El funcionamiento de un país no es un asunto trivial y, por lo mismo, no puede estar en manos de gente improvisada que no entiende que las consecuencias de los actos del Estado se miden en generaciones y no solamente en el tamaño de sus cuentas bancarias particulares.

Permítanme señalar algunos ingredientes que son fundamentales para desarrollar una sociedad moderna:

El primero es la confianza. Sin ella no hay negocios ni interacción humana que valga. Es una condición imprescindible para desarrollar una sociedad moderna (que, por antonomasia, es democrática).

Cuando deposito mi dinero en el banco, debo confiar que voy a poder disponer de él en el momento que lo requiera. Si voy a un hospital o me hago tratar por un médico, debo confiar que voy a recibir el mejor tratamiento disponible y que no voy a terminar peor que cuando entré (o, Dios no lo quiera: ¡que me saquen un órgano para comercializarlo!). Si llevo mi coche al taller, debo confiar en que el mecánico hará un buen trabajo y no me va a robar piezas.

Como claramente señala Juan Cristóbal Soruco en su columna del 3 de octubre de este año: “En la medida que una persona es decente se puede confiar en ella. Pero, si ésta incumple su palabra, miente, pierde la compostura y agrede verbal y físicamente, se apropia en su beneficio de los recursos del Estado, sean económicos, administrativos y judiciales, amenaza y engaña a sus adversarios, obviamente no generará confianza sino desconfianza y miedo.”

Llamemos a las cosas por lo que son: la viveza criolla no es más que un eufemismo para tratar de disfrazar, con un poco de humor, lo que es un acto abusivo cuando no criminal. El avivarse y saltarse la cola, o trampear en cualquier otra dimensión, no es más que un acto corrupto mediante el cual se trata de obtener una ventaja desleal. Puede ser que se gane algo en el corto plazo, pero todos perdemos al final ya que nadie confía en nadie para hacer lo correcto.

El segundo es la capacidad de hacer cumplir las normas. En inglés existe la palabra enforceability, ¡pero en castellano no existe una palabra análoga! Una sociedad y economías modernas son sistemas extremadamente complejos, no basados en el autoconsumo o el trueque. Se necesita que cada uno cumpla con lo que le corresponde. Si el plomero va a arreglar una fuga, que lo haga bien. Si nos corresponde pagar impuestos, debemos hacerlo correctamente.

La capacidad de hacer cumplir las normas deriva en la previsibilidad en la aplicación de la norma que es el fundamento de la confianza y del contrato social. Por el contrario, cuando las normas no se cumplen, o se las aplica de manera arbitraria, no sirven y la sociedad deja de actuar conforme a ellas.

Si no existe la capacidad de cumplir (y hacer cumplir) las normas, lo que vamos a tener será un lugar donde sólo prime la ley del más fuerte. Los primeros en ser afectados son los más débiles (¿recuerdan las imágenes en las cuales se gasificaba a los inválidos o se cargaba a los marchistas del TIPNIS como si fueran animales rumbo al matadero?). La única defensa del débil frente al poderoso es la institucionalidad y esa es la única razón por la cual todos los dictadores siempre han querido destrozarla: porque evita que puedan hacer lo que les dé la gana. Muéstrame un país con una institucionalidad débil y yo te mostraré una dictadura.

El tercero es la inteligencia. Si no tenemos gente inteligente no podremos contar con buenos trabajos ni empresas bien administradas. Y la base de la inteligencia es la educación. Uno puede nacer con una inteligencia privilegiada, pero si no la cultiva, ésta no se desarrolla y no sirve para mucho.

No es que se trate de tener la capacidad de estar inventando cosas, sino de lograr que todas las piezas que componen a una sociedad interactúen de manera tal que todos ganen. Y eso demanda que se tenga la inteligencia para entender que es necesario respetar los derechos de los demás para poder vivir en sociedad.

La educación es el antídoto más eficaz contra el veneno del fanatismo propio de los totalitarismos. Finalmente, buscando la definición de la maldad uno se encuentra en Wikipedia lo siguiente: “Una investigación en que han participado psicólogos daneses y alemanes y que realizó 2500 encuestas ha resumido el carácter de la maldad humana o perversidad en nueve rasgos que han llamado “factor oscuro de la personalidad” o “Factor D”. Estos rasgos “maximizan el interés individual” conscientemente “sin tener en cuenta su inutilidad ni el daño que puede ejercer sobre otra persona o los demás”. Esos “nueve rasgos oscuros” son:

- Egoísmo: “preocupación excesiva por el beneficio propio a expensas de los demás y de la comunidad”.

- Maquiavelismo: “actitud manipuladora e insensible hacia los demás, acompañada de la convicción de que el fin justifica los medios”.

- Desconexión moral: “un estilo de procesamiento cognitivo que permite comportarse de manera amoral sin sentir remordimiento alguno por ello”.

- Narcisismo: “una auto-admiración excesiva, acompañada de un sentimiento de superioridad y de una necesidad extrema de atraer constantemente la atención de los demás”.

- Arrogancia psicológica: “creencia persistente en que uno es mejor que los demás y por tanto merece ser tratado mejor”.

- Psicopatía: “falta de empatía y autocontrol, a lo que se agrega el comportamiento impulsivo”.

- Sadismo: “deseo de infligir daño” o violencia “mental o física a otros por placer”.

- Interés propio: “deseo de promover y destacar el propio estatus social”

- Rencor: “destructividad y disposición a causar violencia o daño a otros, incluso a costa de infligirse daño a sí mismo”.

Si acaban de ver retratados de cuerpo entero a los políticos del MAS, particularmente, y a los dirigentes de sus “organizaciones sociales”, ¡No es culpa mía! ¡Vayan a reclamarle a los científicos daneses y alemanes que realizaron el estudio!

Mucho me temo que, como sociedad, estamos lejos de estar desarrollando la confianza, la capacidad de hacer cumplir las normas o la inteligencia de la misma. Como decía René Zavaleta, “ni la maldad ni la corrupción pueden durar sine die en el ejercicio del poder”.

Repito, el funcionamiento de un país no es un asunto trivial y, por lo mismo, no puede estar en manos de gente improvisada y malvada. Lo malo es que nosotros no pensamos y los elegimos continuamente.