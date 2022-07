Al encuentro de mi escritura ante la crisis y pandemia (II)

El último argumento que sustenta la tesis es que la ira actúa como péndulo entre el enojo y la frustración, provocando una metacognición. Esta reacción emocional se produjo después del resultado negativo para nuestros intereses como sociedad, que se agudizó con la pandemia del coronavirus en nuestro país. El enojo me rebasó en ausencia del respeto por el derecho de terceros. La frustración me enfermó por la falta de solidaridad con los que se encontraban en una situación límite entre la vida y la muerte. Estos aspectos me llevaron a reflexionar sobre los procesos de mi pensamiento ante un acontecimiento dificultoso.

Si comparamos esta situación con lo que ocurría en el mundo, encontramos que las personas morían a pesar del esfuerzo de la atención médica recibida. Pero en nuestro país algunas personas murieron por la tradicional forma de bloquearnos los unos a los otros. Desde las calles hasta las carreteras, cundió la irracionalidad generando inseguridad por los acostumbrados ascensos de violencia. Para mí, en pandemia, estos hechos fueron inaceptables. Me encontraba en la absoluta soledad por interpelar las tradicionales actuaciones destructivas de las personas y de las diferentes facciones ideológicas en nuestro país.

Por ejemplo, ante las carreteras destruidas, el 4 de agosto de 2020 escribí en Facebook lo siguiente: “Juan Carlos Huarachi y compañía resolverán los problemas del país dinamitando carreteras. ¿Debemos tolerar el infantilismo y el primitivismo? En la práctica, se puede percibir que los andinos son amantes de la muerte. Bienvenidas las ofrendas con la vida para la Pachamama”.

El linchamiento y la humillación en mi página fue inmediata por no respetar la cultura de nuestros ancestros. En consecuencia, modifiqué la cuenta de público a privado y eliminé a casi todos mis contactos. A pesar de esa acción, no se borró de mi mente mi amigo el obrero, amado y admirado por cargar en un bolso antiguo de mercado sus interesantes libros. Un gran lector con quien compartí clases de descolonización y el curso “Hacia otro Marx para pensar los pueblos andino-amazónico más allá de la dominación”.

Pero ese día él me respondió: “Las ciudades están malditas”. Sus palabras escritas por internet fueron cuchillas que generaron una contrarrespuesta mía: ¿Los que vivimos en las ciudades merecemos una cualidad ontológica inferior a los del campo, porque solo lo indígena representaría la vida y la liberación?

Tampoco borré de mi mente a mi amigo el jailón, amado y admirado por su sensibilidad social. Pero para él todo se convirtió en la derecha racista. Y me puso en el lugar que él consideró que me correspondía, haciendo alusión a mi estrato socioeconómico, llamándome representante de la derecha populista.

Me hirió profundamente su escrito porque recordé sus aires de superioridad por ser de la Universidad Católica. Sus estudios de postgrado le hacían considerarse mejor que mis docentes. También se consideraba mejor que los estudiantes de la UMSA porque nosotros llevamos el estigma de no leer y no tener futuro porque somos de colegios fiscales que sostenemos nuestros estudios con trabajos paupérrimos.

En conclusión, los de la UMSA no sabemos pensar. Escribió debajo de una participación mía en las redes sociales de ANF que sería una pérdida de tiempo ponerme un like. Además, hizo énfasis de que yo venía de un estrato económico no acomodado. Todavía no olvido a mi amiga la feminista, amada y admirada por su irreverencia. Ella publicó en mi cuenta: “¡Así no, vieja amiga! Muy racista tu post”. Me puso en mi lugar por no agregar a mis reflexiones las citas obligatorias de Frantz Fanon, Enrique Dussel, Walter Mignolo, María Lugones y Rita Segato.

Pero yo estaba en el camino de retorno con respecto a esas teorías, no solo porque pasé clases con Mignolo en El Alto y con Dussel en la Pastoral Universitaria Normalista Arquidiocesana, sino también porque empezó mi interpelación con la práctica. Comprendí que las activistas consideran que una, por ser mujer, no tiene el conocimiento de las teorías pertinentes como si solo los hombres y las feministas pudieran elevarse al nivel abstracto. Finalmente, un famoso periodista mediático colgó mi post en su muro, para describirme como la expresión más racista de principios del siglo XX, no solo para humillarme, sino también para vengarse del filósofo Mansilla, desacreditándolo por un artículo publicado el 26 de enero de 2020 en Página Siete, titulado “La hipocresía de la izquierda caviar”, donde él fue aludido porque ambos reflexionamos sobre la irresponsabilidad de la incitación a la violencia.

Fue astuto porque redactó un post con falacias ad hominem y ad ignorantiam. Me pregunté lo siguiente: ¿Será correcto el creerse como el único que posee la verdad bajo la categoría del racismo? ¿Somos portadores de la verdad? ¿Será racismo interpelar a quienes bloquean en situaciones límite entre la vida y la muerte, como en el caso de la pandemia?

Me sentí como un animal enjaulado: hasta hoy no he vuelto a participar en rituales para la Pachamama, ni a escalar las cordilleras, ni a mirar la otra cara del Illimani mientras me lanzaba en parapente porque yo también soy ciudadana con taypi (centro), chuyma (corazón o pulmón) y ajayu (espíritu). He llegado muy niña desde la Amazonía (Guayaramerín) para ser abrazada por los vientos telúricos que algunas veces soplan con la absoluta indiferencia ante los desórdenes y muertes que nos causamos. Sin embargo, y paradójicamente, este péndulo de emociones provocó nuevamente mis razonamientos en búsqueda de una comprensión por medio de la palabra escrita.

La pandemia en el 2020 me llevó a investigar sobre acontecimientos similares en la historia de la humanidad. Asimismo, sobre los avances de nuestra especie y las mentes científicas que aportaron en el transcurso del tiempo.

Llamó mi atención y escribí sobre Carlo Urbani, un médico y microbiólogo italiano, funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de Médicos sin Fronteras. Este experto en epidemiología murió contagiado el 29 de marzo de 2003 en Bangkok, registrando hasta el último instante los síntomas y efectos del virus.

La pandemia actual es un desarrollo posterior del SARS identificado desde 2003 en Asia Suroriental. Los hechos constataron que algunos países del Asia, como Corea del Sur, ya estaban preparados con simulacros hace más de una década con su “Plan Nacional de Preparación y Respuesta a la Pandemia”, que se basó en las experiencias de Vietnam y los aportes sistematizados por este científico. Me llené de ira al comparar nuestro sistema de salud pública, inseguro e ineficiente, sin ninguna planificación estratégica como política de Estado.

Esta situación me llevó a los límites de la tolerancia. En el presente, puedo observar que la introducción de una publicación mía se encuentra redactada con enojo y frustración ante el interés mezquino y corporativo, empeorado por la crisis política. El 2020 escribí: “Somos testigos amargados de las miserias de nuestro país”. “Parlamento, miope y perverso, aglomeración de la peor gente de los diferentes estratos sociales, ignaros”. “Hemos sido testigos de la existencia de ciertos ciudadanos que no merecen esta cualidad ontológica porque en plena crisis bloquean carreteras para obstaculizar el tránsito de alimentos hacia otros departamentos del país”. “Mientras miles de ciudadanos aplauden estas acciones a nombre de sus diferentes corrientes ideológicas”. “Autoridades mediocres y necias que, sin importar su origen social, no tienen visión de país”. “No dejan, sin embargo, de ser unos delincuentes”. “Sin posibilidades de contar con unidades de terapia intensiva, tan solo tenemos que soportar a los ineficientes burócratas que ingresan en la función pública: un espacio de estériles sin inteligencia”. “No son mejores que los delincuentes de baja calaña en este país, angurrientos de asaltar las arcas del Estado pese a su clase social. Ni los que se autodenominan los pobres en este país se libran de la lacra de la corrupción”.

Después de dos años, reflexiono sobre mi escritura con la importancia de la distancia para encaminarme propositivamente. Soy una ciudadana de a pie que recuerda a los médicos, las enfermeras, los militares, los policías y los funcionarios que murieron en la línea de fuego en contra del covid-19 cumpliendo su deber. Es decir que en nuestro país también existen los funcionarios públicos que sí hacen su trabajo, a pesar de las limitaciones y falta de condiciones adecuadas.

Asimismo, llevo en mí a los que murieron en el transcurso de casi dos décadas por la violencia social y política porque como ciudadanos no hemos sabido construir una planificación estratégica que alcance los objetivos nacionales de manera pacífica para consolidar el bien común por encima de toda ideología.

Al realizar un análisis de conjunto de los tres argumentos presentados, se puede evidenciar que el mundo volitivo interior en contacto con el entorno es la base primaria para elevarse al razonamiento. Tal vez el argumento más contundente sea que la simbiosis del conjunto de las sensaciones pasionales junto al uso de la razón, podría dar como resultado la autoformación hacia el conocimiento permanente para convertirse algún día en alguien proactivo.

En retrospectiva, la experiencia de mi conciencia me lleva a la siguiente reflexión crítica: como individuos somos responsables de los resultados del futuro de nuestra sociedad. Somos parte del ascenso de la violencia. Reflejamos los niveles de intolerancia que hemos aprendido desde la casa, la escuela, el trabajo, el ámbito académico, etcétera. El mejor espacio para la reflexión es la universidad en el encuentro de las diferentes perspectivas, bajo el ejercicio del liderazgo crítico, para generar políticas públicas y proyectos en busca de la resolución de conflictos de manera pacífica.

En lugar de incitar marchas, bloqueos y violencia, podríamos generar el razonamiento de las diferencias para ejercer la ciudadanía activa, empoderándonos de las instituciones, aprendiendo para qué sirve cada dirección y unidad del organigrama estatal. No basta que los otros nos gobiernen, ya sean políticos, máximas autoridades ejecutivas, etc. Nosotros como individuos también podríamos participar en la construcción de una visión de país. Para no quedarnos en la retórica, aprenderíamos a promover y evaluar resultados. Seríamos más conscientes de los recursos públicos y de cómo podríamos usarlos ingeniosamente para el uso del bien común. Trataríamos de reducir el asalto a las arcas del Estado como acción individual por el daño que provoca. Somos 11 millones de ciudadanos con capacidades para encaminarnos de mejor modo.

He presentado tres argumentos para sostener mi tesis. Estos son: el recuerdo y la emoción son los factores que impulsan el desarrollo del pensamiento. Asimismo, el dolor incita a la apertura gnoseológica. Por último, la ira actúa como péndulo entre el enojo y la frustración, provocando una metacognición. Lo anterior me permite concluir que la escritura emotiva no anula el pensamiento racional ante una situación límite.

En suma: podría afirmarse también que la ciudadanía activa con sensibilidad social es el fundamento para propuestas que busquen el bien común generando políticas de Estado. Pero este aspecto sería motivo de una nueva investigación que profundice las afirmaciones vertidas en este ensayo.