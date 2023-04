Con un auditorio lleno y un público ávido de recibir información sobre qué es la blockchain y cómo introducir la utilización del dinero virtual en nuestra economía, Oscar Olmedo Chuquimia presentó su libro Centralizando la blockchain: la genealogía del dinero virtual y el boliviano como stablecoin, un texto que abre el debate a una temática nueva para Bolivia, pero que está muy presente en todo el mundo.

El paraninfo de la UMSA fue el escenario y Página Siete aprovechó la oportunidad para conversar con el autor sobre el tema.

¿Qué es y cómo nace la blockchain?

Es el internet del dinero, donde en vez de mandar o recibir correos, fotos o videos, se recibe y envía dinero virtual. La blockchain no es más que un gran libro de contabilidad virtual descentralizado que registra ingresos y salidas de dinero virtual, sin que nadie sea capaz de hackearlo o alterarlo a su conveniencia, lo que la hace una tecnología altamente segura que satisface nuevas necesidades y a volver el sistema financiero más eficiente y barato. Además, he descubierto en la investigación que la blockchain puede ser una herramienta de política monetaria para los bancos centrales.

La blockchain nace el 2008 con el trabajo de Satoshi Nakamoto quien publica Whitepaper de Bitcoin: A peer to peer electronic cash system (un sistema de liquidez

–dinero– electrónico de persona a persona). Nakamoto junta tecnologías desarrolladas en 40 años y crea el bitcoin, dinero electrónico, encriptado-descentralizado para que sirva como medio de protección a la inflación, como activo refugio para crisis financieras y para giros de dinero a cualquier lugar del mundo con comisiones cercanas a cero, en las cuantías que desee, de forma instantánea y anónima. Para cumplir este propósito se necesita un libro de contabilidad.

¿Por eso creas un nuevo mapa de la evolución del dinero el siglo XXI?

Sí. Sin entender las nuevas categorías de dinero que la blockchain ha traído al siglo XXI y diferenciar entre dinero fiat, digital, electrónico, virtual y la tecnología blockchain, sería imposible entender de qué se habla. El dinero fiat toma la forma de moneda, billete y cuando viaja por medios digitales

–como internet– es dinero digital. Es dinero fiat por ser fiduciario, carece de respaldo y, es emitido, administrado y regulado por un banco central.

El dinero virtual se divide en dinero electrónico que debe su valor a la electricidad, como el bitcoin y en criptomonedas estables e inestables. Es dinero basado en criptografía (cifrado con claves) es emitido y administrado por una red de computadoras blockchain basadas en algoritmos que sustituyen a un ente emisor (banco privado o central).

Propones centralizar la blockchain, ¿para qué?

La blockchain evita el pago de altas comisiones bancarias, la fuga de divisas (dólares) por comisiones y reduce tiempo en el envío de dinero. Es decir, si un país envía dinero a sus funcionarios o embajadas en el extranjero puede utilizar la blockchain, ahorrando –el caso de Bolivia– al menos $us10.000.000 anuales por concepto de comisiones, dinero que hoy se paga a la red internacional Swift y bancos extranjeros. Además, ampliaría el número de países para enviar dinero, incluso a los que enfrentan el bloqueo financiero internacional de la red Swift.

Un paso más audaz en el uso de esta tecnología es hacer del Banco Central un operador más de dinero fiat y virtual e ingrese como librecambista virtual para lograr ganancias por concepto de arbitraje. Técnicamente, es un mayor grado de uso de la blockchain, la misma que serviría para recuperar los dólares americanos fugados de la economía al mundo virtual.

La blockchain se creó para descentralizar el manejo del dinero. Tú en el libro propones que los bancos centrales la centralicen ¿Por qué?

La investigación tiene toda la intención de crear esa contradicción y hacerla posible. Es decir, una tecnología gratuita puede ser utilizada por un niño, un trader, un inversor o un Banco Central. Si no les parece a los maximalistas de bitcoin que la gran creación de Satoshi Nakamoto la utilicen los bancos privados o centrales, no entienden el desarrollo tecnológico en absoluto. Por otro lado, la blockchain no morirá como quieren los bancos, por el contrario, surgirá y triunfará como tecnología y al final será utilizado por ellos mismos.

La tecnología blockchain y su dinero virtual terminará conviviendo conel dinero local con el dólar. Ni el bitcoin, ni las stablecoins vinieron para sustituir al dinero fiat a corto o mediano plazo en sus principales funciones. De hecho, por la que debería uno preocuparse es que la blockchain termine creando dinero electrónico estable y seguro: stablecoins. Las cuales

–teóricamente– pueden pasar a ser la moneda vehículo o dinero secundario por excelencia, pero no al punto de sustituir a una moneda local.

¿Qué pasa con los proyectos de bancos centrales y sus monedas digitales?

Por no ser duro diré que es un fracaso necesario por el que tendrán que pasar para darse cuenta de lo inevitable. El proyecto de Moneda Digital del Banco Central y token que están intentado crear algunos bancos centrales latinoamericanos y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, son –para los que invertimos en el mercado financiero diez horas al día– un juego sin sentido, ya que sigue siendo dinero fiat, por más digital que sea. Las computadoras con sus algoritmos son más eficientes el momento de estabilizar sus monedas, crear políticas monetarias y cambiarias altamente eficientes y lo han demostrado siendo baratas al funcionar como sistema de pagos internacional.

¿Por qué se prohíben las criptomonedas y la blockchain?

En realidad, solo están prohibidas en siete países. La prohibición en Bolivia es sólo para las entidades financieras, no para una persona que compra, vende bitcoin y stablecoins cada día. Pero lo importante es entender que las prohibiciones terminarán fortaleciendo a la blockchain, en los mercados paralelos; todo lo ilegal termina valiendo más. Para los expertos, es ridículo pensar en prohibir la blockchain, es como prohibir el internet.

¿Pero, el dinero virtual puede financiar el narcotráfico y el terrorismo?

Sí, talvez de forma más eficiente y barata. Si quieren financiar algo ilícito lo harán ya sea con dinero fiat o virtual. Por costos, podrá optarán utilizar la blockchain. Pero si no existiera la blockchain ¿cree que eso frenaría el narcotráfico o la venta de armas? No. La blockchain es una herramienta, es el consumidor quien define en qué gastar. El malo no es el dinero en su forma virtual o fiat, es el ser humano.