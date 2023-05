Hace diez años se desató la polémica en el sistema literario argentino: el argumento fue realmente interesante. Todas las armas estaban en contra de Rayuela. Las recientes lecturas de la novela derivaron en debates en el ámbito de la crítica literaria, el feminismo, la política de izquierda, la novela realista que articula realidades, y la figura del escritor como intelectual Vs la imagen del escritor sólo como creador.

Parecía que el tiempo hubiera envejecido tanto a la novela como a sus lectores. No se encontró razones que justificaran la celebración, pero sí para encarar una crítica sobre los estereotipos que Julio Cortázar (1914-1984) había logrado conjurar en su emblemática novela. Rayuela, publicada en 1963, escrita pensando en una generación, fue leída por la generación siguiente con veneración. Cortázar, deseaba escribir un testimonio vital sobre la Argentina de su juventud y en ese sentido fue un diálogo con sus amistades más cercanas. A ellas, la novela les gustó, por supuesto.

Sin embargo, fueron los jóvenes, las juventudes de todo el continente la que tomaron el libro como si fuese una nueva versión de lo sagrado. Y no era para menos. Estaba escrita en un idioma que ellos entendían, por un escritor que siempre demostró su cercanía por el reverso de la realidad, aquella faceta que, siendo cercana, era también irreal, o fantástica y algo nebulosa, casi inasible.

Los lectores se veían a sí mismos en los cuentos que publicó hasta ese momento. Y sintieron que la realidad no era tan absoluta ni contundente como se imaginaron. Cortázar les reveló otro mundo, otra instancia del vivir.

Así, lo que parecía un juego de sombras en Las armas secretas, y un acercamiento a lo romántico en Queremos tanto a Glenda, y una posibilidad de lo terrible e imposible que se convierte en interminable, dando el dobles de lo finito hacia lo infinito en Todos los fuegos el fuego y haciendo gala de inventiva recreando desde el surrealismo el libro objeto con La vuelta al día en ochenta mundos, o haciendo que el mundo fuera poblado por enigmas derivados de Octaedro: todo ello proviene o está prefigurado en Rayuela, que demostraba que Cortázar había alcanzado con el territorio de la novela, aquello que durante el cuento no lograba consumar. No fue solamente la edificación de un mundo propio y autosuficiente, sino que el modo en que refería la realidad en el libro distaba mucho de la mirada con la que los escritores hasta ese momento –cubiertos de solemnidad y fervor cívico–, entendían la materia prima para sus novelas y la virtud con los años pasó a ser flaqueza.

Aquel fue uno de los argumentos con los que hace diez años se acusó a Cortázar de romper el pacto con el lector, pacto que da origen a la realidad y a la ficción como ámbitos separados.

Pero también porque las tesis, ideas, hipótesis y argumentos desplegados por los personajes de la novela denotaban un estado mental en transformación. La generación nueva no pensaba así, pero empezó a hacerlo y la anterior, para la que Cortázar, supuestamente estaba escribiendo, nunca había sido tan romántica, ni tan ingenua. Le acusaron de quitar la política al terreno de la literatura y banalizar las letras.

Dijeron que en esa novela se tergiversaba la labor de los exiliados políticos y que, de paso, se prefiguraba un arquetipo de mujer que sería la sombra que perseguirían muchas de ellas, pero vista a la luz de los debates del feminismo, ella resultaba más bien ser una muestra más del machismo y de la mirada misógina del escritor latinoamericano.

Vistas las cosas, Rayuela no la tiene fácil en este nuevo aniversario. Se trata de hacer quizá una relectura de la novela y encontrar que la tabla de lectura no es necesariamente una guía para perderse en el laberinto de los días y las calles y los personajes. Porque como se anuncia, la novela puede ser leída de manera lineal, o saltada como se propone. Ambas lecturas no sé si se complementan, pero sí marcan formas distintas de vivir la historia.

De la manera lineal, la historia no es convencional, pero contiene todos los elementos de la novela de iniciación y que también piensa su hacer como aquella que intenta ser casi sólo narración de hechos. En cambio, cuando se genera el salto, surgen nuevos matices en las personalidades de los personajes. Se los encuentra en sus contradicciones, en sus miedos y flaquezas, pero también en los pequeños ritos heroicos que realizan de cuando en cuando en nombre ya sea del amor, de la libertad o de la literatura, que en ciertos momentos toma el lugar del conocimiento del mundo.

Si bien es una novela de su tiempo, porque se nutre de esa idea de la novela del siglo pasado que dice que dentro de las páginas de una historia se debe dar cuenta del estado de situación de las mentalidades de una época, también es un puente entre aquellas ideas, y las ideas que van surgiendo y que no conocen todavía un final.

Así, la novela bien podría ser la narración de la vida de un par de conceptos en la Francia de los años 60.

Por otro lado, lo que parece ser es que también la literatura latinoamericana cambió. Hoy encuentra sus problemas en el interior de los personajes, pero no por medio de las ideas, sino a través del cuerpo. Como si ahora todo el conocimiento tuviera que pasar primero por lo sensitivo para ser luego racionalizado o quizá, meditado.

La literatura del presente en el cono sur está poblada de ejemplos de escritores de las generaciones posteriores a Cortázar que practican una literatura despojada de la intención argumental de la novela, pero asumen al menos en los casos de Chile, Argentina y en menor medida, Uruguay, un experimento todavía muy fértil sobre la forma. En su lugar, los temas se constriñen y es el universo concreto lo que rige el libro.

Veamos a detalle esta idea. En principio, anotar que hay al menos dos generaciones de escritores entre la publicación de Rayuela y el presente.

La primera generación está formada todavía por la herencia de la revolución cubana, el boom de la literatura latinoamericana, el cambio tecnológico y la posibilidad de retomar el ideario cervantino de hacer de la novela una gran exploración sobre el alma humana.

La siguiente generación ya no necesita creer en la revolución, porque las dictaduras militares en mayor o menor medida han terminado y la democracia como sentido de época se consolida dando cabida al mercado y al realce de la individualidad que aspira a la modernidad a través de la adquisición de bienes, pero al mismo tiempo establece una relación con la literatura que es menos cercana porque ahora operan otras maneras de construir los relatos, atravesados tanto por los medios de comunicación y las plataformas multi mediáticas a nivel global.

Junto a esto, estos nuevos narradores, están concentrados en volver a explorar la intimidad y el gusto por las pequeñas historias.

Entre ambas generaciones lo que sucede es que surge la autonomía de la literatura y la literatura en países como Bolivia, Ecuador, Perú, no debe dar cuenta de la realidad porque ésta queda libre para ser analizada por las ciencias sociales. Rayuela marca un momento en la historia de la literatura en la que todavía en ciertos países se pensaba la novela como un discurso social que tenía que estar comprometido con la realidad de los menos favorecidos.

Tenía que servir para construir una reforma moral e intelectual y así, la labor del escritor, era intelectual en el sentido más concreto del término, aquel que piensa los problemas sociales para darles solución. Rayuela, en cierto modo establece un discurso social que reivindica aquella postura en algunos de sus personajes, pero también en otros, muestra la fractura y el quiebre en las posiciones. Entre el nihilismo y el dogma. Entre la acción y la contemplación, entre la abstracción y la política de lo concreto y entre, el arte y la política como vehículo de la emancipación continental.

Este debate, aún hoy está vigente en ciertas literaturas nacionales y es un debate que tampoco se clausura al interior de Rayuela, porque los jóvenes de la novela no están dispuestos a tomar conclusiones. En ese sentido, la retórica gana posiciones, porque se trata de presentar argumentos y esgrimir mejores maneras del habla profunda de temas sobre los que casi no tienen acceso, pero el hecho de estar en París les da derecho a manifestarse.

Pero es sólo la polémica. Una discusión más y este gesto también se reproduce en la realidad de los que leen la novela. De ahí en más será un tópico la reunión de amigos que hablan al calor de unas cervezas para resolver los problemas del país semana a semana, mientras siguen preocupados por la obra de arte que no avanza o porque un camarada se enamoró de una mujer de la burguesía.

Ahora bien, Rayuela marca una generación que busca romper con los límites, la libertad como bandera de lucha en las calles tanto en términos de la política, pero también en cuestiones del cuerpo, de la mente y de la intimidad representada en las manifestaciones de la amistad y las relaciones amorosas, en las que ni los cuerpos ni los sentimientos pertenecen al objeto amoroso. Todos, durante muchos años, querían ser Oliveira, deseaban tener una pareja como la Maga y las mujeres encontraron en la Maga un ideal. Y desde hace diez años ambos ideales se ven cuestionados desde las políticas de género, el debate feminista, las cuestiones ligadas a la exploración de los afectos responsables y, sobre todo, ha regresado el embate productivista.

Porque después de todo, el grupo de amigos que componen Rayuela y que recibe el nombre de el “Club de la serpiente” era un grupo de exiliados que vivían de la ayuda del Estado y de las familias, pocos de ellos tenían trabajos eventuales y escasamente redituados. Entonces se pasaron las horas de sus vidas contemplando, debatiendo, conversando, paseando, deambulando, inventando proyectos, estableciendo quimeras y organizando el mundo según el arte y sus formas de interpretarlo, como la vida misma fuese una obra de arte en permanente construcción y si el mundo debía también junto con las responsabilidades, también debía hacerlo el lenguaje.

Por eso los amantes de la novela inventaron el “giglico”, un modo de conocerse en los pliegues del habla y transmitir a través de él, toda la pasión sexual que las convenciones burguesas no permitían visualizar. Así, el giglico, es un modo de conocerse desde y a partir de la intimidad. Una manera de poblar el mundo de sentido. Y el lenguaje ya no es el medio, es el fin en sí mismo, porque ocupa el lugar del cuerpo como receptor de la pasión. Todo pasa a partir del lenguaje. Y este es el centro de la novela.

Es una novela que no puede existir sin lenguaje. La realidad se ve transfigurada por la presencia del habla porteña de los años 40 en París. Pero también por el juego retórico de los surrealistas que adoptan algunos de los amigos y éste se cubre con las posiciones teóricas del estructuralismo en boga durante los 60 en Francia.

Así, el lenguaje se constituye en un recipiente que debe ser llenado con la experiencia; por tanto, el silencio en esta novela es difuso, porque parecería que ellos no se permiten callar. Al callar, la realidad se presenta tal cual es. Y eso puede desbaratar el sagrado y cuidado equilibrio sobre el cual ellos han tejido sus días. La teoría después de todo es segura y aunque apuestan por la praxis, sólo la realizan en el terreno del amor y no desde la militancia. Están curados de política, aunque todo el tiempo hablan de ella.

Rayuela no es una novela que haya envejecido bien, pero permanece como una de las mejores novelas del continente. Su juego entre la experiencia vital que transmite y su estructura, junto al ritmo y el fraseo del lenguaje, establecen puentes con los lectores más jóvenes; pero los adultos descreen del libro y termina siendo un clásico porque su calidad de libro de culto hace que se hable de él sin siquiera haberlo leído. Y ello ya le da la inmortalidad.