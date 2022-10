Un paseo en solitario por Nueva York

A principios de septiembre se realizó la 77 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la participación de la mayoría de los dignatarios mundiales, sin duda el tema central de la asamblea fue la invasión de Rusia a Ucrania.

Una Asamblea que cada vez más los distintos presidentes usan como palestra política para ratificar sus posiciones sobre los distintos problemas y desafíos que tiene el mundo, desde el cambio climático hasta posturas ideológicas.

Pero, dejando de lado los discursos y reivindicaciones repetitivas que hacen las máximas autoridades de los países, se constituye en un espacio clave para generar acuerdos globales y reuniones bilaterales.

Escuchando la entrevista de RT (canal de televisión estatal de Rusia) al presidente Luis Arce, le preguntaron cómo estaba su agenda de reuniones bilaterales; respondía “tenemos que volver rápido” y que tan solo iba a reunirse con los presidentes de España, Irán y Eslovenia.

Si hacemos un análisis del costo/beneficio de estas reuniones para los intereses bolivianos, nos encontramos que Eslovenia es un país donde lo que más importa son automóviles, productos tecnológicos y productos derivados del petróleo. Lamentablemente nada que podamos ofrecer. Adicionalmente, sus mayores importaciones están vinculadas con sus socios europeos (Alemania, Suiza e Italia) y su especialidad son los medicamentos y vacunas.

La reunión con Irán es como reunirse con el indisciplinado del curso, esa cita, o amistad, más que beneficios dará problemas a sus amigos, lamentablemente debe existir algún beneficio de esa relación que no conocemos los habitantes de Bolivia.

Por último, la reunión con el presidente de España es la única relevante para los intereses de los bolivianos, ya que no solo tenemos una gran colonia de compatriotas allí, sino que existe un flujo comercial –no está en el top 10 de socios comerciales– que justifica la relación y el estrechar lazos de toda índole.

¿Al final me pregunto: por qué la Cancillería o el embajador permanente Diego Pary, no generan lobby para dialogar con otros presidentes? Analizando el tema me doy cuenta de que ya no depende del gobierno boliviano. Esta respuesta apurada del presidente Arce –que tiene que volver rápido a Bolivia como si su presencia fuera imprescindible– muestra la debilidad y aislamiento del gobierno en el contexto internacional.

Debilidad autogenerada, por tener una política exterior basada en amigos/enemigos y no en intereses comerciales y bilaterales. Esa política, de que si tu amigo comete crímenes de guerra como Rusia, debes quedarte callado porque es tu amigo, pero al enemigo ideológico toda la crítica sin importar si va contra tus intereses o si tienes voz en ese conflicto.

Esa forma de proceder se ratifica en su discurso, que duró 36 minutos, en auditorio casi vacío y no fue distinto a sus mesiánicos discursos locales. Empezó hablando de la “crisis múltiple y sistemática del capitalismo” y el final del mundo “unipolar, construcción de un orden multipolar en beneficio de todos los estados”.

Desde el Estado plurinacional planteó una agenda de 14 recomendaciones:

- Declarar al mundo zona de paz; aunque no condena de manera explícita la invasión a Ucrania

- Sustitución de la fabricación de armas de destrucción masiva por una justa compensación a los pobres del mundo; hace una crítica a la OTAN sin mencionar a China, Rusia o Corea del Norte

- Propone crear sistemas universales de salud. Antes de predicar hacia afuera deberíamos hacer un análisis sobre el paupérrimo sistema de salud público boliviano

- Programa global de soberanía alimentaria en armonía con la madre tierra. El año pasado, Bolivia perdió casi 300 mil hectáreas de bosque tropical, el cuarto más alto del mundo. En total desde 2002 a 2020, Bolivia perdió 3,02 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representó el 51% de su pérdida total de cobertura arbórea en el mismo período, según datos de Global Forest Watch.

- Reconstruir las capacidades productivas de los países de la periferia; aprovechó este punto para hablar sobre el “exitoso” modelo económico boliviano.

- Grandes propuestas en temas como crisis climática, industrialización del litio, lucha contra el narcotráfico, derecho del mar, institucionalidad, solidaridad intergeneracional, despatriarcalización para eliminar la violencia contra las mujeres (Bolivia es uno de los paises con un alto grado de violencia contra las mujeres y la tasa de feminicidios crece día a día).

- Rechazo a sanciones unilaterales, como el reciente ingreso de Bolivia a la lista de países de tránsito del narcotráfico, y pidió garantizar el principio del multilateralismo.

El presidente sigue acuñando el éxito de su gobierno en todos estos puntos, tratando de posicionar hacia el exterior temas que cada día son menos creíbles en el contexto local. Ojalá haya un giro, pero sobretodo una definición estratégica clara en política internacional, y una concreción de estos puntos en su propio gobierno. Si no, me imagino la agenda de encuentros del próximo año: Cuba, Argentina y Venezuela, los expertos en pobreza e inflación.