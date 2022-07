Celulares que captan Banda 17 aseguran llamadas sin cortes

¿Sabías que los smartphones Samsung están fabricados para soportar las Bandas de Frecuencia de los operadores en Bolivia? Es decir que, en el caso del operador TIGO -por ejemplo- los usuarios podrán recibir la señal de dos bandas - Banda 17 y Banda 4- al mismo tiempo, frecuencias normadas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para el país, para tener una conexión LTE óptima en todas las áreas de la región y aún en lugares o eventos concurridos.

Uno de los problemas más recurrentes que enfrentan los usuarios con sus smartphones es la mala señal, interferencias, pérdida de cobertura, internet lento, etc.; y esto sucede cuando realizan viajes dentro del país o se sitúan en puntos específicos de las ciudades donde viven.

El inconveniente podría estar asociado no solo a la calidad del servicio, el problema también puede ser el celular. Si el usuario sufre una estas dificultades es muy probable que el teléfono inteligente no sea compatible o no cuente con las “frecuencias de operación” autorizadas en el país por la ATT. Por eso, también se debe verificar que el celular sea Homologado para Bolivia.

La “frecuencia de operación” es entendida como el espectro donde las telefónicas brindan sus servicios de conexión a Internet y llamadas. Se las puede comparar con el agua que circula por las tuberías reglamentarias de una ciudad. Uno de los conductos –tuberías- es “B17” de 700 megahercios (MHz), la tubería más potente que transporta el líquido a distancias lejanas sin perder intensidad o presión; la otra tubería autorizada es “B4” de 2.400 MHz, que tiene un ancho de cañería que puede alcanzar excelentes velocidades, pero tiene corto alcance.

B4 es la tubería de las telefónicas por donde la señal circula libremente. Sin embargo, cuando esta se satura, pierde la potencia adecuada para llegar al usuario.