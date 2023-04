Quizás ningún otro ensayo académico sea tan influyente como el Sistema y procesos ideológicos en Bolivia, de Luis H. Antezana J., un ensayo que es una forma de mirar, leer y explicar una realidad social abigarrada y determinada por la historia, la política y la subjetividad de los sujetos que hacen historia. Porque mientras Antezana iba estableciendo conceptualmente lo que era un ideologema y las sutiles distinciones entre poder, dominación y control, también establecería el modo en que su teorización debía ser aplicada.

En ese sentido, la teoría construía la realidad, y la realidad modificaba la teoría. En ese juego de espejos, es que también se puede sintetizar la obra de Antezana: un juego en el que todo significado es su definición y su aplicación. Y no hay mejor forma de establecer una teoría que probarla en el momento. Y así como hay libros que al leerlos parece que se van escribiendo al mismo ritmo sobre las páginas, así también funciona este ensayo. Se va haciendo a sí mismo, porque el autor va pensando la realidad conforme la escribe, la piensa y la debate.

Todavía recuerdo la primera vez que lo leí. Sentí que me faltaban herramientas, que me parecía que existían párrafos enteros que se me escapaban y que no lograba ver. Y digo ver porque la prosa de Antezana es una prosa, ante todo, visual, donde la metáfora está al servicio de la comprensión de quien lee el texto como si el mismo texto no fuese sólo hecho de palabras, sino de movimiento y que por ello cuando se escribe desde ese lugar de enunciación, lo que se hace es narrar la vida de aquello que le sucede al concepto mientras se van sucediendo uno a uno los acontecimientos, o los datos. Así, la teorización no es más que la vida social de un concepto cuando se encuentra con una serie de referentes que le enseñan a mirarse de otro lado. Y este es otro rasgo de Luis H. Antezana.

Ver las cosas desde otro lado. Observar de refilón, desde el borde, la orilla y entrar al conocimiento, dando un rodeo. Y esta es probablemente una herencia derivada. De Alfonso Reyes a Borges, de Borges a Antezana. Álgebra y fuego. Conocimiento y movimiento. Azar e intuición. Razón y especulación, pero Sistema y procesos ideológicos en Bolivia es un santo grial. Una piedra de toque. Un instante que es todos los instantes: se resume el nacionalismo revolucionario y prefigura el presente; anuncia la revuelta campesina de finales de los 80 y la arremetida indigenista; piensa la ideología y descompone el discurso; arma la cronología de los hechos y los engarza en una macro estructura. Están los sujetos, pero también sus organizaciones e instituciones.

Y quiera la tierra que no se apaguen las voces que aún invocan al “ideologema” y la “herradura” para entender las tensiones políticas de nuestro Estado. Porque incluso “las tensiones creativas” y “los clivajes” ya estaban anunciados en sus páginas.

Lo cual nos demuestra una vez más que también cuando se cruzan los sentidos y las disciplinas se alumbra un conocimiento nuevo y renovador y casi definitivo, ¿por qué, qué hacía entonces un semiólogo leyendo la realidad boliviana como si ésta fuese un texto literario? ¿Acaso aquello no hubiera correspondido a la labor de un historiador? Y puede ser que sea así y de ahí la equivocación en la invitación, sobre la cual ya se escribió bastante. Porque no en vano el artífice de la creación del texto debido a su invitación sea otro intelectual que usó la sociología para leer la historia, la literatura para escribir sobre coyuntura y la crónica para entender la descomposición de un bloque histórico.

Y sí, René Zavaleta Mercado reunió en el libro Bolivia, hoy

–que ya merece una reedición–, ese texto y otros que de forma notable hicieron una radiografía del momento, incluido el ensayo que el mismo Zavaleta escribió para el volumen.

Pero Zavaleta construía su obra libro a libro, ensayo a ensayo y como lo demostraron Mauricio Gil, Luis Tapia y Mauricio Souza, Zavaleta, podía pensar en periodos de larga duración con una prosa geológica capaz de detenerse en explicaciones minuciosas, solo para entender una anécdota o una contienda del hacer político. A la par, Antezana hace que todo tenga sentido. Hacemos lo que hacemos porque estamos habitando el interior de la herradura y oscilamos de un polo al otro en todo momento. Entre el nacionalismo y la revolución. Entre la clase y lo étnico, entre el hacer y el no hacer, entre tener el poder y el criticar al poder.

Entendemos Bolivia en clave Antezana desde ese momento y nada pasa en ciencias sociales sin ese ensayo, se lo cite o no; pero en el subsuelo político y en el horizonte del debate político, ese esquema marca los discursos y organiza las masas y los movimientos. Por ello no es posible quedar en suspenso ni evitar hablar del ensayo, ni siquiera sostener que quedó desactualizado o que hay investigaciones que dan cuenta de los fenómenos sociales con mayor rigor o mejores y actualizados datos. Porque todo eso es cierto, y sin embargo ese no es el tema.

El tema es que Sistema y procesos ideológicos en Bolivia habilita y posibilita toda nuestra tradición en ciencias sociales. Unas ciencias sociales que nunca se conformaron con ser estrictamente disciplinares. Apuntaron a lo holístico, al gran esquema. Y por tanto se unieron los conocimientos. Reconocer en Antezana la capacidad formular la pregunta y al mismo tiempo la respuesta es algo que debería provocar relecturas del ensayo. Hacer una topología del ensayo. Y ver todas sus redes internas, cómo el ensayo dialoga consigo mismo y con una tradición que para esos años, en Bolivia, era todavía casi inexistente. Y de qué modo apuntala a autores que hasta el día de hoy están en los contenidos curriculares de las ciencias sociales que se imparten en las universidades del país. No es casual que también por ese lado el ensayo haya sido un territorio sobre el cual muchos han sembrado sus propias teorías, hipótesis e investigaciones.

Y finalmente, es un texto que no envejece. Parece que fue escrito ayer. Y eso, hoy que todo parece tan inmediato y por ello, se desactualiza tan pronto, es mucho decir. Pocos libros, pocos ensayos, prevalecen en el tiempo. Pero son muchos menos los que todavía, cuando se los lee, parece informarnos más y mejor del presente que cualquier otro texto escrito al calor de los acontecimientos.

Como si todavía necesitáramos otra razón más para celebrar los 80 años de Antezana y su labor intelectual, este año, nos recuerda que Sistema y procesos ideológicos en Bolivia, cumple 40 años de haberse publicado por primera vez; y como se suele decir, sólo con ese ensayo ya Antezana habría conquistado un sitio de privilegio en la construcción del conocimiento social en Bolivia.