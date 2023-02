Al estallar una granada desnuda su delicada, contenida conflagración interna y sus esquirlas vuelan a los labios; quedan así expuestos los tesoros, con sus granates pedreríos, sus velos y enjoyadas geometrías que caben justas en filas, en aglomeraciones ordenadas, por espacios tabicados: la granada que se muestra, sí, al abrirse, madurar y partirse, estallar.

Ella misma es, también, como una metáfora del cofre del tesoro, al que presiente. Tanto mientras está cerrada, impasible y lustrosa, como cuando se abre y quedan exhibidas sus botánicos rubíes, ordenados en variados compartimentos que albergan hileras de granos perfectos, granates y brillantes, separados en grupos por tenaces velos.

Al árbol de la granada era usual encontrarlo en antiguos jardines, o mejor dicho huertos. Nunca es muy alto y las ramas parecen siempre inclinadas, sin voluntad de elevación, ganadas por una melancolía a la que las arrastra la gravedad, con el peso de los frutos madurando, esféricos, lustrosos o mostrando sus heridas, mientras dubitativos asisten al ensimismamiento del huerto.

La punica granatum, como la llamaban los romanos, adquirió por todas partes una reputación e historia que se contradicen, hasta cierto punto, con la trabajosa labor que cuesta acceder a sus pequeños, brillantes granos.

La granada, además, comparte los colores con los granates, esos silicatos que desde muy temprano se usaron como piedras preciosas justamente por sus colores, colores de rojos subidos, púrpuras, y anhelantes si en una granada, pero también en un cuello, como joyas. Los tesoros se esconden por todas partes.

Y si bien la punica granatum resulta avara a la hora de soltar sus granos, no lo es en cuanto a los deliciosos datos que entrega su etimología, aclarada en Wikipedia: “El nombre genérico, punica, proviene del latín puūnicum y alude a los fenicios, activos impulsores de su cultivo, mientras que granatum, el epíteto específico, deriva del adjetivo latino granatus, que significa con abundantes granos. En la Antigua Roma se denominaba al granado como punicum arbos (árbol púnico) y al fruto como malum granatum (manzana granada) o punicum malum (manzana púnica). Plinio el Viejo, a mediados del s. I DC, menciona en su Naturalis historia: ‘En África, en los alrededores de Cártago, existe la manzana púnica, que algunos llaman granatum’”.

“Se sabe del cultivo de la granada, desde hace al menos 5.000 años en Asia occidental y en el Norte de África; se plantaba en los jardines colgantes de Babilonia y se encuentra esculpido en los bajorrelieves egipcios.”

En el Islam se la considera uno de los árboles del Paraíso,

La Biblia hace referencia en numerosas ocasiones a este fruto, y siempre en su defensa. Boticelli tiene una Virgen de la Granada.

Como se ve, su elevado linaje histórico, su ilustre posición en el reino de las frutas es tan incontestable como su participación en la historia, esa historia que no aparece en ningún texto y es la que arma la trama de los detalles en las vidas cotidianas. Y la granada, por supuesto también habría de recibir homenajes de la poesía. Está por ejemplo la Oda a la granada de Rudolf Schröder: Ode an den Granatapfel. Sabemos de la existencia de esta oda porque la menciona Paul Celan al principio de su tan importante Discurso de Bremen de 1958. A veces pasa así con ciertos autores: el sólo hecho de que Celan mencione y haya leído esa Oda ya la ensalza y, milagros de internet, es fácil encontrarla. Ode an den Granatapfel. Y manzana del Hades la llama Schröder, Apfel des Hades, situando a esa fruta que no faltaba en los silenciosos huertos, en la profundidad de los mitos griegos: como fruta de Perséfone, la trata de entrada.

Otra vez, la Wikipedia nos aclara: “Según la mitología griega, el primer granado fue plantado por Afrodita, la diosa griega del amor y de la belleza, mientras que el dios del Inframundo, Hades, le ofreció su fruto a la bella Perséfone para seducirla”.

Enterándome de semejantes cosas, ya no podré mirar como antes a una granada. La densidad semántica que adquiere vuelve a contrastar, otra vez, con su relativa modestia como árbol y lo dificultoso de acceder a sus granos, que van cayendo de a poco, como si el placer de comerlos estuviera sujeto a demoras, pequeñas trabas, lejos de ser tan inmediato como ocurre con el resto de las frutas.

Teniendo en cuenta, sin embargo, ese pequeño escándalo que es una granada abierta, podemos imaginar, también, que gran parte de su seducción es de orden visual. Su rojo inquieta, es de buena suerte para los chinos, tiene connotaciones sexuales en la escena griega.

¿Arraigó mucho la granada por aquí? La recuerdo absolutamente amoldada, y deseable, en los viejos huertos, progresivamente sustituidos por jardines de otro tipo y que ya no la tienen. La pérdida de esos huertos es una pena desapercibida por las equívocas modernidades urbanas.

La granada, como la tuna, como el pacay, eran frutas que no llegaban al comercio. En sus épocas, era simplemente cosa de arrancarlas y siempre había de dónde. Hoy todas deben comprarse y es con suerte que se encuentran granadas. A la luz de semejantes observaciones, se encuentra que tras algunas frutas pueden esconderse secretos dignos de una sociología imaginativa.

En caso de no encontrar granadas reales que partir, que pelar, que saborear, y con el riesgo de avivar el deseo de hacerlo, habrá que contentarse con leer a Federico García Lorca cantando a la granada en su Canción oriental:

Es la granada olorosa

un cielo cristalizado.

(Cada grano es una estrella,

cada velo es un ocaso.)

Cielo seco y comprimido

por la garra de los años.

La granada es como un seno

viejo y apergaminado,

cuyo pezón se hizo estrella

para iluminar el campo.

Es colmena diminuta

con panal ensangrentado,

pues con bocas de mujeres

sus abejas la formaron.

Por eso al estallar, ríe

con púrpuras de mil labios...

La granada es corazón

que late sobre el sembrado,

un corazón desdeñoso

donde no pican los pájaros,

un corazón que por fuera

es duro como el humano,

pero da al que lo traspasa

olor y sangre de mayo.

(...)

Arca de piedras preciosas

en entraña de oro vago.

(...)

La granada es la prehistoria

de la sangre que llevamos,

la idea de sangre, encerrada

en glóbulo duro y agrio,

que tiene una vaga forma

de corazón y de cráneo.

¡Oh granada abierta!, que eres

una llama sobre el árbol,

hermana en carne de Venus,

risa del huerto oreado.

Te cercan las mariposas

creyéndote sol parado,

y por miedo de quemarse

huyen de ti los gusanos.