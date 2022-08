Sobre el mérito en la función pública: ¿en qué quedó la carrera administrativa?

En 1999 se aprobó la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público, con el objetivo de instaurar en el país una carrera administrativa pública basada en méritos, pero además evitar que las instituciones públicas se convirtieran en botines políticos para el asalto a los cargos.

En ese entonces, y como parte de un programa de servicio civil financiado por organismos multilaterales, se avanzó en los procesos de institucionalización de entidades como la Aduana, Impuestos, Caminos, el Banco Central y muchas otras. Para regular y reglamentar el régimen de esta carrera adminsitrativa se creó la Superintendencia del Servicio Civil.

Esa entidad introdujo el régimen de carrera, pero también se constituyó en un ente jerárquico que velaba por los derechos de los trabajadores que eran despedidos sin justificación. La causal más importante de una desvinculación estaba determinada por una evaluación anual del desempeño del funcionario.

El economista Ramiro Cavero, uno de los impulsores del servicio civil, recuerda que este proyecto comenzó a gestarse cuando Tuto Quiroga era vicepresidente.

“Muchos estudios mencionaban que parte del desarrollo que han alcanzado algunos países tiene que ver con el grado de institucionalidad que tengan, lo que significa tener instituciones fuertes. Y las instituciones son fuertes mientras hay reglas claras y cuando el personal es técnico y contratado por concurso de méritos”, explica.

Así, el espíritu de la ley era garantizar una oportunidad para las personas que, sin que pertenezcan a un partido político, puedan servir en la administración pública e implementar una carrera basada en méritos y resultados. Además de las autoridades electas por voto, los puestos de viceministros y ministros eran considerados “de libre nombramiento”, pero desde el nivel de director hacia abajo eran puestos de carrera, a los que se accedía por competencia y convocatoria pública.

Así nació la idea de implementar el servicio civil, vigente en muchos países, sobre todo los desarrollados

Hoy, 23 años después de ese intento de reforma, la carrera administrativa en el sector público no existe. El nuevo estatuto del MAS, vigente desde el 22 de septiembre de 2021, establece que “no existe la figura de autoridades neutrales, ni independientes en los cargos de designación a nivel nacional, departamental, regional y municipal; todos y todas deben ser militantes del MAS-IPSP”.

Además, ese estatuto orgánico obliga a cada servidor público a realizar aportes mensuales al partido, de acuerdo con una escala de ingresos: “Las y los militantes que sean autoridades electas, designadas, servidoras y servidores públicos, trabajadores, trabajadoras en instituciones públicas, descentralizadas, autárquicas que representen al MAS-IPSP en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que tengan ingresos mensuales aportarán regularmente (...)”.

Página Siete consultó la posición sobre ese aspecto y sobre la carrera administrativa a la Dirección General del Servicio Civil, la que derivó al Ministerio de Trabajo, pero las consultas no fueron respondidas.

Cavero dice que “este proceso no es sólo de un gobierno; para que un país se institucionalice tiene que ser con el compromiso de tres o cuatro gestiones, debe fortalecerse hasta que ya nadie se anime a irrespetarlo. En EEUU a nadie se le ocurriría nombrar a su pariente o a un súper partidario en la Reserva Federal, sería una catástrofe”.

Afirma que todo ese proceso de institucionalización comenzó a caerse durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 2002. “Cuando entró, el gobierno del MNR no pudo ni concluir su período, tuvo una serie de problemas y la institucionalidad se cayó. Se desinstitucionalizó el país y hoy tenemos entidades que son 100% dependientes del Gobierno. Ya no existen las superintendencias independientes, todas las autoridades que deberían ser nombradas en el Congreso son interinas. Hacia abajo ha pasado lo mismo, se contrata a dedo a quien quiera el Gobierno”, sostiene.

Carrera y meritocracia

Guillermo Pou Mont, empresario y exportador, fue parte del programa del servicio civil en el país, relacionado a los códigos de ética en la función pública. En su criterio, la carrera administrativa nunca se estableció plenamente. “Hubo ciertos avances, pero siempre los gobiernos fueron timoratos sobre este tema. Nunca les interesó, porque pensar en un funcionario público de carrera y que cumpla su función por un tiempo indefindo no les suena ni a propios ni extraños”, dice.

Agrega que “en el sector público nunca hubo una decisión firme, nunca, y lo digo porque desde que se instaló la Superintendencia del Servicio Civil ni ese gobierno que promulgó el Estatuto del Funcionario Público apoyó de manera decidida su implementación. Se avanzó, pero es muy poco lo que se hizo cuando se podía avanzar más con una voluntad política férrea”.

Pou Mont considera que la institucionalidad es una “dolencia estructural del Estado boliviano”, que deviene desde hace mucho, donde no se ha generado una cultura de meritocracia para llenar los cargos técnicos, de directores para abajo, cargos que deben responder a descripciones de funciones y una serie de otras consideraciones.

Consultado sobre la importancia de la meritocracia para ejercer un cargo, dice que el ideal de un entorno eficiente es la gestión del talento humano, aunque el mérito depende del cargo y de la función.

“En algunos casos son méritos académicos; en otros, técnicos o una combinación de todos; la experiencia, pero lo fundamental es apuntar a que la valoración de los méritos sea objetiva y ése sea el medio para seleccionar e incorporar personal. La mejor forma de asegurarse es tener a las mejores personas en los lugares más importantes de las organizaciones y en el sector público, eso es un hecho”.

Con respecto a las disposiciones del estatuto del MAS, dice que se abstiene de esa discusión. “Estoy dedicado a mis negocios, desarrollando empresas; hay quienes lo discuten, pero es arar en el mar. La única forma de influir en esto es hacerlo en tu entorno, que es lo que hago; mi espacio de trabajo es una meritocracia pura y dura, pero eso es porque es donde puedo decidir”.

El empresario considera, finalmente, que estamos en un entorno muy complicado en el que no hay objetividad; y “el mérito es el factor clave para cubrir un puesto con eficiencia, con la persona adecuada”.

Calidad en la función pública

Sobre la calidad en las funciones de los servidores públicos, Cavero dice que “es muy mala por la falta de autonomía e independencia”, pero también porque los salarios son muy bajos.

“No sólo que ganan menos, sino que el país es dos veces más caro que hace 20 años. El poder adquisitivo del salario del sector público se ha desvalorizado para los cargos técnicos sobre todo y eso ha ocasionado que mucha gente prefiere trabajar en el sector privado. Cuando un país se desinstitucionaliza, a la gente buena no le gusta quedarse a trabajar en esas instituciones. Se quedan los soldados del partido, que obedecen”.

Un ejemplo de lo que se intentó crear con institucionalidad fue, dice Cavero, el Banco Central.

“El BCB, cuando estaba Juan Antonio Morales, era una entidad autónoma e independiente. Morales tendría una inclinación hacia el MNR o hacia el gonismo, pero no era militante y en ese gobierno de ADN el MIR se trabajaba técnicamente y se coordinaba sin problemas. No se le daba órdenes. El trabajo técnico enriquece a las instituciones que tanta falta le hace en Bolivia; lo que ha pasado con el INE es en parte falta de institucionalidad. Una entidad técnica como el INE no es posible que hace un mes diga que todo estaba listo para el censo y ahora que para el 2024. Una institución seria no puede hacer eso. Se compraron un pleito político; ésa es la diferencia de tener instituciones fuertes y éxito de los países desarrollados es por la institucionalidad”.

Otros ejemplos de la institucionalidad se dieron en la elección de los directorios en lo que fueron el FNDR y el FPS. “Se partía con la cabeza, que eran los directorios, y luego se iba hacia abajo para tratar de institucionalizar los puestos de menor jerarquía. Se hizo una convocatoría pública en la que participaron el BID y el Banco Mundial como financiadores. Se contrató a los mejores, de acuerdo a la evaluación en el proceso”.

Concluye que “la visión que se tenía antes del Estado era independiente de quién sea gobierno, lo importante era tener un país fuerte. A este Gobierno autoritario lo que le interesa es manejar el Estado como si fuese su finca. No les interesa el resto. No hay diferencias de pensamiento, la oposición y los otros partidos son el enemigo; una visión de no construir país. Lo primero que el MAS hizo fue descabezar el Tribunal Constitucional, que llegó a interpretar de manera grosera la Constitución. La consencuencia de todo esto es que país está totalmente desinstitucionalizado; no sé si quede alguna institución pública que sea independiente, obedecen a una línea partidaria y si alguien se anima a contradecirlos lo echan por traidor”.