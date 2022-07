Las medidas que Tinder toma para proteger a las mujeres

Proteger a las mujeres contra los abusos está ahora en “el centro” de las prioridades de Tinder, aseguraron desde la mayor aplicación de citas del mundo.

La empresa tecnológica se ha asociado con la organización No More (No Más), con el objetivo de combatir con la violencia de género. “Nuestro trabajo en materia de seguridad no termina nunca”, le explicó a la BBC la primera mujer directora ejecutiva de Tinder, Renate Nyborg.

Sin embargo, desde la organización End Violence Against Women (Acabemos con la violencia contra las mujeres) calificaron las medidas tomadas por Tinder como un “pequeño paso” para abordar la desproporcionada cantidad de abusos que sufren las mujeres en línea.

Tinder fue muy criticada por los abusos que sufren las mujeres a través de su servicio y además, preocupa que esta, así como otras aplicaciones similares, están siendo utilizadas por los depredadores sexuales.

Nyborg, de 36 años, reveló que una de las medidas adoptadas para prevenir la violencia contra las mujeres ha sido contratar a más mujeres en la empresa.

La directiva informó que el personal femenino de la empresa ha aumentado 30% desde que asumió las riendas de la compañía, en septiembre de 2021.

La directora de End Violence Against Women, Andrea Simon, afirmó que es esencial que las aplicaciones de citas como Tinder tomen medidas para hacer frente a los abusos.

Simon saludó las nuevas funciones de seguridad de Tinder y aunque alertó que “no van lo suficientemente lejos para hacer frente a abusos y a las amenazas de violación”.

Se espera que la asociación entre Tinder y No More sirva para ponerle freno a los abusos y amenazas contra las mujeres a través de esa aplicación de citas.

La primera medida de la alianza será producir un programa para educar a los usuarios de la aplicación sobre cómo tener citas seguras.