Cuántos países invierten en su desarrollo económico; y, de repente, aparecen huracanes o terremotos que arramplan con varios puntos del PIB de una tacada. Una ejemplificación del mito de Sísifo, cuyo pedrusco siempre se cae, ladera abajo de la montaña, cuando el hombre esforzado está a punto de llegar a la cima. El personaje no desespera; y vuelve a la carga. Según el filósofo existencialista Albert Camus, se trata del héroe por excelencia del absurdo. Las catástrofes naturales de este planeta darwiniano también lo son; pero, cada dos por tres, un terremoto se convierte en noticia global. En clase, ante pregunta sobre otra cuestión, una alumna china muy habladora nos dijo que estaba muy triste por el terremoto en Turquía y Siria, que ha dejado más de 30 mil muertos.

Sin duda, la ausencia de riesgo sísmico articula pilar de una buena geografía. Esta variable no es baladí en la explicación de éxitos y fracasos nacionales. Cierta leyenda cuenta que la resistencia de un arco de piedra, durante siglos, en el casco histórico de la Ciudad de Panamá, convenció de la idoneidad de aquel país para construir un canal que atravesara el istmo, frente a la alternativa lacustre y fluvial de Nicaragua. En el país cuya economía bascula en torno a la infraestructura para el transporte marítimo, se editó una guía para inversores. Y me resultó llamativa cierta ventaja referida, indicadora de bienestar: la potabilidad del agua de grifo.

La visita a Managua (2004) me produjo la sensación de ciudad distópica, abandonada. Por alguna razón, se me asemejaba a los restos, muchos años después, de una catástrofe nuclear. El centro histórico, arrasado, estaba tal como quedó durante el terremoto devastador de 1972. Palacio presidencial, catedral y ruinas de algunos edificios antaño emblemáticos. En la que fuera Farmacia Managua, residían, bajo régimen de ocupación, algunas familias de bajos ingresos. Los niños trataban con mucho respeto a una anciana, llamada Doña Cleo, en aquel vecindario marcado por la pobreza. Esta mujer nos regaló una bonita historia. Según contaba, durante el día anterior al movimiento telúrico, habrían aparecido tres mujeres muy blancas, también vestidas de blanco. “Ay Managua, Managua, violenta y traicionera” fue mensaje inquietante transmitido por aquel trío, afirmaba la mujer testigo de los hechos. Literatura en estado puro: el realismo mágico aparece debajo de las piedras, por doquier, en América Latina.

La nueva Managua devino en ciudad surrealista de calle única. En plano pensado para el automóvil, la centralidad emergente giraba en torno a la carretera de salida hacia Masaya. Los mejores restaurantes se encontraban allí. En la misma vía, hacia las afueras, vivía en un chalet nuestra prima Pilar Juárez. Ejercía como diplomática de la UE e insistió para que nos alojáramos en su casa. Los terremotos estuvieron presentes en las conversaciones mantenidas durante aquellos días, ya que su marido y ella padecieron en México el magno temblor de 1985. En aquellos días felices, nada hacía presagiar su trágico destino. Managua nos dejaba recuerdos intensos, como los vendedores de tucanes que te acercaban uno de esos pájaros con pico inmenso a la ventanilla del automóvil. También recuerdo una lección relativa al funcionamiento espontáneo de los mercados. En medio de la nocturnidad, al abandonar un restaurante, solo había un taxi: el mismo que nos trasladara tres horas antes.

Llegamos a Nicaragua desde San José, donde pasé tres semanas como profesor visitante en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNCR), un centro estupendo, cuya librería dejaba entrever gran cantidad de publicaciones sobre investigaciones efectuadas desde una visión centroamericana, a pesar del pequeño tamaño del país. Nos alojamos en un pequeño hotel, reservado por la institución solo para docentes, ubicado cerca del barrio universitario de San Pedro. Su propietario, quien residía allí, era profesor de la UNCR. El hombre pertenecía a una vieja familia alemana de hacendados cafetaleros; y esta condición influía para que el inmueble estuviera decorado con profusión. Un escenario propio de película de Luchino Visconti. San José había crecido mucho en poco tiempo; y la dirección postal era peculiar en extremo, sin referencia a calle tal con número determinado. Por escrito, ocupaba cuatro líneas, que orientaban en plan barroco cómo llegar a través de referencias cercanas.

En una madrugada, volvía del cuarto de baño; y el suelo empezó a doblarse. ¿Qué pasa?, preguntó mi hermano. La tierra se mueve, contestó mi madre. Cuando llegué a la cama, una estatua enorme, depositada en la balda colgada en la pared, había caído a la altura de mi almohada. Randolph, propietario del establecimiento, era profesor de arquitectura; y había diseñado el edificio con prevención antisísmica; pero, falló en algo tan simple como recargar la alcoba con objetos decorativos susceptibles de lastimarte. Así, pude tener una muerte tonta.

En la jornada anterior, habíamos visitado el Parque Nacional de Manuel Antonio, con calas donde podía aparecer una iguana. En el autobús, Ernesto, escritor en potencia, se fijó en un pasajero peculiar: cierto mecánico desplazado para reparar un piano. En aquel emplazamiento del Pacífico, se inició el temblor de 6,2 grados. Las réplicas continuaron durante toda la noche; y las camas se agitaban como en la película de El exorcista. Mi familia y yo no abandonamos la habitación; pero, según supimos a la mañana siguiente, otro huésped, un profesor francés, sufrió ataque de ansiedad. La empleada que servía los desayunos estuvo pegada durante toda la noche al televisor. Nos comentó que jamás visitaría la región de Nicoya, ante el pronóstico de un terremoto muy letal en algún momento futuro. Mi hermano era persona de ideas fijas; y se empeñó en que fuéramos aquella mañana al volcán Poas. Recién acabado el temblor, me imponía respeto dicha excursión; pero, no pasó nada, más allá de la espera a que el cielo se despejara para poder contemplar la belleza y grandeza del cráter.

Algunos años después, nuestra prima Pilar Juárez fue destinada por la UE a Haití. La mala suerte quiso que el 12 de enero de 2012, fecha de uno de los terremotos más terribles de la Historia con más de 300 mil víctimas, esta mujer se encontrara en una reunión celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Puerto Príncipe. El edificio, correspondiente a un antiguo hotel, se vino abajo. La diplomática estuvo desaparecida por varios días, antes de poder certificarse el óbito. La vida en un hilo: si hubiera permanecido en casa o en su oficina, habría sobrevivido. Todas hieren, la última mata.