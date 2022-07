Santa Cruz, el departamento que más importa, y exporta

Diego H. Moscoso Sanginés U.



Hace algunos días, a modo de buscarme conversación, el conductor del trufi que me llevaba a casa dijo: ojalá este año no chaqueen mucho... ojalá, le respondí. Enseguida añadió: ¿sabe para qué chaquean? Chaquean para exportar soya, aceite, carne, azúcar, alcohol ¿me entiende? Los negocios que dan plata a Santa Cruz, así dicen los noticieros, que somos la locomotora de Bolivia, ¿no ve? Mirándome a los ojos, guardó silencio como invitándome a compartirle mi opinión, no pude hacerlo, pues había llegado a mi destino. Sin embargo, aquellas palabras motivaron la elaboración deesta columna de opinión.

En la publicación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), “Modelo de desarrollo cruceño: Factores y valores que explican su éxito”, en las páginas 73 y 74 dice: “El modelo de desarrollo de Santa Cruz está basado en la conjunción de cinco factores: recursos naturales, recursos humanos, financiamiento, innovación e institucionalidad. Los cinco valores que hacen al espíritu cruceño tienen que ver con: la libertad (libre iniciativa) que conduce al hombre –varón o mujer– a destacar por decisión propia; la individualidad (realización personal) que lo lleva a pensar en sí mismo y a buscar un legítimo rédito por lo que hace; la competitividad (inclinación por el libre mercado) para abastecer las necesidades de la población; el cooperativismo (asociatividad) para resolver mancomunadamente las carencias desatendidas por el Estado; y, la integración al mundo (exportación, importación) en su proyección al mercado externo; todo esto ha derivado en profundas transformaciones, a lo largo del tiempo, para la población cruceña y el país todo”.

“Lo cierto es que a la producción agrícola y pecuaria con tecnología de avanzada; se suman la moderna agroindustria; empresas semilleras; compañías de comunicación; banca y seguros; empresas inmobiliarias y de construcción; medios de comunicación; exportadoras e importadoras; industria forestal/maderera; puertos fluviales; empresas de cerámica, papel y tabaco; gastronomía, hotelería y turismo; compañías de servicios médicos; universidades privadas; metalmecánica y metalurgia; franquicias internacionales; servicios de imprenta; y múltiples opciones de diversión, etcétera, que

–cuando se hace un análisis minucioso de su génesis o actual administración– se llega a concluir que la mayor parte de ellas no tienen que ver precisamente con oriundos de esta tierra, sino con emprendedores extranjeros y del interior y los hijos de éstos, en una sociedad que se ha tornado cosmopolita por excelencia”.

Ante la opinión pública, Santa Cruz se refleja como el departamento con la economía más exitosa del país debido al desarrollo de un modelo propio denominado “modelo de desarrollo cruceño”. Pero al mismo tiempo es donde se registra la mayor cantidad de focos de calor en época de chaqueo, es decir, cada año se reducen las zonas boscosas y selváticas a causa del fuego y la deforestación. Entonces, frente a aquella lógica de modificar el uso del suelo con el fin de incrementar la capacidad de producción agroindustrial vinculada a las corporaciones transnacionales, es urgente evaluar y discutir alternativas al “modelo cruceño” antes que, por apetitos corporativos, en unos años más, la zona de la Chiquitania se convierta en desierto.

Según los boletines de comercio exterior publicados por el IBCE, en los años 2016 al 2021, se constata que Santa Cruz presenta déficit comercial en cada gestión, sumando los seis años, el monto llegó a los 9,3 mil millones de dólares de déficit; por su lado, las exportaciones alcanzaron 13,18 mil millones, mientras que las importaciones fueron 22,54 mil millones de dólares. En otras palabras, Santa Cruz compró más de lo que vendió, o también, podría decirse, el “modelo de desarrollo cruceño” desde el año 2016 requirió subvención para saldar sus deudas, empleando parte de las reservas internacionales custodiadas por el Banco Central de Bolivia, en desmedro de los otros departamentos exportadores.

En concreto, el modelo de desarrollo cruceño, para producir y vender los 13 mil millones de dólares en exportaciones, requirió 22 mil millones de dólares. Es como si el costo en una empresa fuera 22, y su ingreso 13.

Asimismo, durante el mismo periodo, Bolivia exportó un valor de 50,52 mil millones de dólares, Santa Cruz fue el que más exportó, con 29% del total, Potosí 24%, Tarija 17%, La Paz 15%, Beni 6%, Oruro 4%, Cochabamba 3%, Chuquisaca 1% y Pando 0.9%. Por otro lado, el país en su conjunto importó 53,75 mil millones de dólares, de los cuales el 41% le corresponde a Santa Cruz, a Potosí 3%, Tarija 7%, La Paz 24%, Beni 6%, Oruro 16%, Cochabamba 7%, Chuquisaca 0,10% y Pando 0,12%. Los departamentos superavitarios son Potosí con 10 mil millones de dólares, le sigue Tarija con 5 mil millones, Beni con 3 mil millones, Chuquisaca con 211 millones y por último Pando con 147 millones de dólares. Los otros departamentos deficitarios fueron La Paz con 4 mil millones, Oruro con 6 mil millones y Cochabamba con 2 mil millones de dólares.

En conclusión, Potosí, Tarija, Beni,Chuquisaca y Pando venden más de lo que compran, mientras que Santa Cruz, La Paz. Oruro y Cochabamba compran más de lo que venden. En otras palabras, los departamentos superavitarios transfieren sus excedentes a los departamentos deficitarios, para cubrir sus pérdidas comerciales.