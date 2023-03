La suculencia parece una palabra inventada para él, para el higo que en su breve plenitud henchida y tranquila, ya agrietada por la madurez (en el mismo sentido, como se verá, del embarazo), se refugia bajo las grandes hojas, tan verdes y parsimoniosamente dentadas, acompañando al verano como si este se acompañara a sí mismo, mimando al fruto-flor. O ya también, en el invierno, la higuera se ha despojado de todas sus hojas y adquiere un carácter fantasmal y despojado, minuciosamente retorcido.

Y es imposible pensar en la higuera sin hacerlo con cierta reverencia, tanto por la que impone por sí misma cuando ya es vieja, grande y nudosa, añosa, como por la enorme presencia de la higuera en los textos y las anécdotas sagradas. No en vano, una sus variedades se llama Ficus religiosa, en su denominación científica/latina, mientras que la higuera más conocida, la que todos hemos visto creciendo en campos y jardines, es Ficus carica.

Si se consulta en el Diccionario de símbolos de Chevalier/Gheerbrant la palabra higuera, vemos que en todas partes fue considerado un árbol de mayor consideración, si no sagrado. Tenía un sentido iniciático en Egipto, aparece repetidamente en la Biblia, acompaña frecuentemente a Buda, está en los Upashidas y el Bhagavad Gita hindúes.

A la sombra de la higuera, por lo visto, caen grandes hojas, frutos maduros pero también santos y textos sagrados.

De muchas citas bíblicas, recordemos estas:

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas”. Mateo 24:32-3. O Mateo 7:16: “Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?”. Y tampoco del Cantar de los cantares podía faltar el higo: “la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor; levántate, oh compañera mía, hermosa mía, y vente”. Cantares 2:3.

En cuanto al budismo, figura la higuera en él como árbol de iluminación. Sakyamuni, se dice, obtuvo su iluminación (convirtiéndose en Buda) mientras meditaba bajo una higuera (asvattha).

Un autor tan notable como Jean Servier remata el caso de los higos, que siempre se presentan tan plurales, “llenos de granos innumerables son un símbolo de la fecundidad y son, a tal título, la ofrenda depositada sobre los roqueríos, las termas y los santuarios de los genios guardianes y de los Invisibles: ofrenda que puede compartir el viajero, de necesitarlo, ya que son el don de lo invisible”.

Semejantes datos, pues, certifican ampliamente la posición de la higuera entre los árboles. ¿Por qué específicamente ella? No encontré ninguna explicación que vaya más allá de su fecundidad, pero para entender mejor porqué ella, la higuera, fue tan repetidamente elegida en tan especial sitio, quizá hay que dirigir la mirada al interior del higo, a su sistema de reproducción y a la milimétrica abejita involucrada en el asunto, que podría tomárselo como un cuento, todo un cuento mítico.

Permítasenos esta larga cita, editada, de una revista divulgativa:

“Las higueras producen sus flores dentro de los higos: un higo no es una fruta. Técnicamente se denomina sicono, y dentro se encuentran cientos de pequeñas flores.

El único acceso a dichas flores, para los polinizadores, por un pequeñísimo agujero, llamado ostiolo, en la parte inferior del higo y altamente selectivo.

Los polinizadores son avispas de milimétrico tamaño. La higuera no podría sobrevivir sin las avispas, y viceversa. El principal objetivo de ellas no es polinizar las flores dentro del higo, sino asegurar que sus crías tengan dónde crecer y reproducirse. Dentro del higo hay dos tipos de flores: femeninas y masculinas. Las avispas hembra ‘embarazadas’ y llenas de polen ingresan por el ostiolo a depositar decenas de huevos en las flores femeninas. Entonces las flores femeninas forman una estructura que es refugio, alimento y protección de los huevos recién puestos. Exhaustas y agonizantes, al terminar aquella labor, las avispas hembra mueren dentro del higo”.

La historia sigue un poco más, hasta llegar al higo plenamente maduro, embarazado, ya reventando. Entonces lo recoge la mano, o se lo come el pájaro.

Pero nadie se dio mejor cuenta de este singular prodigio botánico que D.H. Lawrence ese singular escritor inglés que, con el tiempo, se va afianzando más como poeta que como el famoso y escandaloso novelista que fue. Y nada raro que se haya sentido atraído por el higo, él que se había interesado tanto por los fenómenos del sexo. En la película Women in love, de Ken Russel ya habíamos visto/escuchado a Alan Bates recitar el gran poema Los higos de Lawrence (encontrable en YouTube). (Por si acaso, además: Existe la sospecha de que fue después de ver esa película, con Glenda Jakson, que Cortazar escribió su famoso cuento, Porqué queremos tanto a Glenda).

Y veamos cómo Lawrence ese extraordinario cuento del higo, en algunos de sus versos:

There was a flower that flowered inward, womb-ward;

Now there is a fruit like a ripe womb.

It was always a secret.

That’s how it should be, the female should always be secret.

Una traducción incapaz de alcanzar toda la maravilla del original:

Había una flor que floreció hacia adentro, hacia la matriz

Y ahora hay un fruto, maduro como un útero.

Siempre fue un secreto.

Así es como debería ser; lo femenino siempre debiera ser secreto.

Más tarde, en este poema demasiado largo como para ponerlo íntegro:

así es como el higo muere,

muestra su carmesí a través de la grieta púrpura

como una herida, expone a la luz su secreto

como una prostituta, el higo maduro devela su tabú.

Finalmente, ya que pasó recién la semana de la poesía: ante la caída de cada hoja, grande y pesada, en las noches de invierno, cerca de mi ventana, cayó también este poema (Recogido en el libro Cerro, del 2018):

de la higuera cae

en la oscura noche

la pesada hoja

envuelta en frío y en silencio

con su ruido de materia

parada en seco

su golpe de pie

que tropieza

o de espera suprimida

eco sin origen

alertando el alma

que imploraba por el sueño

por el tiempo

hasta que vuelve

a caer

otra hoja

furtiva y sola

a la vera del silencio

nervadura que averigua

las reparticiones de lo oscuro

los materiales del incendio