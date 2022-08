“Les pasa a los cochabambinos”

Le sucedió a un cochabambino que, estando en Chicago, tuvo que ser operado de emergencia y, cuando era llevado al quirófano en camilla, oyó que el médico y la enfermera hablaban entre ellos en quechua. A borde de la inconsciencia, nuestro personaje creyó que había muerto y ya estaba en el cielo. Nunca se habría imaginado que tres quechua parlantes se iban a encontrar por casualidad en un solo lugar del hemisferio

Esta anécdota que, créame el lector que es real, ilustra de manera sabrosa la diáspora de los cochabambinos, quienes, aunque no tengo datos que lo confirmen, son nuestros compatriotas más dados a emigrar (así se solía decir); hecho que, si es cierto, nunca entenderé, ya que su llajta ha sido bendecida con el mejor clima y algunos de los paisajes más amenos de nuestra variada patria.

Lo cierto es que no solo de buen clima viven las familias y hay muchas que se ven forzadas, o al menos motivadas, a buscar mejores futuros económicos para sí y para sus hijos emigrando; tradicionalmente a Argentina y Estados Unidos, y también a otros lugares más alejados. Quien haya pasado alguna temporada en Washington, por ejemplo, sabe de los muchos compatriotas que componen la población de sus barrios en Virginia y de sus restaurantes con comida típica para los que la añoran sin otro consuelo, como el famoso Tutto Bene, italiano en la semana y boliviano los “findes”. Muchos hay de esos compatriotas que han realizados su sueños o han dado a sus hijos condiciones para que lo hagan. Unos vuelven y otros nunca.

Esa era la diáspora clásica, quizá no muy distinta de la de otros países cuya población de menores recursos emigra en busca del bienestar material y las oportunidades que no encuentran en su país.

Sin embargo, a par de las crisis mundiales, que han hecho mermar las oportunidades allá afuera, con el cambio de grupo dominante resultante del llamado “proceso de cambio”, parece haber una diáspora de otra clase; la de los jóvenes de clases pudientes (cada vez menos), que se van y pierden las ganas de volver porque ven que desaparecen las oportunidades fáciles que les proporcionaban las conexiones de papá.

Evidentemente, sería una buena cosa que las oportunidades profesionales sean determinadas puramente por los méritos y no por los apellidos, pero no deja de ser triste que las conexiones de partidarias hayan sustituido a las de clase y que el país esté perdiendo una clase de profesionales bien preparados porque no les ofrece horizontes atractivos.

El país ideal, en cuyo desarrollo todos creen y se sienten partícipes, y en el que todos encuentran oportunidades a la altura de sus méritos y expectativas, quizá llegue un día, pero está todavía