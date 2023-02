Algunas disciplinas académicas mantienen juego híbrido. En la búsqueda del conocimiento científico –o asimilable-, complementariedad y rivalidad coexisten; y las modas influyen para inclinar la balanza. En los últimos tiempos, asistimos al triunfo de la Psicología, heredera del trono que abandona la Economía en la conversación mantenida por la opinión pública más o menos culta. La cuestión de los objetivos no es baladí: la búsqueda de la felicidad (Psicología) queda ensalzada frente a elevación de renta per cápita (Economía), una vez pasados los énfasis desarrollistas, en la estructura de preferencias de los sectores sociales medios y alto.

Títulos como “El economista camuflado” o “Freakonomics” se convirtieron en “bestsellers”, hace más de una década, a partir de una obra pionera: “La frontera de la economía” (1980), de McKenzie y Tullock. El llamado imperialismo de la Economía alcanzaba su cénit. En el campo de las Ciencias Sociales, desde el supuesto rigor analítico de su caja de herramientas, esta disciplina resultaba imbatible. Cualquier decisión de la vida cotidiana en infinidad de ámbitos, adoptada por empresarios o consumidores, podía razonarse desde el economicismo. Todo quedaba reducido a agentes racionales, dispuestos a maximizar su utilidad, vía manejo, minuto a minuto, de la calculadora del coste-beneficio. Suponga que usted está sentado en el sofá; y hace pereza de levantarse para apagar la luz, que quedó encendida en el pasillo aledaño. El beneficio procurado por el ahorro en la factura es inferior al coste de renunciar a la comodidad. La nueva definición “imperialista” de Myersonconsidera a la Economía como “el análisis de los incentivos en todas las instituciones sociales”.

La teoría microeconómica de la fecundidad, desarrollada por Gary Becker, constituye un buen ejemplo del imperialismo de la Economía. La decisión de tener hijos, correspondiente a las familias, se entronca dentro de la teoría de la utilidad del consumidor. El precio relativo de los niños, frente a otros “bienes”, determina las diferencias entre países de ingreso bajo –muchos nacimientos- y alto –natalidad mínima-. Por cierto, me viene el recuerdo de una pareja que, dada su restricción presupuestaria, en momento crítico, priorizó la compra de automóvil nuevo en vez de invertir en un tratamiento de reproducción asistida.

A pesar de estos éxitos explicativos, evidentes, el análisis económico multiuso resulta falible y tiene pies de barro. El “homo economicus” se asemeja a un robot incapaz de equivocarse; y, por tanto, pierde credibilidad, cual simplificación excesiva de la realidad. La racionalidad se basa en supuestos demasiado sencillos, compartidos con muchos mamíferos, tales como preferir más a menos o la transitividad de unas preferencias jerarquizadas.

Si unas premisas carentes de realismo penalizan la capacidad predictiva de los modelos, Richard Thaler ha obtenido el Premio Nobel de Economía (2017) por su tentativa de hilvanar un análisis interdisciplinar con la Psicología. En contexto de racionalidad limitada, el “homo economicus” debería ser sustituido por el “homo sapiens”, incluyente de emociones. Las personas nos equivocamos de forma sistemática; y el lamento por el “hubiera” –posibles escenarios alternativos- nos machaca. La acumulación de errores en la toma de decisiones no se explica sólo por déficit de acceso a información relevante. Por su parte, la Neuroeconomía es complemento; y explora cuestiones como la asunción de riesgos elevados en materia financiera por varones jóvenes con altos niveles de testosterona.

Las fallas del “homo economicus” en el plano microeconómico tienen correlato macroeconómico. La merma de prestigio de la Economía también deriva del fracaso para pronosticar la crisis financiera internacional iniciada en 2008. Una gran decepción para la opinión pública internacional, plasmada en muchas notas de opinión publicadas en los diarios. Desde la bipolaridad de la disciplina, mitad arte, mitad ciencia, se antoja complicada la pretensión de algunos puristas, consistente en una Economía Positiva, científica, libre de juicios de valor, por muy refinado que resulte el arsenal matemático empleado.

La Psicología cotiza al alza, habiéndose colado dicho enfoque en los Premios Nobel de Economía. Apenas hace unos días escuché en Madrid cómo una madre explicaba a su niña pequeña en qué consiste la empatía, es decir, tener capacidad de ponerse en el lugar del otro. Los Fondos Europeos para la Recuperación Económica, tras la crisis de la Covid-19, también incluyen el término resiliencia en la denominación completa. El uso de todos estos vocablos, importados de la Psicología, no cesa de expandirse en las conversaciones cotidianas de la gente formada. Y quién no se queja en algún momento de sufrir estrés. Los pacientes de depresión antaño lo ocultaban; y, ahora, estar bajo terapia se considera tan habitual como ir a la peluquería. La demanda de psicología clínica crece en paralelo al ingreso per cápita.

A raíz de acuñar el concepto de ciudad creativa, Richard Florida es una celebridad. Y, más allá de la condición como profesor de Economía, ha fundado una empresa peculiar de consultoría en Estados Unidos, donde hay gran movilidad geográfica. La elección del lugar de residencia a tres niveles, tipo de urbe, barrio y vivienda, se encontraría entre las decisiones posibles con mayor potencial para afectar a nuestra felicidad. Si una equivocación en este ámbito puede amargarnos la vida, el académico asesora a sus clientes vía enfoque interdisciplinar con la Psicología. Se puede elegir desde una ciudad con mercado matrimonial denso para treintañeros “single”, hasta metrópolis repletas de hospitales demandados por ancianos. Y siempre quedará Nueva York, si usted es urbanita obsesivo e hiperactivo.

Los economistas anhelábamos el desarrollo; pero, la práctica del desarrollismo, desde China a la Amazonía, ha desgastado esta meta. La búsqueda de la felicidad a toda costa emerge, cual nuevo Eldorado para nuestras sociedades hedonistas, rendidas a los psicólogos. Algo inquietante, que nos convierte en subversivos dentro del sistema a aquellos que estamos tristes, cuales dolientes,víctimas de desgracias familiares. Así, escucharás frases ridículasen boca de gente simplona, como “debes tratar de ser feliz en Navidades” y otras patochadas. “La invasión de los ladrones de cuerpos” (Donald Siegel, (1956), clásico del cine de ciencia ficción,era metáfora contra la caza de brujas del senador McCarthy. Unas plantas llegadas del espacio transformaban a los humanos en seres clónicos, carentes de emociones; y la diferencia no estaba permitida en dicha sociedad. En tiempo de libros de autoayuda, las tornas se han invertido; pero, la distopía permanece. La euforia es códigosocialmente correcto.

Desde el imperialismo incipiente de la Psicología, estar triste es anatema; mientras, la terapia del “mindfulness”, con énfasis en disfrute del “aquí y ahora”, arrasa. Según dictan los cánones, hay que ser feliz las 24 horas del día o, al menos, aparentarlo.

Abogo, cual activista espontáneo de las emociones, por la defensa del derecho a la tristeza. Bonjour, tristesse.