Abogado recorre Bolivia con propuesta para monetizar las marañas de cables

El abogado cochabambino José Carlos Sánchez Verazaín elaboró una propuesta para que los gobiernos municipales cobren tributos a las empresas de electricidad, internet, telefonía y otros servicios que mantienen sus cables en los espacios públicos aéreos, generando en muchas oportunidades marañas de cables.

El primer objetivo -indica - es que las alcaldías logren recursos directos en el marco de sus competencias autonómicas. El segundo -añade- aporta al cable cero. Realizó un estudió y estableció que muchos de los conductores que cuelgan de los postes afeando las calles y generan peligro están fuera de uso.

Aclara que la propuesta no implica que las empresas que usan los cables suban las tarifas de sus servicios.

Desde hace unas semanas, Sánchez Verazaín, que fue candidato a la Gobernación de Cochabamba en 2021, lleva su idea por diferentes municipios de Bolivia. Ya generó debate entre autoridades y vecinos. Iniciativas de Página Siete conversó con él:

Tiene una propuesta ciudadana, ¿de qué se trata?

Soy parte de Moviendo Bolivia, grupo de profesionales y vecinos que nos reunimos para plantear ideas constructivas que beneficien a la población. Participé en las elecciones para la Gobernación de Cochabamba en 2021 y preparé un plan de gobierno que tenía como objetivo apoyar a las empresas y a los sectores vulnerables desde el nivel de la Gobernación.

Me gustó ese tipo trabajo porque tengo hijos, espero algún día tener nietos, y quiero una Bolivia mejor para ellos. Así formamos Moviendo Bolivia, que busca demostrar que no se necesita estar en campaña electoral para hacer propuestas.

Y una de las propuestas es una ley municipal, con su respectivo reglamento, para cobrar tributos las empresas que usan cables. Todas obtienen ganancias y utilizan ese espacio público de manera gratuita. Son millones de bolivianos los que las alcaldías están dejando de percibir.

La propuesta tiene su amparo en el artículo 302 de la Constitución Política del Estado, que determina las competencias de los municipios, y la Ley 482 de competencias municipales sobre el territorio aéreo, por donde pasan los cables del alumbrado público y otros.

Quiero destacar que se suscitó un debate en las redes sociales y medios de comunicación en torno a una preocupación: si la propuesta traerá un incremento a las tarifas de los servicios que van por esos cables. La respuesta es no, porque las tarifas de las empresas que tienen el cableado están reguladas por el Gobierno central; por tanto, no podrían modificar sus tarifas para el consumidor final.

No se afectaría al ciudadano de a pie, sino se generarían ingresos propios para los municipios. Son recursos que podrán utilizarlos inmediata y directamente para defender a las mujeres, por ejemplo, o para mejorar la seguridad ciudadana o pavimentar calles.

¿Cómo responde la ciudadanía hasta ahora?

Al inicio surgieron dudas respecto a si un tributo así repercutiría en las tarifas, pero a la mayoría le gusta la propuesta y la valora más que criticarla. Se abrió un debate en las redes sociales y los medios.

¿En qué alcaldías estuvo?

Warnes, Montero, Cotoca, de Santa Cruz. Estuve en la ciudad de El Alto. Empecé en la Alcaldía de Cochabamba porque nací ahí. Me dieron una audiencia pública y expuse la propuesta. Fue muy bien acogida por los concejales. Comentaron que llevan 10 años buscando el cable cero y que les parece innovar que se trate de cobrar un tributo en caso de que no se logre ese objetivo. La propuesta podría a ser parte de los anteproyectos que se analizan y es probable que el alcalde Manfred Reyes Villa considere. También me reuní con el Alcalde de Trinidad y algunos concejales. Les interesó la propuesta e indicaron que comenzarán a redactar un anteproyecto.

¿En La Paz?

Aún no tuve la audiencia. Estoy esperando que me contacten. De todas maneras ya es una propuesta pública, no es necesario que vaya a explicarla de manera personal.

¿Hizo algún estudio sobre los cables?

Sí. Toda Bolivia está cubierta de cables, por eso la propuesta es nacional. Lo peor de todo es que hay una gran cantidad de cables que no se utilizan, que están tirados, afectando la arborización, por ejemplo. Muchas veces se tiene que cortar árboles para respetar esos cables sin beneficio.

En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hay enormes marañas de cables que afean la calles y son un peligro.

¿Qué experiencias internacionales vio?

China logró el cable cero. Se comunican por ondas y los cables están bajo tierra. En Sudamérica tenemos a Chile y Brasil con cables bajo tierra.

El cableado aéreo es un problema general en Latinoamérica y en Bolivia hay que tocarlo, porque si nadie dice nada, nos mantendremos estáticos, no avanzaremos en tecnología, protección del medioambiente, ni nos pondremos de acuerdo en cuanto a normativa.

Un detalle curioso: si opta por los cables bajo la tierra, los municipios pierden competencia para cobrar tributos, porque el subsuelo es competencia del Gobierno central. Ahí tendríamos otra propuesta para el nivel central.

¿Qué dicen las empresas? ¿cree que estén de acuerdo?

No lo sé, pero puede ser que algunas que están interesadas en seguir usando el espacio público sin pagar se opongan, pero este tipo de normativa es necesario para la población.