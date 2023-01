Santa Cruz atravesó el portal al año 2023 en pie de protesta contra la desmesura e inconstitucionalidad de las prácticas del gobierno central, retratado en su golpe al gobernador Luis Fernando Camacho. La capital del oriente venía ya de haber sostenido un paro cívico de 36 días, con luces y sombras. La resistencia civil y la oposición política demostraron que le ganaron las calles al MAS; las han convertido en un espacio de expresión. Mientras, en su terquedad, Luis Arce y su gabinete de ministros continúan endureciendo el discurso tecnócrata y andino centrista para gobernar a todo un país en nombre de la plurinacionalidad. El paro cívico fue la prueba clara de que el discurso político del MAS ya ha fracasado en Santa Cruz, pues no interpela a nadie, no constituye subjetividades. Por ello, ante el fracaso del camino por la ideología y la propaganda política, apostó definitivamente por la coerción violenta, utilizando a los aparatos represivos del Estado, trasladando miles de policías de otras ciudades a la capital oriental, desplegando a militares armados para sentar territorialmente el dominio que no tiene.

En este contexto, el de una ciudadanía vibrante que se autoconvoca multitudinariamente a asambleas y movilizaciones, como el histórico Cabildo del 13 de noviembre, o la Marcha por la Libertad y la Democracia del pasado martes, o la vigilia de mujeres afuera del Comando de la Policía, cabe preguntarse qué podría plantearse temáticamente para la Bienal Internacional de Artes de Santa Cruz que sea de relevancia, siendo este evento uno de los platos fuertes del ámbito cultural para el país este año. Además, considerando también que en el contexto político Santa Cruz vivirá un año de construcción de propuesta para modificar la relación con el Estado, hacia una Bolivia federal, según anunciaba el ahora detenido gobernador Camacho.

Considerando lo que había anunciado la Secretaria Municipal de Cultura y Turismo en octubre del año pasado, la XXII Bienal Internacional de Artes debía desarrollarse entre el 9 de agosto al 27 de septiembre del 2023 en el Parque Urbano. Sin embargo, a mediados de diciembre, de manera abrupta desvinculó de la organización a la contraparte, la Galería Kiosko, que ya había trabajado el discurso curatorial, lanzado la convocatoria e iniciado gestiones. Desde esta Secretaría se nos informó escuetamente que se había debido a una disparidad de criterios, sin embargo esta instancia no se pronunció oficialmente al respecto, cerniendo así una gran interrogante sobre la realización de este magno evento.

Arte y contexto

El arte contemporáneo es por excelencia contextual, actúa en torno a espacios-tiempo específicos. Las obras son como imanes que atraen interpretaciones y que se alimentan mientras más significaciones le otorguen los espectadores. Por otro lado, una bienal de arte contemporáneo es un ejercicio de vanidad de cada ciudad, al tiempo que habilita aparatos de lectura de lo que acontece en ese territorio. Todas las bienales del mundo son diferentes, de acuerdo a los países, necesidades, escenas artísticas y visiones. En Bolivia padecen aún de fragilidad institucional, tanto esta bienal cruceña como el SIART de La Paz o la bienal Contextos de Cochabamba. Cada vez resulta más difícil asegurar su estabilidad. En un análisis foda de la Bienal de Santa Cruz, una de sus debilidades es que depende de una instancia pública, la Alcaldía cruceña, para organizarse cada dos años. Pero la Alcaldía está dirigida por un Johnny Fernández que ha terminado de ver vapuleada su imagen después del paro cívico en el que se borró y apareció tarde para desbloquear el vertedero, que afectaba con la acumulación de basura en la ciudad. A la fecha Santa Cruz sigue luciendo sucia y con deficiencias en el recojo de basura en diversas zonas, pero el alcalde continúa apareciendo en las fotografías entregando bonos a sectores vulnerables de la población, como si buscara movilizar sensibilidades que le granjeen una tregua.

Por supuesto que el contexto político, de total fractura entre el centralismo y los poderes de Santa Cruz, afectó a la organización de la bienal, que según se conoce tiene un presupuesto municipal de Bs 700.000. Como está la situación, es de imaginar que el alcalde cruceño no tiene el permiso del poder central del MAS para gastarse esos 100 mil dólares en un evento de arte contemporáneo que, como ya sabemos, representa para ellos un arte colonial, elitista y por poco no dicen que es propio de “los pititas”. La consigna del alcalde, siguiendo la tónica del MAS, seguramente será la de exigir a la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo que se asegure que aquello en lo que se gaste esa plata sea lo suficientemente popular, fácil de difundir, y traiga muchos dividendos de show mediático, rédito político y visibilidad para su gestión. Esto nos debe hacer reflexionar como mínimo sobre las relaciones entre arte y política en el contexto actual, álgido, de incertidumbre, de polarización, y de constante manipulación de los símbolos patrios de manera selectiva entre dos bandos.

Arte e ideología

Siendo la realidad hoy más que nunca una pura construcción y arreglo ideológico, vivir en este país es vivir en un teatro de lucha entre diferentes relatos y ficciones que compiten. No se puede gobernar solamente con represión, por ello los poderes recurren a la instalación de ficciones. Pero el MAS se ha quedado sin ficción efectiva para el oriente boliviano, otra vez. Nicolas Bourriaud, fascinante curador francés, considera que el vínculo entre el arte y la política no es un paso de la ficción a lo real, sino un vínculo entre dos maneras de hacer ficción. Por ello es tan importante la producción artística que pueda surgir de este momento histórico, porque nos impulsará a renovar estas ficciones, que son espejos en los que nos miramos como región, y que tienen efectos muy reales en la vida cotidiana.

Si la bienal de arte contemporáneo tiene una especial importancia en el contexto de países subdesarrollados como el nuestro, es porque acelera la posibilidad de que se produzcan ópticas que cuestionen lo que los poderes nos venden como “la realidad”. La importancia de los artistas no está ya en que sean productores de cuadros de pintura para colgar en las paredes blancas de una sala que recorren los visitantes, sino en que mediante sus trabajos nos pongan a la vista el carácter no definitivo de las cosas, para que disloquen el mundo, le devuelvan el orden que trae consigo un aliento poético.

Parafraseando a Bourriaud en Radicante, el arte es productor de representaciones y de contra-modelos que subrayan la fragilidad intrínseca del orden existente.