En la tarde del 4 de diciembre de 2022, mi madre y yo asistimos a la representación de Ana contra la muerte. A pesar de no haber presenciado espectáculo alguno de artes escénicas desde la desgracia familiar, decidimos ir. Nos animaron trama –madre que pierde a un hijo, como la mía– y elenco –rioplatense–. El Teatro de La Abadía es coqueto; y se disfruta de visibilidad excelente. Allí vimos actuar, entre otras, a la gran Nuria Espert. Si Berlín Occidental fue icono de libertad, la confluencia de Chamberí y Argüelles en el Madrid Occidental es mi refugio, burgués, cosmopolita, bohemio. Los franceses denominan “Bo-Bo” a estos distritos; pero los coetáneos parisinos carecen de casticismo, con esas barras españolas coronadas por mármol para golpear el vaso de cerveza.

Gente mayor del barrio entre el público, así como miembros de la clase creativa argentina y uruguaya radicados en la corte de Felipe VI. Estos últimos se conocen entre ellos; algunos dirigen talleres teatrales. Uno saluda a cierto colega de edad madura y pelo largo. “Muy liado con el festival”, contesta el segundo. El Festival de Otoño acoge esta obra, interpretada por tres actrices uruguayas excelsas.

En ese rincón literario del cono sur el arte dramático tiene cantera, solera. Tuvimos el privilegio de ver a China Zorrilla en una de sus últimas representaciones en la calle Corrientes de Buenos Aires. Por cierto, qué buenos sabían los raviolis con salsa de cuatro quesos que le gustaban tanto a Mario Benedetti, servidos en restaurantito regentado por emigrantes asturianos, próximo a la 18 de julio de Montevideo, Gran Vía donde anidan establecimientos emblemáticos. Cerveza de barril y salchicha húngara son obligación en La Pasiva; mientras, destaca la cafetería Facal, donde conversábamos con dos hermanas ancianas.

Se podía merendar el espléndido masini, provisto por la confitería Carrera. Y, el último domingo de cada mes, ñoquis. Una fuente repleta de candados a la entrada: icono urbano. También recuerdo una obra de teatro de Harold Pinter, representada en sala periférica de aquella vía principal; y un cine inmenso, renacido como cinemateca nacional. En viaje previo, conocimos a un señor mayor que siempre portaba un maletín. Como nos cruzamos varias veces de forma casual, quise saludarle. Y acabamos en el Café Brasilero, clásico, fetiche de Eduardo Galeano.

Las protagonistas de Ana contra la muerte se llaman Gabriela Iribarren, Marisa Betancurt y María Mendive. La primera hacía de madre doliente, carente de histrionismo, proyectante de autenticidad. Las otras dos pusieron rostro a varios personajes en trabajo agotador, exigente de cambios de personalidad y vestimenta al minuto. Los apellidos reflejan la historia del que sus connacionales apodan paisito. Canarios son llamados todavía los habitantes del interior criollo. Por lo demás, los vascos tuvieron peso enorme en la inmigración llegada desde la segunda mitad del XIX.

En la trama de Ana contra la muerte, hay momento culminante, cuando la madre dice que no pide la curación de su vástago. Se conforma con una posibilidad, aunque solo fuera una entre mil. Por aquellos días de diciembre, echábamos en falta a una gatita callejera, gris y blanca, tan parecida a su padre, gatazo noble que nos visita con frecuencia. Yo le decía a mi madre que era su amiga, puesto que, apostada a la vera, sentadita, esperaba cada tarde una ración individual de comida. Se había quedado muy raquítica; y, no estaba preparada para competir en el abordaje de los recipientes compartidos por sus congéneres.

Las cosas pintaban mal: Amiga, que así fue bautizada, estuvo una semana sin hacer acto de presencia. No obstante, volvió, como heroína aferrada a la vida; y, apenas dos días después, pude agarrarla en brazos. Aquella noche del 13 de diciembre, ya marcada en la memoria indeleble, fue la primera felina de la colonia en salir a nuestro encuentro.

Nuestra Amiga tenía mal los ojitos: “ceguera”, confirmaron las veterinarias. Vaya mazazo. Esa tarde, yo le daba vueltas a la frase de Ana contra la muerte: “una posibilidad, aunque fuera una entre mil”. ¿Dónde podríamos acudir? Siempre hay que dudar; no volvería a repetir el error de no hacerlo. Nos había costado caro, hacía casi dos años. Además, uno está influido por el cine: esos melodramas, con un sabio en Viena capaz de obrar el milagro. La intensidad de la escena final cuando, destapado el vendaje, la ciega vuelve a ver.

“Puchol”, nos aconsejaron: hospital veterinario con varias plantas, ubicado en el barrio madrileño de Las Tablas. El desarrollo adquiere visibilidad en estos detalles. En Guía iniciática sobre Nueva York (1971), de Kate Simon, ya se anunciaban servicios de psiquiatría para gatos.

“Qué mala suerte”, dijo el doctor Laguna al atender a la gatita; pero, “con este ojo –el derecho– todavía ve”. Aquello fue revelación; y, camino de esperanza. Con tantos errores a mis espaldas, por fin había actuado bien, cual premio a la duda. Auxiliar a Amiga me procuraba felicidad y autoestima. El tratamiento, consistente en echar varias gotas al animal, hasta cuatro veces al día, se había iniciado. En la revisión efectuada el 4 de enero, la doctora Ripollés dijo que el ojo estaba mucho mejor. Yo agarraba en mis brazos a la gatita, día tras día; y, mientras tanto, mi madre le ponía los colirios. Amiga no cesaba de ronronear. Ningún ser humano me dio las gracias como ella lo hizo. Qué bonito. Al igual que con el joven Pip, había grandes esperanzas. Como el benefactor del personaje de Dickens, yo también era un desterrado.

A pesar de haber dirigido un proyecto de investigación sobre los efectos previstos del tren de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, sus vagones todavía me resultaban inéditos. Hubo que esperar 17 años: ese gran paso, frente al ángel exterminador, se lo debemos a Amiga. Así acudimos los tres a la tercera consulta en el servicio de oftalmología de Puchol.

La primavera iniciaba su escritura con trazo grueso el pasado 21 de marzo. Debido a un resfriado extremo, me eché siesta larga. “Creo que está muerta”, prorrumpió mi madre. Amiga apenas pasó tres meses con nosotros; pero, nunca la olvidaremos. En analítica previa a la operación prevista, le fue diagnosticada una enfermedad, crónica. Había tiempo para iniciar el tratamiento; mientras, mi madre seguía volcada en sus cuidados. Y aplicaba las gotas a la gata, inclusive a las tres de la madrugada.

No dudé; debí dudar. A pesar del escenario preocupante, todo parecía ir bien. La caída en el mismo error, una vez más. Se debe estar en guardia; suponer que todo va mal; desconfiar. Desde pena, tristeza e impotencia, el sentimiento de culpa me lo recuerda cada vez que entro en la habitación vacía del Edificio Muerte. Adios, Amiga, Amigucha, cieguita, pequeñaja.

Eras especial, entrañable.