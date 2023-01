La séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada esta semana en Argentina, estuvo marcada principalmente por la crisis política peruana y por los ataques a la democracia en Brasil, pero según la visión de analistas internacionales las posturas ideológicas antagónicas de ese organismo, expresadas por los presidentes que comparten ideas comunes, frenan la integración regional.

La izquierda está rearticulando sus postulados en torno a la Celac, pero también en otras instancias, como la Unasur, el Mercosur y otros bloques.

La politóloga de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ) y miembro de Latinoamérica21, María del Carmen Villarreal, recuerda que en el contexto de la llegada al poder de políticos como Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, la Celac estuvo paralizada por casi tres años y corrió el riesgo de sufrir el mismo destino de la Unasur.

“La Celac resucitó cuando México asumió la presidencia pro témpore en enero de 2020 y al margen de las diferencias políticas, privilegió la cooperación técnica en temas como tecnología y salud, que fue muy activa durante la pandemia de Covid-19. Desde entonces ha seguido presente buscando ser un contrapunto a la OEA y, más recientemente, guiada por la presidencia argentina ha cobrado más fuerza con el retorno de Brasil, cuya participación había sido suspendida durante el gobierno aislacionista de Jair Bolsonaro”, explica.

Estima que con la elección de Lula, Brasil vuelve a tener un papel activo en las relaciones internacionales y busca restaurar su diplomacia y los vínculos privilegiados con los países de la región. Para ello, uno de sus objetivos clave será la promoción de la integración regional en la que actores como la Celac, Unasur y el Mercosur serán esenciales.

“Más allá de esto, la Celac es un actor regional importante y tiene vocación de diálogos amplios. La participación del asesor presidencial especial para las Américas de los Estados Unidos, Christopher Dodd, quien asistió a la VII Cumbre en representación de Joe Biden; la representación de la Unión Europea y de China; además de la presencia de organismos como la CAF, la FAO o la Cepal son prueba de ello”, afirma.

Efectivamente, la intención de Lula da Silva es devolverle a Brasil un papel protagónico en la arena política internacional, y la cumbre de presidentes de la Celac en Buenos Aires fue el primer escenario para testear un objetivo que, según expertos, podría ser difícil de alcanzar.

Quedaron atrás los años en los que Brasil, con Lula en la Presidencia, era un articulador preponderante entre países emergentes y naciones industrializadas en el G20, impulsando el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), o promoviendo la Unasur y la Celac, según un reporte de la agencia AFP.

El mundo es ahora “infinitamente más complejo”, dijo recientemente a medios brasileños el entonces canciller de Lula y hoy principal asesor en política internacional del mandatario, Celso Amorim.

“La participación de Lula en la séptima cumbre de la Celac no se trata de una vuelta del liderazgo regional brasileño, sino de un retorno de Brasil a los mecanismos regionales de concertación política, para eliminar esa noción de paria, de aislamiento, de la que el país se rodeó en los últimos años”, explicó a la AFP Feliciano de Sa Guimaraes, director académico del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI).

En igual sentido, el experto en relaciones internacionales e integración de la Universidad Católica del Uruguay Ignacio Bartesaghi, duda de la capacidad actual de Brasil de convertirse en la voz de América Latina, sobre todo por la “debilidad interna” del gobierno de Lula, quien ganó las elecciones por escaso margen y está obligado a tejer alianzas en el Congreso.

Rencillas ideológicas

Según Andrés Guzmán Escobari, economista y analista de política internacional, esta ha sido una cumbre en la que se ha viso el posicionamiento ideológico de los gobiernos, en un tema específico como es al crisis en Perú, la cual el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha criticado duramente, sobre todo contra Dina Boluarte, secundada por algunos gobiernos pero también rechazada por el mismo Perú, que ha dejado muy claro que el gobierno está defendiendo la democracia, según ha dicho su canciller.

“De esa discusión no hay ningún resultado, porque en la declaración final no hay una mención a la crisis peruana. La cumbre fracasó en el intento de sacar algo en limpio con respecto a Perú, por las discrepancias y los posicionamientos ideológicos tan diferentes. Más allá de eso, algunos presidentes han tenido una gran participación, al poner las cosas en su justo lugar, como Gustavo Petro, que ha mencionado las razones por las que no funciona la integración en Latinoamérica y justamente por eso, por las consignas ideológicas antes de cualquier otra consideración”, explica.

Otro discurso interesante fue el del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien hizo notar que muchos se llenan la boca de democracia y derechos humanos pero al mismo tiempo no los respetan, sobre todo en los casos de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Para que estos foros subsistan no pueden tener el carácter de amigos ideológicos; en la variedad, el cambio y en la alternancia está la fortaleza de esta organización. En algún momento no estaremos acá y no sabemos quién nos va a suceder, pero sí se, y hablo de Uruguay, es que venga quien venga representará los intereses nacionales y apostará por ello en este foro”, dijo el mandatario uruguayo.

“Mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la Celac; he escuchado discursos que comparto casi totalmente, algunos que comparto la mitad y hay discursos que no comparto casi nada, pero aún así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular”, agregó.

Según afirma Guzmán, “esas posturas ideológicas son la razón por la que la integración latinoamericana no avanza; no se ha podido llegar a lo que se ha hecho en Europa, con una visión regional en la que se han dejado atrás las rencillas entre países que tenían disputas mucho más graves, que incluso los llevó a una guerra mundial”.

La Celac, agrega, es una suerte de reemplazo de la OEA en varios sentidos, como un foro político de discusión, pero el secretario general de esa organismo no fue invitado, “en una clara señal de que Latinoamérica está buscando una visión diferente a la de la OEA, que es seriamente cuestionada por varios gobiernos, pero no por todos”.

Consultado sobre cuáles debieran ser los ejes que deberían articular la integración latinoamericana, el experto señala que el respeto al orden democrático y a los derechos humanos, que es algo que todos lo dicen pero que no se respeta. Y, por otra parte, la agenda climática. “El tema del cambio climático es fundamental y es sobre ese eje que se debe construir integración. Es una amenaza para nuestra seguridad”, apunta.

“También se debería considerar una posición como región, de bloque, frente a los desafíos geopolíticos –y eso nadie lo ha dicho– con respecto a lo que está pasando en Europa. No hubo una declaración de la Celac en ese sentido y eso es importante porque somos una región productora de alimentos y con grandes recursos estratégicos como el litio, y tenemos que jugar un rol más importante en la geopolítica mundial, y eso no ocurre”.

Según su análisis, cada vez América Latina es más insignificante para el mundo, tanto en comercio, al economía la diplomacia y la geopolítica. “Eso hay que retomar porque hace años América Latina sí tenía una voz y un peso más gravitante en la gobernanza global; eso hay que resolverlo, dejando a atrás estas rencillas ideológicas que perjudican tanto”.

Sobre Brasil, señala que se ve que hay un verdadero interés por parte de Brasil por liderar un proceso de integración en el que ese país es un líder natural porque es la potencia más importante de la región.