Cuando me dispongo a salir siento que hay algo en las calles que no me gusta. Ya no es la pandemia, por que al parecer ya domino su prevención. Es la gran proliferación de mendigos venezolanos, o bolivianos venezolanizados que exhiben a sus retoños para despertar la conmiseración y abrir así nuestros bolsillos.

Al principio me preguntaba, ¿vienen en busca de algo o huyen de algo? Su conducta y su semblante no son los del peregrino que va en busca del perdón y la virtud. No, son pobres que huyen del comunismo. No son ni se parecen a los migrantes que cruzaron el Atlántico en busca de trabajo. Tampoco se parecen a los republicanos españoles que huían del franquismo. No, repito, son gente pobre que huye del comunismo, o socialismo, o izquierda... o como se le quiera llamar.

A los cubanos les limita el mar y cuando huyen lo hacen hacia el norte, hacia “el imperio”. Probablemente los nicaragüenses también. Siempre concebí al socialismo como la opción ideológica, política, social y administrativa de quien quiere erradicar la pobreza, la desocupación, la explotación y el estancamiento del poder en manos de una reducida élite. Pero, paradójicamente, en Latinoamérica, los Estados donde se ha afincado el “socialismo del siglo XXI”, han dado muestras fehacientes y hasta groseras en muchos casos, de lo diametralmente opuesto.

Permítame el lector hacer una definición de socialismo, “didáctica”, como la califico benévolamente yo, o “simplista” como malévolamente podrían calificarla mis detractores: “la tierra es de quien la trabaja”. Dicho en terminología sociológica: “los medios de producción deben ser propiedad de los trabajadores”.

En nuestros países, el Estado pretende, maliciosamente, representar a los trabajadores. Con la administración dolosa de los recursos de todos (que son obviamente cuantiosos), logra “comprar” y copar así todos los poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, sindical y comunicacional. En pocas palabras, elimina todo mecanismo de crítica y por tanto de control y equilibrio. Literalmente retorna a la monarquía absoluta.

¿De qué otra manera podría calificarse un Estado en el que presidente y vicepresidente son marido y mujer? (Nicaragua: Ortega/Murillo). Yo estuve allí entre 1981 y 83, milité como internacionalista en las milicias populares sandinistas con la certeza de estar contribuyendo a la construcción del socialismo en el mundo. Imposible imaginar en aquella época que aquel Daniel Ortega, formado a la imagen y semejanza de Sandino y Fonseca, acabaría pareciéndose más a Somoza que a aquellos.

Es que un verdadero revolucionario que constituye ejemplo de vida, no sólo debe “ser”, también y fuera de toda duda, debe “parecer”. Más allá de lo político, jurídico, ético y estético (pues no se ve bien) eso de perpetuarse en el ejercicio del poder y “en pareja” es psicológicamente ridículo. Pero por una razón que trataré de dilucidar, los gobernantes socialistas en poco tiempo pierden la razón. No les interesa en absoluto ni parecer ni ser. Solo les interesa tener y ejercer el poder absoluto indefinidamente. Es que no debe haber algo mejor que vivir como sultán (harem incluido) y llenarse la boca con “revolución, socialismo, izquierda...”.

Han alcanzado su sueño y obviamente, ¿despertar? ¡Ni en sueños! Se niegan la posibilidad de retornar a la cotidianidad. A la “neurosis de la vida cotidiana”, como diría Freud. Se estancan en la psicosis del poder totalitario e indefinido.

Se ha visto, la historia lo confirma y reconfirma, que los tiranos, como bien lo decía Melgarejo: “Confianza... ni en mi camisa”. No confían en nadie y se creen los elegidos insustituibles. Según ellos nadie lo puede hacer mejor. Aunque de todo lo que les perjudica culpan al “imperio”, éste no requiere ya ni abrir la boca, pues con sus propios comportamientos bizarros erosionan sus imágenes hasta que se derrumban solos.

¿Qué hizo “el imperio” para incitar a Ortega a gobernar indefinidamente con su mujer? ¿Qué hizo “el imperio” para incitar a Evo Morales a exhibir por televisión su desprecio por las reglas propinando un rodillazo al arquero adversario en un partido “amistoso” de fútbol? ¿Es un invento del imperio el que a ambos tiranos la opinión pública, la Constitución y las leyes les interesa un bledo?

No, eso lo hemos visto todos, se ha exhibido y se exhibe a diario frente a nuestros ojos azorados. No lo queremos creer. ¿Qué dirían al respecto Marx, Lenin, Trotsky? Stalin probablemente los vería como sus pupilos.

Retornando al título: lo que prometía ser una “revolución”, o una evolución acelerada de los sistemas de gobierno, de la administración de los Estados, de la organización social y económica de las poblaciones, se transforma en involución de tales aspectos básicos de la vida.

Siento envidia sincera al ver cómo pueblos que no invocan para nada a la revolución al socialismo, a la izquierda, a Marx, Lenin... avanzan a pasos acelerados y seguros hacia la libertad, la justicia, la paz, la reducción de las diferencias sociales y económicas, el bienestar general... de manera natural, gradual, en gran medida armoniosa como la evolución en el más clásico sentido darwiniano.

Como para pensar que los cambios abruptos y radicales que persiguen las revoluciones, acaban interfiriendo la evolución y trocándola en involución y eso por un fenómeno muy humano. La evolución no tiene paladines, caciques, führers, comandantes, generalísimos... que más temprano que tarde pierden la razón y se convierten en tiranos. La evolución es de todos.

Quizás es tiempo de acabar con los caudillos, de ser implacables en la transitoriedad en el ejercicio del poder. El poder es como el agua, me parece. Debe circular. Cuando se detiene, se estanca y se pudre.