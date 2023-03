Los ladrones que se han embolsillado el dinero de los contribuyentes. No son guerreros digitales, son terroristas digitales o mercenarios digitales. Un guerrero es alguien muy diferente, da la cara, se muestra tal cual es y se enfrenta a la luz del día con otro guerrero que tiene las mismas o mejores posibilidades de vencer.

En el pasado ya otro impresentable quiso reivindicarse como guerrillero al jactarse públicamente por haber “aprendido a matar”. Un guerrero o un guerrillero no aprende ni habla de matar. Aprende y cuando corresponde, habla de combatir. No se enfrenta a un objeto inerme como unas torres de alta tensión, o a una persona desarmada. Ni los matarifes aprenden o hablan de matar. Ellos hablan de “sacrificar” a una res porque se trata de un ser indefenso y lo hacen en cumplimiento de una función social, la de proveer de un alimento a la población.

En consecuencia, los delincuentes que han estado propalando mentiras a través de las redes sociales, son terroristas digitales y como lo han hecho cobrando millonadas del gobierno, son terroristas mercenarios digitales. Aunque Facebook haya clausurado o bloqueado sus cuentas, seguirán siendo digitales y como el Gobierno les seguirá utilizando, pagando y protegiendo, ellos u otros seguirán cumpliendo la función de terroristas mercenarios digitales de la información.

Repugna ver cómo, de las formas más ridículas, ostentan su inclinación por el fascismo paramilitar mientras están sobreprotegidos por todos los mecanismos estatales y para estatales imaginables. Morales con sus “milicias armadas” y sus “guerreros digitales”, Moldiz con su “Estado Mayor del Pueblo”, García Linera añorando su pasado terrorista y como autor intelectual de la ejecución extrajudicial del Hotel Las Américas, de El Porvenir, La Calancha, Chaparina. Toda la fauna alentando en sus seguidores la absurda consigna de “¡ahora sí, guerra civil! Y cebando a las FFAA, con la injusta concesión de una jubilación con el 100% de sus últimos haberes, mientras el resto sobrevivimos con rentas miserables.

¿Es ingenuo pensar que alguna vez los bolivianos seamos gobernados e informados por gente capaz y honesta?

Según personas cuya opinión merece mi crédito, es posible pero poco probable, pues, apenas las personas honestas llegan a tener poder, “se les cambia el chip”. Comienzan a pensar distinto. Con mayor razón si ejercen el poder absoluto y por tiempo indefinido como pretendía Morales.

“El poder debe analizarse como algo que circula, como algo que solo funciona en cadena. Nunca se localiza aquí o allá, nunca está en las manos de algunos, nunca se apropia como una riqueza o un bien. El poder funciona. El poder se ejerce en red y, en ésta, los individuos no solo circulan, sino que están siempre en situación de sufrirlo y también de ejercerlo”. [1]

En mi juventud yo suponía que la gente con ideología tenía como mayor virtud la capacidad de administrar el ejercicio del poder con austeridad, justicia, equidad e inteligencia. Pero ahora veo con desencanto cómo en Corea del Norte gobierna una dinastía que se atribuye poderes y derechos sobrenaturales. En Cuba, Fidel hereda a su hermano el poder, luego de gobernar más de 60 años sin interrupciones ni oposición. En Nicaragua una “pareja real” reina sin oposición alguna. Putin desde el año 2000 ejerce el poder absoluto en la Federación Rusa y finalmente nuestro país con una historia que todos conocemos bien. Se supone que todos los mencionados tuvieron formación marxista. ¿Es así el marxismo?

Todos esos gobiernos se mantuvieron y se mantienen gracias a millonarias estrategias de propaganda, cual si todos tuvieran a un Joseph Goebbels (ministro de propaganda de Hitler) en sus gabinetes. Goebbels tuvo la decencia de suicidarse el 1 de mayo de 1945. No creo que los mercenarios digitales del gobierno masista lo hagan. Aunque no se identifican con nombre y apellido, es posible que se sientan orgullosos, no precisamente del trabajo que hacen, sino del salario que perciben.

Las políticas y estrategias que mejor caracterizan a los gobiernos fascistas, son las de propaganda (aunque ellos las llamen, eufemísticamente, de comunicación social). Es legítimo que un gobierno haga conocer a su población y al mundo, sus logros y aciertos. También, en justicia, debería hacer conocer sus errores y desaciertos y mostrar sinceros actos de contrición por ellos. Cuando hay algo de decencia y vergüenza, no se puede esperar menos. Pero decir que Bolivia es la segunda economía del mundo y que los mercenarios digitales trabajan voluntariamente, sin salario, son burdas mentiras y como tales deberían ser sancionadas.

Los medios analógicos de comunicación son siempre confiables porque son “como la vida misma”. Su señal puede tomar infinitos valores, la señal digital es binaria, sólo puede tomar valores de “0” o “1” y la realidad no es así. Tiene infinitos matices. La digitalidad tiene, obviamente, sus usos, como cualquier herramienta. Eso no está en discusión.

Estoy cansado de leer, ver y escuchar infinidad de protestas, unas más airadas que otras, acerca de las barbaridades que dicen y hacen los funcionarios de Gobierno, sin embargo, estoy empeñado en invitar a todas las personas de bien, a proponer y sugerir políticas, estrategias y acciones a las que, en las elecciones generales del año 2025, la población diga un rotundo e incuestionable sí. Entre éstas, estoy seguro que son prioritarias las que regulen las comunicación social en que, como única condición, quien las haga se identifique, con nombre y apellido. Para ello, felizmente, contamos con excelentes profesionales, que pueden perfectamente autoidentificarse, como guerreros de la comunicación, dado que la verdad, de un tiempo a esta parte, puede poner en riesgo la libertad, la integridad e incluso, la vida, de quien la proclama.

1. Foucault en Defender la sociedad,que nos permite asomarnos al curso que ofreció en el Collége de France entre 1975 y 1976.