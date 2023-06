Pedaleando por la orilla de Copacabana retornando de clases, allí estaban de nuevo los manifestantes pidiendo la destitución del presidente, con carteles de “Fuera Lula”, agitando el ameno clima del domingo carioca. Antes era “Fuera Bolsonaro”, seguido de “Fuera Temer”, con distintos colores, es cierto, y antes, “Fuera Dilma”, con los mismos colores. Desde hace al menos 10 años, la política nacional parece limitarse a la polarización política, y las elecciones de 2018 y 2022 van poco más allá.

Toda esta rabia ha definido las elecciones, pero poco ayuda a gobernar. Entre otras cosas, porque ni el ganador ni el perdedor parecen querer dejar atrás esa polarización cuando acaban las elecciones. Se crea así un clima que no favorece la construcción de buenas políticas, y menos aún su aceptación por la sociedad. ¿Cómo podemos salir de esto?

Para encontrar una respuesta fui a leer el buen libro de Martha Nussbaum, Anger and forgiveness: Resentment, Generosity, Justice (Oxford Univ. Press, 2016). Es un libro sobre la ira, que se divide en cómo lidiar con esta emoción en la esfera personal, en la política y en lo que la autora llama el “término medio”, que incluye nuestra relación con numerosos actores, como la burocracia, los proveedores de servicios, los desconocidos, etcétera.

Para mi sorpresa, lo confieso, descubrí que el tema de la ira ha sido tratado en la literatura desde hace milenios. Aristóteles, Séneca y Adam Smith, por quedarme con los más conocidos, trataron ampliamente el tema en sus obras. Todos abogaban, con distinto énfasis, por la importancia de deshacerse de ella. No es difícil entender por qué, sobre todo en política.

En su obra Retórica, del siglo IV a.C., Aristóteles define la ira como “un deseo acompañado de dolor por una retribución imaginaria a causa de un menosprecio imaginario infligido por personas que no tienen ninguna razón legítima para menospreciarnos a nosotros o a alguien de nuestro círculo de relaciones”.

Nussbaum explora distintas dimensiones de esta definición, como el doble uso de “imaginado”, para subrayar que a veces la ira resulta de una ofensa que no existió o que no se pretendía, y cómo tantas veces la ira resulta de una percepción de estatus relativo, de algo que alguien nos hace sentir menos, desacreditados, algo que en el fondo está en nuestra cabeza. La obra de Séneca, en particular, se centra en esto, dice Nussbaum, porque la ira estaba mal vista en la antigua Grecia y Roma, era algo infantil, muy diferente de lo que a ocurre hoy en día.

Pero el punto central es cómo la ira acaba atándonos al pasado, ya que seguimos reflexionando y planeando la “retribución imaginada” de la que habla Aristóteles. La propia idea del perdón, tan presente en la cultura judía y cristiana, es básicamente una forma también de encerrarnos en el pasado, argumenta Nussbaum. El pecador debe primero reconocer el error, humillarse, pedir perdón, un largo ciclo que se centra en la ofensa, no en el futuro.

Una alternativa mucho mejor, especialmente en política, es ser generoso y cooperar con el otro, en lugar de centrarse en la venganza. Nussbaum explora esta idea analizando la experiencia de tres grandes líderes políticos que no sólo lo hicieron, sino que además dejaron constancia de las razones para hacerlo: Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. Los tres lograron enormes avances en la situación política y social de sus países al dejar de centrarse en la violencia, en la retribución por el mal causado a su pueblo, en este caso ciertamente no imaginado, en favor de estrategias centradas en el futuro.

La importancia de esto se resume en dos puntos de vista expuestos por Mandela y resumidos así por Nussbaum. En primer lugar, “las actitudes no retributivas son especialmente cruciales para la persona que es fideicomisaria de una nación. Un líder responsable tiene que ser pragmático, y la ira es incompatible con el pragmatismo orientado al futuro”. En segundo lugar, “el enfoque airado y resentido simplemente no es apropiado para un líder, porque el papel de un líder es hacer que las cosas sucedan, y el enfoque generoso y cooperativo es el que funciona” para ello.

En otras palabras, de lo que dice Mandela se deduce que centrarse en fomentar la polarización, en energizar la rabia de tus partidarios, no sólo distrae la atención de los problemas que hay que resolver y de las cosas que hay que hacer, sino que hace más difícil conseguir apoyo político para que las soluciones encontradas puedan aplicarse. En resumen, insistir en una polarización rabiosa no hará que Brasil se desarrolle (tampoco Bolivia-NT).

Por supuesto, y la propia Martha Nussbaum lo señala, “la construcción nacional requiere mucho más que no estar enfadado. Requiere un pensamiento económico sólido, un sistema educativo eficaz, unos servicios sanitarios públicos eficientes y mucho más”. Pero centrarse en el pasado, en la venganza y en deshacer las políticas creadas por los oponentes no lo conseguirá: la ira exige respuestas dramáticas y rápidas, mientras que el desarrollo requiere políticas bien pensadas y a largo plazo.

Tenemos que volver a centrar la política en el futuro, en superar nuestros numerosos desafíos. Construir soluciones y convencer a la sociedad de su acierto, convencer a ambos lados del espectro político, con generosidad, cooperación y pragmatismo. Y tenemos que empezar pronto, no esperar a las próximas elecciones, ni a la aparición de un salvador de la patria, cosa improbable.

* Armando Castelar Pinheiro es economista con doctorado en la Universidad de Berkeley, California. Actualmente es investigador de la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro y profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal. El autor nos presenta sus reflexiones sobre el efecto pernicioso de la rabia no solamente en la política y el desarrollo de una nación pero también en nuestras relaciones personales. Nos presenta una visión histórica sobre rabia y el perdón vista por grandes pensadores como Aristóteles, Gandhi y Mandela quienes han podido superar el odio y la ira para superarse y conquistar el proyecto de una nación.

El autor está motivado por la polarización de la política brasileña entre Lula versus Bolsonaro, que curiosamente guarda cierta similitud con la que vivimos actualmente en Bolivia; una distensión de tres vértices: MAS evista versus MAS arcista versus “la oposición” derechista, racista, golpista, fascista y otros adjetivos de odio incontenible donde todos los políticos son perdedores y la nación es la más afectada por el aplastamiento del desarrollo humano y económico.

Traducción y nota final por Fernando Patiño Sarcinelli.

Publicado en Valor Económico-O Globo.