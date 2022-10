Hernán Siles Zuazo es uno de los grandes personajes de nuestra historia, alguien que ha jugado un papel crítico en episodios de bifurcación de nuestra democracia, y el consenso señala que ese papel ha sido para bien del país; lo que no quiere decir que el hombre haya sido perfecto, o que todos sus actos hayan estado libres de errores. Debilidades y desaciertos probablemente tuvo, todos abiertos a la lectura fría o apasionada de la historia. Era por eso esperada la biografía de Siles, Sobre un barril de pólvora, que han publicado su hija Isabel Siles y el periodista Rafael Archondo.

El poeta Auden recomienda no comentar libros que no nos gustan, ya que, dice él, si el libro es malo caerá de todas maneras en el olvido, y si es bueno, la historia probará tu error. Sin duda, pero a la sabiduría de este consejo se opone en este caso la necesidad de contribuir al mejoramiento de instituciones cuyo debilitamiento algunos lamentamos. Cuando hoy no faltan quienes afirman sin pudor que vivimos en democracia y la arbitrariedad pasa por justicia, me parece importante cuestionar si cualquier relato cronológico de los actos y circunstancias de una persona es una biografía. Estas son piezas esenciales en la construcción de la memoria nacional y ahí la importancia de su rigor.

Ricardo Sanjinés ha calificado este libro sobre Siles Zuazo como su “biografía definitiva”, categoría a la que aspiran todos los ejercicios del género. Dejando de lado el hecho de que es necesario el concurso de la comunidad de historiadores para otorgar ese calificativo, voy a discrepar: no es historia y menos definitiva.

Voy a argumentarlo usando los siguientes criterios:

1. La objetividad y la imparcialidad absolutas no existen en historia, pero una buena biografía debe al menos buscarlas.

2. Una biografía que no quiera ser apenas un compendio de hechos debe acercarnos a la persona del biografiado en su complejidad humana.

3. Una biografía debe, además de dar un marco de antecedentes personales, situarnos en el contexto histórico de sus actos.

4. Excepto para quienes solo buscan conocer ciertos hechos en detalle, una biografía debe contener reflexiones y exponernos a cuestiones que trasciendan esa vida, pasar de lo personal a lo universal. Así se justifica el tiempo que invertimos en leerla.

Este libro sobre Hernán Siles cumple en mi opinión solo con el tercer criterio.

Hijos de grandes personajes pueden, claro está, escribir de ellos retratos imparciales, pero para lograrlo tendrían que sacrificar lo que pueden ofrecer de más valioso: la intimidad y el corazón. En el acto de presentación del libro en La Paz, Isabel Siles dijo con notable candidez que había escrito su parte del libro para sus sobrinos e hijos. Podía haber dicho que lo había escrito para los jóvenes de hoy y para las futuras generaciones.

Sin embargo, quien asistió a dicha presentación podía ver que el público a la que ella dirigía sus palabras estaba en las primeras filas del público: su familia y sus amigos. Este sesgo es comprensible en alguien que vive todavía bajo la devoción de la memoria de su padre, pero es incompatible con la buena historia, y, lamentablemente, como lo ha admitido Archondo en una entrevista, también ha influido en las partes que él ha escrito.

Es evidente que una familia tiene el derecho de dejar por escrito su propia visión de los hechos. Pero, incluso si no se notara en el contenido del libro el sesgo con el que la tinta ha sido cargada aquí y allá, el mero hecho de que su escritura haya sido contratada, le resta la confianza en la independencia que debe tener todo trabajo intelectual. Aquí falló la intención.

La lectura muestra que no es un libro escrito con rigor de historiadores. Es un buen relato escrito con la agilidad propia de la crónica periodística, pero la ausencia de fuentes que apoyen la mayor parte de las afirmaciones –en algunos casos hay citas sin fuente, en otros, afirmaciones sin referencia– lo descalifican para ser una biografía en categoría histórica. Aquí faltó el método.

El libro hace un relato ameno –eso no se le puede negar– de varios episodios de la vida de Hernán Siles y, excepto por algunos donde se siente ese sesgo inducido por el amor o la inquina, el relato parece ser básicamente veraz, pero uno no puede dejar de preguntarse si el personaje no tuvo debilidades, defectos, dudas; sombras junto a sus luces. Nada de eso aparece.

Casi todo lo que aprendemos del hombre es su serenidad, su tenacidad, sus buenas convicciones e intenciones. Excepto por estos rasgos obvios, el personaje que nos muestra el libro es una caja negra. No sabemos si aquí faltó diligencia, transparencia o coraje.

Finalmente, el cuarto requisito. En buena parte porque la obra no va más allá de ese recuento de hechos en modo periodístico –lo que naturalmente no es necesariamente un defecto, pero determina un modo narrativo que la profesión asocia a la objetividad– el margen de reflexión que nos ofrecen los autores es muy limitado, por no decir trivial. Quien lea el libro no sacará más que una imagen del hombre digno y bueno y un acúmulo de datos que, si no son para uso inmediato, serán olvidados sin beneficio remanente. Aquí faltó profundidad.

No espero que todos los lectores estén de acuerdo ni con los criteros que asumo para calificar un libro de biografía histórica ni con mi análisis de ellos. Para eso está el debate. Lo que quiero señalar es que, reconociéndole amenidad a su lectura y veracidad en la mayor parte de su narrativa, la biografía incurre en ciertas libertades de afirmación y omisión sobre las que el lector debe estar atento, y decepciona por quedar corto en su aproximación a las complejidades humanas de las que Hernán Siles no puede haber estado exento.

Queda todavía pendiente la elaboración de esa biografía, si no definitiva, al menos histórica que haga justicia a la persona y al estadista que fue don Hernán Siles.