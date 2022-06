$!Hinode Group lanzó su nombre y plan de comisiones global en Bolivia, el país con más ventas directas

No es casual que la empresa brasileña de venta por catálogo de productos de belleza y de suplementos alimenticios Hinode Group hubiese elegido Bolivia para lanzar su nombre global y la unificación de su modelo de negocio en los ocho países donde tiene presencia. Tiene razones importantes, pero la primera es que Bolivia es el país con más ventas directas en Latinoamérica; es decir, de ventas por catálogo, lo que representa una gran oportunidad de negocio.

La segunda motivación de Hinode Group es la participación de un 70% que tiene la mujer boliviana en la economía del país, pero que tropieza con la desventaja de que está concentrada en actividades de baja productividad, lo que limita su desarrollo integral, según información de la empresa. Y en ese factor la compañía también encontró una oportunidad: desarrollar su política de empoderamiento de mujeres con su programa de capacitación Perlas, que permite embarcarlas en un progreso laboral y ocupar cargos de decisión.

“Bolivia es un mercado muy grande. En Latinoamérica es el país más grande con ventas directas, algo que no existe en otro lugar. Otro factor fundamental es que las mujeres tienen una alta participación en la economía, más que en otros países, pero la mayoría está en actividades de baja productividad; por lo tanto, precisan una oportunidad y nosotros la ofrecemos, tenemos un modelo”, afirma Marilia Rocca, CEO de Hinode Group.

Rocca llegó a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para participar en el Hinode Group Fest, como se denominó el evento en el que lanzó su nombre global y la unificación de su modelo de negocio. El evento se realizó el sábado 11 de junio y estuvo presente el fundador de la empresa, Francisco Rodrigues, y líderes, tanto de Bolivia como de otros países.

Ésta es la conversación con la ejecutiva brasileña:

¿Por qué está en Santa Cruz?

Comenzamos nuestras operaciones a inicios de 2019, pero vino la pandemia y nunca tuvimos la oportunidad de hacer una apertura oficial. Tenemos más de 6.000 consultores en la compañía, gente que no conocemos en persona, y estamos aquí para conocerlos. Llegamos a Bolivia como HND porque no teníamos licencia para iniciar como Hinode. Hace dos meses logramos un acuerdo internacional para poder usarlo.

¿Tuvieron un encuentro?

Sí, fue nacional y para el lanzamiento de nuestro nombre global Hinode Group y de nuestro plan de comisiones unificado, global. Teníamos un plan diferente en cada país, lo que hacía muy difícil para nuestros líderes expandir el negocio a otras partes de Latinoamérica, pero ahora es un momento especial: hay un nombre único y un plan único.

A esto se suma que la compañía lanzó su primer centro de experiencia en la ciudad de Santa Cruz, donde nuestros distribuidores llevan a personas para incorporarlas y conozcan la calidad de nuestros productos.

¿Qué caracteriza a Hinode?

Hinode tiene un portafolio de productos de belleza que no son sólo de cosméticos, sino productos que ofrecen bienestar a la mujer, varones y niños. La compañía mira la belleza de forma holística: la belleza de dentro para fuera. Por eso tenemos batidos para el control de peso, suplemento para el cabello, las uñas, el cuidado personal. Es un portafolio completo.

Pero la diferencia de la compañía está en que tenemos un modelo muy generoso. Distribuimos el 50% de las ventas, lo más alto que ofrece el mercado. Lo hacemos en forma de honorarios para la red de distribuidores, a lo que se suma el margen de reventa.

¿Por qué esa mayor ganancia?

Hay muchas compañías de venta directa en el mercado, pero para los fundadores de Hinode Group, para nuestra compañía, la visión es más que generar una fuente de ingresos; se trata de una oportunidad de cambiar verdaderamente la vida de la gente y para eso es necesario compartir más las ganancias.

Pero Hinode Group también ofrece un progreso profesional, muchos retos que permiten escalar rangos y acceder a incentivos escalonados, según el trabajo y progreso de cada uno de nuestros líderes, que además tienen la oportunidad de desarrollarse internacionalmente. En Bolivia tenemos líderes que tienen equipos de trabajo con gente de Paraguay, Chile y Perú.

¿Cuál es el perfil de la persona que trabaja en Hinode Group?

Gente joven, la mayoría menor de 40 años. 70% mujeres y 30% varones, algo que nos sorprende, pero lo entendemos porque somos una plataforma para microemprendedores. Esta composición es una fortaleza porque representa equilibrio. Sin embargo, evidenciamos que los varones ocupan la mayor parte de los cargos jerárquicos. Sólo el 30% de esos cargos está ocupado por mujeres y queremos equilibrar esto. Por eso nuestro reto es empoderar a las mujeres y tenemos el programa Perlas, con el que líderes y la hija de los fundadores de la empresa dan pautas de desarrollo.

En comparación a otros países, ¿cómo está Bolivia en el liderazgo de las mujeres en ventas directas?

Un poco más bajo. Bolivia tiene una característica muy única, el 72% de las mujeres trabajan, es el promedio más alto de Latinoamérica, pero están en sectores de baja productividad. Nosotros vemos esto como una oportunidad y ofrecemos una alternativa de progreso laboral para ellas, un desarrollo económico inclusivo. Queremos que lleguen a rangos altos en la red de consultores. Somos signatarios del pacto ONU Mujeres.

¿Cómo ve la alta participación varonil en su empresa?

Para nosotros es clave tener varones en nuestro negocio. En Brasil su participación es equilibrada, 50% con relación al de las mujeres. En Bolivia el negocio de la venta directa está muy direccionado a las mujeres. Hinode se diferencia porque queremos un desarrollo equilibrado.

En los países estamos atravesando por un desempleo estructural que no tiene que ver con la pandemia, sino con el desarrollo de la tecnología, con el que ciertas compañías ya no necesitan gente para realizar tareas operacionales. Es un desafío para los gobiernos, para las compañías, desarrollar una actividad económica fuerte para esa parte de la población que no tiene vocación para la tecnología

En Bolivia en especial porque la venta directa copa el 80% del mercado. En Latinoamérica la venta en malls, tiendas o retail es más grande que la venta directa.

¿Por qué Bolivia es el mercado más grande de venta directa?

Creemos que viene de muy atrás. La industria de la venta directa tiene 40 o 50 años, mientras que el desarrollo de los malls y del retail es reciente. A eso se suma un emprendedurismo innato en Bolivia, al que estamos tratando de acercar al grupo Hinode, porque hemos encontrado un nivel, una intención de crecimiento muy importante. Eso aceleró el impulso que dimos a la empresa en 2019, cuando iniciamos las operaciones en Bolivia.

¿Cuántos empleos genera?

En este momento en Bolivia son más 6.000 personas que generan ingresos formales, porque muchos líderes que no estaban bancarizados ahora lo están.

¿Dónde está la mayoría?

Concentrada en las ciudades del eje central, pero tenemos operaciones en los nueve departamentos de Bolivia.

¿Quiénes pueden ser miembros de Hinode Group?

Personas mayores de edad. Contamos con una universidad virtual para el entrenamiento en el negocio. Ahí se encuentra capacitación en inclusión financiera, desarrollo personal e individual. Paga 270 bolivianos para ingresar, pero ese monto se lo repone con productos que venderá.

¿Qué respaldo tienen los productos que comercializan?

El respaldo de una empresa multinacional que vende en ocho países manufactura certificada en nuestra fábrica en Sao Paulo. Producimos el 70% de nuestros productos, el 30% viene de proveedores que cumplen altísimos estándares de calidad.

En Brasil somos una compañía top que tiene la certificación más alta de Reclame Aquí, empresa que controla la atención al cliente a 250 mil compañías que son parte de un ranking de reclamos. Hinode está en el número 16 con menos reclamos.

¿Bajo qué normativas bolivianas se maneja Hinode Group?

Bajo un estricto control sanitario. Somos parte de la Asociación de Empresas de Venta Directa, partícipes en la junta directiva, lo que muestra la formalidad de nuestra empresa para trabajar en Bolivia. Y trabajamos en un mercado donde hay empresas prestigiosas de la industria. También estamos pendientes de la normativa de cada país porque comprendemos que somos un sector donde hay informalidad; por eso nos esforzamos en formalizar la relación con los distribuidores.

¿Qué novedades prepara la empresa para sus clientes?

Ingresamos al negocio híbrido. Lanzamos una herramienta visual a través de la cual se puede experimentar la prueba de un lápiz labial antes de comprar. En enero de 2023 lanzaremos un espejo virtual en Bolivia con una nueva línea de productos. El cliente podrá sacar una foto a su rostro con el celular y hacerse un diagnóstico completo que determinará qué productos de Hinode debe comprar, cómo usarlos y su frecuencia. Podrá comprar por WhatsApp.