El reciente libro de Robert Brockmann y Raúl Peñaranda sobre Mauricio Hochschild ha hecho revivir en sus lectores el horror y el asombro que no pueden dejar de provocar el nazismo y el Holocausto. El horror ante el sufrimiento ajeno es un dato de la sensibilidad y, sin haberlo vivido, poco puedo añadir de significativo.

Sin embargo, cómo un pueblo “civilizado” se dejó llevar por un ser despreciable a cometer y permitir que se cometieran actos tan terribles, además del interés histórico, político y sociológico, que sin duda tiene, plantea preguntas sobre la esencia del liderazgo. Que un grupo de personas siga a un líder, depende de características del líder, de los seguidores y sus circunstancias, pero es válido analizar si hay elementos comunes.

Sobre los secretos del liderazgo en el ámbito político y empresarial se ha escrito mucho, pero la combinación líder-seguidores-circunstancias es tan compleja y admite tantas variantes que me permito dudar de si esos secretos han sido del todo desvendados al punto de que exista una fórmula para su formación, como lo anuncian escuelas de negocios.

En su biografía de Hitler, Ian Kershaw señala que el liderazgo de Hitler no se basaba en sus posiciones de jefe del partido o de canciller, sino que era un “líder carismático”, que es poner ese misterio en otras palabras sin desvendarlo. Pero basta la intuición que tenemos de carisma para identificar liderazgos que parecen encajar en esta categoría, quizá porque, siendo ajenos a sus seguidores, no les encontramos otra explicación.

Lo que sigue es un ejercicio que yo mismo calificaría de superficial, que no pretende llegar a los secretos de ese misterio, pero quién sabe interese a los que creen que la esencia del liderazgo es una cuestión detrás de la cual hay factores objetivamente analizables. Antes de seguir, sin embargo, debo hacer una aclaración. Al hacer comparaciones, no sugiero de manera alguna que Evo o Trump estén en la categoría moral de Hitler, quien es único en la suya.

Pero ¿por qué esos tres? Hitler porque el libro reciente, arriba mencionado, lo recuerda, y los otros dos porque están todos los días en las noticias. Otros líderes podrían servir para el análisis, pero este no es un estudio comprehensivo sino un ejercicio de eutrapelia histórica.

Lo primero que llama la atención es que ninguno de los tres tiene amigos. De Hitler dice su biógrafo que los únicos seres por los que sintió afecto genuino fueron su madre y su perra. Evo y Trump tienen cómplices, acólitos y subalternos, pero no se les conoce verdaderos amigos. Este déficit emocional sugiere que, así como hay discapacitados mentales que hacen cálculos asombrosos, es posible que retardados emocionales sean genios de la comunicación de masas.

Los tres son misóginos, pero mientras Hitler rechazaba el sexo –la aguda esposa de un asesor decía que era sexualmente “neutro”– y no se le conocen relaciones ni aventuras amorosas hasta Eva Braun, Evo y Trump hacen gala de lo contrario, el primero con su gusto por las adolescentes y el segundo por las voluptuosas.

Los tres se destacan por su capacidad de conmover a las masas y generar una adoración que va más allá de lo explicable por sus virtudes, que son pocas; adoración que es inmune a toda revelación negativa. Evo quizá haya tocado fondo con su prorroguismo. Dice bien de los bolivianos que seamos menos tolerantes con las debilidades de los líderes.

Los tres son hombres de sus época y lugar. No son tipos comunes quizá, pero son producto de su entorno y por más que a muchos aquí no les guste reconocer, Evo es muy boliviano. Algo similar se puede decir de Trump; alguien como él no se encuentra en otras partes. Seguramente, Hitler compartía muchos elementos de su entorno, pero su personalidad patológica lo distingue.

Ellos quizá no posean esa inteligencia que buscan los intelectuales antes de reconocer la virtud, pero no se puede negar que no habrían llegado donde han llegado sin una astucia fuera de lo común. Evo y Trump guardan aséptica distancia de los libros. Hitler, al contrario, como europeo de su época, si bien era un hombre mediocre, era muy culto comparado con los otros dos sujetos. En sus años de Viena, pasaba hambre, pero iba dos veces a la semana a la ópera, pintaba decentemente, era un lector voraz, pero, aunque leía mucho, elegía mal: panfletos más que libros. Es notable que recomendara Don Quijote a su hermana y que llevara a Schopenhauer en su mochila de soldado. ¡Hasta escribió un best seller que lo hizo millonario! Una vez más, cultura y moral no van de la mano.

Hay otras semejanzas: grandes oradores, mentirosos, ególatras, soberbios, desleales, histriónicos, vengativos, vendedores de ilusiones, con más lemas que ideas, etcétera. Algunas de estas características son comunes en políticos de todos los tiempos y lugares.

Hitler hubiera querido terminar la vida como pintor, Evo en su chacrita y Trump jugando golf. Ojalá se hubieran dedicado solo a eso, digo. Pero, tal vez la diferencia más importante es que Hitler tenía dos obsesiones destructivas: su odio hacia los judíos, que llevó al Holocausto, y la expansión del “espacio vital” alemán, que llevó a la Segunda Guerra Mundial.

Las comparaciones que hago aquí no pretenden igualar a estos líderes; lo dije. Si hay muchas diferencias, es obvia consecuencia de que han ejercido sus liderazgos en contextos muy distintos, y las semejanzas pueden ser meras coincidencias. La que encuentro más llamativa es su incapacidad de retener amigos y su misoginia; ambas expresiones de misantropía; lo que parece paradójico en hombres que buscan y logran el amor de las masas.

Más que un conjunto de virtudes y habilidades, liderazgo político es algo que se ejerce y esto depende de manera crítica del contexto y dentro de éste, más que de las ideas, del imaginario político, que determina lo que los seguidores idealizan en un líder. No hay grandes líderes si no hay gente que vea en ellos la personificación de un ideal. Hitler era visto como un semi dios teutón, Trump un self made man y Evo quisiera ser inca, pero esto último queda para otro análisis.