleo de $us 27,11 /barril que implica hoy una diferencia de al menos 50 $us/barril con el precio internacional.

Pero, además, la tarifa por oleoducto, por poliducto, el margen de transportes diferentes (cisternas, barcazas), el margen de refinación son planos, lo que implica subsidios cruzados entre consumidores, entre productos y entre regiones. Es decir, no es posible saber cuál es el costo real de un litro de gasolina o diésel producido en el país y puesto en la gasolinera de un lugar en específico.

¿Quiénes son los principales consumidores de combustibles? No hay información detallada que permita responder, pero se puede hacer una lista tentativa. La agroindustria y la minería son consumidores importantes de diésel oil, pero sin duda el transporte es el más significativo. ¿Cuántos vehículos en el país consumen gasolina y diésel? No se sabe, porque hay una enorme cantidad de autos chutos que circulan sin ninguna restricción. No se controla la venta de combustibles a estos vehículos, a pesar de que existe un instrumento apropiado para ello, como es el B-SISA. Adicionalmente, hay usos industriales legales y otros ilegales, como la fabricación de cocaína que usa combustibles como insumos, uso que tampoco está medido.

Pero hay un grupo de consumidores que cada vez son más importantes: los países vecinos. En un país con casi 7 mil km de frontera con 5 vecinos, que tienen todos ellos precios muy superiores (130% en promedio), obviamente el contrabando de combustibles es imposible de controlar. El gobierno acaba de lanzar un “programa de control” con el objetivo de evitar o al menos reducir el contrabando. El ministro del sector expresó que esperan ahorrarle al país $us 1 mil millones por año (fuente: mhe.gob.bo). Si se compara este monto con la importación que cuesta $us 1.700 millones/año, entonces el gobierno está reconociendo que casi el 60% de la importación es para favorecer a los consumidores extranjeros.

¿Cuáles son las respuestas del gobierno a este problema? La primera es afirmar “que no se levantará el subsidio”. Si se revisan los datos, ya ocurrió un mini gasolinazo. El año 2019, se inició la venta de gasolina especial “plus”, es decir, mezcla de gasolina con etanol. Esta gasolina tiene un poder calórico inferior, y por tanto, se requiere o de aditivos o de mayores cantidades para recorrer la misma distancia que la gasolina sin etanol. Por tanto, en la práctica, el consumidor necesita pagar más para obtener el mismo resultado y ese es, exactamente, el concepto de gasolinazo. La gasolina especial plus se vende, preferentemente, en las ciudades capitales de departamento, sobre todo en el eje central; y a las fronteras llega la gasolina especial tradicional, de mejor calidad. Es decir, se aplicó el “minigasolinazo” contra los consumidores locales, y se han mantenido los precios para el contrabando.

En segundo lugar, opera hoy día la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) que subsidia la conversión para disminuir la demanda por gasolina o diésel. Es decir, el gobierno está subsidiando la conversión a un combustible (GNV) que sabemos se agotará en esta década.

Tercera respuesta del gobierno: plantas de biodiesel a base de productos vegetales que implican un daño ambiental gigantesco. “Se generará un ahorro al país en la importación de combustible” reza la propaganda oficial, pasando por alto que en realidad se producirá combustible vegetal para continuar alimentando el contrabando y el consumo de autos chutos, a costa del bosque.

Cuarta y última respuesta: importar crudo para refinarlo en el país. El problema es el mismo: se importará al precio internacional (que hoy es mayor al doble del doméstico) para producir combustibles que en su mayor parte irán al consumo de los países vecinos.

¿Cuál es la solución al problema? Para los analistas del sector, la focalización del subsidio es una opción. Si bien es una idea que se debe analizar, tiene el grave inconveniente de que puede crear mercados negros de combustibles.

En ese contexto, parece ser que la única respuesta real al problema es la electrificación del parque automotor, por varias razones: 1) es imposible contrabandear la electricidad almacenada en las baterías de los vehículos 2) existe un 100% de margen de reserva en el sector eléctrico, que permitiría soportar un incremento significativo en la demanda; y 3) siempre es posible aumentar la capacidad de generación con instalaciones distribuidas basadas en energías renovables.

Para aplicarla, se requieren medidas urgentes e inmediatas: 1) la decisión política de avanzar en esa dirección, en concordancia con la transición energética mundial, 2) la trasformación de la EECGNV en entidad ejecutora para la conversión a electricidad, 3) parar las inversiones en las plantas de biodiesel y destinar esos recursos a la aplicación de incentivos al transporte público para acelerar la electrificación 4) construir la infraestructura necesaria (como la red de electrolineras) para que el proyecto avance; y 5) diseñar un esquema de incentivos tributarios.

Esta solución implica un paso en la dirección correcta: la eliminación paulatina de combustibles fósiles, contribuyendo a mejorar la economía y disminuyendo los impactos ambientales; se trata de una solución integral: financiera, energética y ambiental sin el costo político de un gasolinazo.