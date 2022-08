Tiendas de repuestos y talleres de SACI se expanden y se acercan al público

SACI encara un plan sólido de expansión en toda Bolivia, con el fin de estar más cerca de sus clientes. Es así que a la fecha la empresa tiene en total 14 puntos de venta a nivel nacional con sucursales propias en las ciudades capitales de departamento y nueve concesionarios operando en los distintos municipios. Recientemente, abrió un nuevo punto de venta en Santa Cruz de la Sierra y planea abrir uno más en San Ignacio de Velasco.

Zonas “repuesteras”

De igual forma, se tiene planeado expandir la comercializadora a las “zonas repuesteras” de diferentes ciudades, ya sea como sucursal o con puntos de ventas concesionados.

Entre los beneficios que tienen los clientes en cuanto a los repuestos originales –con certificación de fábrica- que brindan las tiendas, están: la garantía, el correcto funcionamiento de las piezas, la calidad y la confianza del proveedor, entre otros.

Rodrigo Zuazo, gerente de Marketing de SACI, destaca que la línea de motocicletas TVS cuenta con una red de talleres a nivel nacional en varias ciudades, entre ellas, Trinidad y Riberalta en Beni y pronto en Montero, en el norte de Santa Cruz, junto a su nuevo showroom para estar más cerca de sus usuarios.

“En nuestros talleres mecánicos brindamos servicio de calidad con técnicos especializados y con un gran stock de repuestos originales. De esta forma se asegura un servicio garantizado, el uso de repuestos originales para mayor duración de su motocicleta, talleres totalmente equipados, organizados y limpios, atención personalizada, taller móvil para servicio express y personal capacitado, además de la mejor relación precio-calidad por el servicio”, detalla Zuazo.

Talleres equipados con repuestos originales

Las diferencias que existen entre los repuestos originales y los no genuinos son claros: los repuestos originales tienen certificación de fábrica, es decir que han sido probados y cumplen con los estándares de calidad. Además, la garantía general del vehículo no se ve afectada y permite que se mantenga válida; las piezas originales cumplen con los parámetros exigidos por la marca, por lo que funcionan perfectamente con el resto de las piezas del vehículo, mientras que en las no originales ocurre todo lo contrario en ambos puntos.

Contactos

Para adquirir el servicio, los clientes pueden dirigirse directamente a los talleres o llamar a los asesores autorizados a nivel nacional: Sofía Prado (74164325) y Cristian Vargas (74164327).