El actual procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, fue abogado de Evo Morales. El dato no es menor, y habría que averiguar cuántos abogados que patrocinaron al líder cocalero se beneficiaron luego con puestos en el gobierno. Sin hacer mucho esfuerzo, pienso en Héctor Arce Zaconeta, que fue diputado, procurador, ministro de Justicia y actualmente es embajador de Bolivia ante la OEA, y que muchos años atrás defendió “ad honorem”, a Evo Morales cuando este bloqueaba las carreteras del país con mucho entusiasmo.

No sé si Wilfredo Chávez defendió a su jefe sin cobrar, pero lo cierto es que ahora sí cobra un salario para defender los asuntos del Estado, aunque, en los hechos, parece que no hubiese dejado de servir a Morales, solo que ahora, en lugar de defenderlo, es su instrumento de venganza.

Ahora se le ha dado por convocar a los obispos de la Iglesia católica a declarar en el caso denominado Golpe I. Según don Wilfredo, los obispos habrían organizado una reunión sin representantes del MAS (el 10 de noviembre de 2019, probablemente) donde acordaron que la senadora Jeanine Añez asumiera la presidencia. Esto es lo que dice el procurador y también lo repiten otros masistas del ala dura y rencorosa, como Teresa Morales.

Según ellos, si la Iglesia realmente quería mediar en el conflicto, debería haberse reunido con todos los actores siempre. Aquí el problema o la susceptibilidad se genera por no haber sido invitados a una reunión (lo cual me hace pensar que en cualquier fiestita que yo organice debo invitar al menos a un masista, para que luego no se diga que en esa fiestita hemos tramado algo en contra del gobierno).

Chávez, y todos los masistas, repiten el libreto del “golpe”, y prefieren no mencionar un hecho inobjetable: Evo Morales renunció y huyó. Luego, cuando se le consulta sobre la legitimación que los dos tercios del MAS le dio a la presidenta Añez, Chávez sale con una de antología: “En la dictadura de Natusch tampoco se cerró el parlamento”. Según el procurador, la mayoría parlamentaria masista avaló el gobierno supuestamente golpista porque era la única manera de salvar algo del país. Y sin rubor asegura que la oposición y la Iglesia tuvieron la culpa por las muertes en el conflicto y que casi llegamos a una guerra civil por eso.

La guerra civil era una opción de los estrategas masistas. Claro, no una guerra civil en serio, sino una suerte de enfrentamientos callejeros, muy sangrientos eso sí. De hecho, esto de la guerra civil se oyó por primera vez luego de la renuncia de Morales, cuando sus huestes bajaron a la ciudad entonando un estribillo amenazador: “Ahora sí, guerra civil”. Vale decir que la semilla de este enfrentamiento fratricida ya había sido sembrada previamente. Era el plan B y lo usaron, solo que no les salió como esperaban, porque al final, los bolivianos tuvimos la cordura suficiente como para no dejarnos llevar por los delirios de poder y grandeza de unos y otros.

Desde su palacio, Evo Morales alentaba el enfrentamiento entre civiles, pues confiaba en que sus bases no tardarían en arrasar con los jóvenes “pititas”, a quienes pretendía darles una maestría en bloqueos. Subestimó el movimiento ciudadano y sobrestimó su ascendiente sobre el pueblo. La cúpula masista pensó que los campesinos de todo el país se concentrarían en La Paz para enfrentar a los “pititas”, pero les falló el cálculo e incluso tuvieron que disfrazar funcionarios públicos de mineros para simular apoyo obrero.

La verdad es que llegaron campesinos y se corría riesgo de enfrentamientos fatales, pero llegó el 2 de noviembre y las bases se replegaron al campo, porque Todos Santos no se perdona, se lo celebra y punto. Ese fue el golpe final, la moral de los ciudadanos movilizados creció y Morales quedó desconcertado. En 9 días firmaría su renuncia.

Renunció, se fue porque quiso, porque temía por su vida, como si algún momento hubiese estado en riesgo (sus delirios de grandeza son extremos y ya hilarantes), y la muletilla del “patria o muerte” le quedó grande y ajena. Por tanto, no hubo golpe (y del fraude sí hay mucho que decir).

Aún así, Wilfredo Chávez, quien hace aguas en la defensa de nuestros intereses en el exterior, impulsó los casos Golpe I y Golpe II. Por el segundo, la expresidenta Añez fue condenada a 10 años, y no se permitió que los obispos fuesen sus testigos de descargo; sin embargo, el testimonio de esos mismos obispos ahora es bueno y necesario, según Chávez. Pero claro, del jefazo ni hablar, a él no lo convocan ni siquiera para que explique por qué renunció. No debería sorprendernos, ya que, básicamente, todo el aparto estatal está al servicio de un partido, no de la ciudadanía, y en este caso, el líder de ese partido, el MAS, quiere ampliar su colección de cabezas, y sus siervos tienen que cumplir sus caprichos.

No creo que los sacerdotes sean intocables, pero esta última acción es una suerte de amedrentamiento, lo cual tiene como fin mandar un mensaje: no vuelvan a meterse en nuestros asuntos (o no vuelvan a reunirse con nadie sin nuestra presencia o permiso). Y en este punto, don Wilfredo, doña Teresa y otros conspicuos socialistas del siglo XXI se olvidan de algo básico: que en ese contexto no se podía iniciar ningún diálogo sin la predisposición de quienes fueron víctimas del fraude electoral. Es como si un juez quisiera resolver un caso de violación convocando a la sobreviviente y al violador para invitarlos a darse la mano y seguir viviendo en paz.

No, el MAS nos llevó al borde del despeñadero por obedecer los mandatos de un líder ebrio de poder y carente de principios éticos y humanos , y cualquier diálogo con ellos sin previo consentimiento de la oposición habría sido una afrenta a todo el movimiento ciudadano que luchó por la democracia en las calles.

Pero esto no le importa a don Wilfredo, la justicia es lo de menos para él. Su fin es complacer al jefazo, ofrendarle la sangre de sus “enemigos” y procurarle una plataforma para impulsar su intención de volver al palacio. Sigue trabajando “ad honorem” para Evo, porque su salario lo pagamos y todas y todos los bolivianos.