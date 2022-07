Cuautemok Kauffer, Claudia Pérez, Juan Conitzer, Magenta Murillo, Verónica Araníbar y Gilka Wara particpan en la exposición virtual Agua color, abierta desde el 5 hasta el 31 de julio (https://www.encontakto.com/agua-color).

Cuautémoc Kamffer

Kamffer, el único artista extranjero de nuestra exposición, usa como seudónimo Cuate, jugando con su propio nombre, pero también con el vocablo mexicano, lenguaje de su origen, que hace referencia al amigo.

En su larga carrera de artista, navega por muchas técnicas, pero siempre apegado a un proceso creativo irreverente. Ama su libertad creadora, valora mucho la disciplina y la formación integral de la persona, para considerarlo artista; para él un verdadero creador tiene que dominar el oficio, para después desestructurarlo si quiere.

Le importa la realidad tanto como la política, pero su arte nos muestra una gama muy grande de interpretaciones que van desde lo cotidiano hasta la imaginación más irreal posible. Su obra es muy colorida y muestra el amor que tiene por la alegría y la vida misma.

Claudia Pérez

Claudia en sus búsquedas de creación salta del diseño en general al diseño de modas desde 1992, cuando su formación se exaspera con su profunda preocupación y reflexión ante la necesidad de hacer algo por la recuperación ambiental de nuestro planeta.

Cree profundamente en el reciclaje como una forma de conciencia racional y conjuga con él su diseño y producción; desarrollando un diseño único y comprometido con el medioambiente, nos entrega como resultado de su esmerado oficio, obras sorprendentes creadas como piezas únicas de colección, resultando ser prendas sofisticadas de exquisito diseño y estudiada funcionalidad, aspectos codiciados y reconocidos con gratitud por sus seguidoras y clientes.

Por lo general sus colecciones son ofrecidas en pequeñas y exclusivas ferias de arte...

Juan Conitzer (1949-2009)

Juan está más presente que nunca con su maravilloso arte, gracias al incansable trabajo de difusión que realiza su abnegada familia; su legado multifacético y prolífero nos entrega miles de obras con las cuales podemos adentrarnos a reconocer o intuir su proceso creativo, al que sin miedo podemos calificarlo definitivamente como caótico o casual, pero inmensamente afortunado así como despreocupado y venturoso.

Su obra, totalmente no convencional, nos transporta a un universo de fantasía y experimentación, en el que no busca la estética por ella misma (sí, aparece y es innegable, pero no es porque la haya buscado) y en todo caso su extensa obra está íntimamente ligada a su existencia, a sus vivencias y sobre todo a su contexto íntimo y personal.

El trabajo de Conitzer, está más presente en el arte del siglo XXI, que en el siglo que lo vio nacer.

Magenta Murillo

Artista radicada en Santa Cruz, hace gala de su seudónimo con su inconfundible cabellera magenta...

Sus obras, nos hablan de un proceso creativo no estructurado; obras en las que el color fluye espontáneamente, presentándonos por lo general un resultado no imaginado ni previamente planeado, sino más bien, un resultado encontrado durante el trabajo de la artista, divisado primero por ella y luego por el espectador, como/o a la manera, de un sueño ocasional.

Lo onírico tiene una descripción muy cercana a la obra de Magenta Murillo.

Verónica Araníbar

La mayor parte de la obra de Verónica está desarrollada en una técnica milenaria como es el vitraux.

Por declaraciones de la propia artista, nos enteramos que durante las restricciones establecidas en los últimos años como consecuencia de la pandemia, probablemente por falta de otros materiales, ella decide incursionar en otra técnica y empieza a desarrollar obra en pintura acrílica, la misma que hace parte de ésta muestra.

La obra presentada por Aranivar, está referida a una serie que ella la adscribe como inspirada en la mujer y su femineidad...

Gilka Wara Liberman

Gilka, ya largamente conocida por su estilo naive, la caracteriza su incansable defensa y trabajo en favor de la ecología animalística, haciendo de ella una artista única y singular. En su arte desarrolla una presentación aparentemente ingenua, que devela un alma pura y juguetona, con la que en la realidad realiza lapidarias denuncias, en favor de la fauna en peligro.

Su obra colorida, diáfana y casi siempre naturalista en oportunidades nos sorprende mostrándonos imágenes aéreas que sólo los pájaros podrían ver en sus sobrevuelos por las selvas vírgenes de nuestro planeta.

Liberman, no conforme con ser ya una artista reconocida, ahora nos regala la oportunidad de conocer más sobre el arte gracias a su Galería Virtual Akapana, de la cual hoy disfrutamos...

*La autora es miembro activo de Icomos, Icom, Docomomo y apoya el trabajo de Somus.