Bolivia se caracteriza por tener el lago navegable más alto del mundo, el salar más grande del mundo, la sede de gobierno más alta del mundo, pero ocurre que este país debería ser conocido por las cosas pequeñas. Nada casual que tengamos, valga el oxímoron, la feria de miniaturas más grande del mundo. En ella se compran miniaturas que una vez bendecidas, ese es el anhelo del ritual, se transformen en realidad al siguiente año, se trata del modo sagrado y lúdico en que el paceño expresa sus deseos y se vincula con los mismos. Es la festividad popular más importante de La Paz que tuvo la virtud de extenderse a todos los departamentos e irradiar su influencia a los países vecinos, especialmente al sur peruano.

Se podría suponer, buscando una explicación fácil, que es una derivación del ritual andino a las illas, amuletos que se usan en el área rural para bendecir el ganado y las cosechas. Pero estos rituales se hacen en otras fechas, mayormente durante el solsticio de verano en diciembre o el 3 de mayo, en la fiesta de la Cruz, ambos son momentos fundamentales para una sociedad agrícola. Y aunque existe una similitud con los amuletos agrarios, pues algunos son miniaturas, los rituales de la Alasita son eminentemente urbanos y específicamente paceños. Existen elementos que la hacen particularmente una festividad urbana y paceña: su origen, fecha de realización, las artesanías, los artesanos y los recorridos rituales que se realizan en su espacio.

Pero vamos por partes, la Alasita dio inicio como la conmemoración de la ruptura al Cerco a La Paz liderado por Tupak Katari (1781). En ese traumático evento la ciudad quedó aislada, sus habitantes sin alimentos, hubo hambre, muerte y temor a una invasión indígena que vendría desde los cerros que rodeaban la ciudad. La solución del conflicto y la salvación fueron atribuidas a la virgen de Nuestra Señora de la Paz, patrona titular de la Diócesis de la ciudad de La Paz, cuya festividad se celebra todos los 24 de enero.

Sin embargo, la cultura popular reelaboró la mitica salvación de la ciudad con la presencia del Eqeqo, una especie de dios de la abundancia andino y mestizo, y conservó la fecha de celebración de la virgen de la Paz en una amalgama cultural inusitada. Por eso mismo, Carmen Beatriz Loza sostenía que la primera cosa que se busca entre las miniaturas es la comida y el dinero para garantizarla. Evidentemente, después de que la ciudad vivió el cruento Cerco, el mayor anhelo de quienes lo vivieron y su desendencia fue conjurar la escases.

Por otro lado, las artesanías y los artesanos evidencian una ruptura con el ritual andino a las illas que suelen ser amuletos o frutos pequeños o llamativos que se bendicen y eran manufacturados por los propios ritualistas. En cambio la presencia de los artesanos, herederos de los talleres coloniales y de las prácticas mestizas, permitió el acceso a objetos más elaborados y a pequeñas obras de arte en miniatura. En torno a la Alasita emergieron una pleyade de artesanos que cada año ofrecen miniaturas elaboradas con esmero, por ejemplo: se tuvo acceso a celulares, laptops y tablets en miniatura cuando sus costos eran privativos para la gran mayoría de la población. También es posible acceder a documentos como cedulas de identidad, pasaportes, libretas escolares con buenas calificaciones, títulos profesionales y hasta certificados de matrimonio. Los primero títulos profesionales eran nacionales, pero en los últimos diez años es posible encontrar títulos de Harvard, la UNAM, Cambridge; y para quienes ya están casados, jocosamente es posible encontrar certificados de divorcio. En la Alasita se encuentra en miniatura todo aquello que es posible desear: maletas de un millón de dolares, euros, yuanes, extrañamente no hay bolívares o rublos en miniatura.

Lo cierto es que en la Alasita se pone en evidencia la inteligencia y la destreza del artesano boliviano. Por ejemplo, del aprendizaje del vaciado de soldados de plomo, técnica desarrollada por los bibeloteros alemanes, comenzaron a elaborar sus propios moldes de miniaturas en plomo más locales como palas y picotas, hasta maquinas de coser, el protagonista de esta innovación fue don Jorge Hinojosa. Del mismo modo, los artesanos en yeso, herederos de los artesanos de imaginería religiosa, comenzaron a elaborar imágenes populares, alcancías, ceniceros en yeso que fueron los favoritos durante muchas décadas de la población. Ni qué decir de los carpinteros, hojalateros y demás ramas artesanales, sin descontar a los imprenteros que llenan la feria de certificados, libretas, cajas de productos, billetes de dólares, pesos bolivianos emitidos por el Banco de la Fortuna. Si algo tienen los artesanos es iniciativa, capacidad de innovación, creatividad y bastante humor. En tal sentido, eso es algo que hace a la artesanía de la Alasita única y diferente a los rituales agrícolas.

Finalmente, se encuentran los recorridos rituales, algo que permitió inscribir a la Alasita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco. Efectivamente, cada participante de la Alasita realiza su propio recorrido ritual que puede comenzar con la compra compulsiva al medio día del 24 de enero de todo aquello que desea que se cumpla.

Pasado ese momento se puede pasar a la bendicion, es decir, al acto ritual que transforma la miniatura en objeto sagrado, puede ser con agua bendita de la iglesia Católica, sahumándola con incienso con ayuda de un yatiri indígena, challarla con cerveza o la combinacion de ambas. Se trata de un acto performativo por medio del cual en una especie de ritual doméstico las miniaturas son bendecidas.

Cada persona encuentra su modo de realizar el ritual, el asunto es que el objeto pase a convertirse en algo más que un objeto y llegue a la condición de lo sagrado. El recorrido de cada devoto transforma a la festividad en una práctica de devoción intercultural y multicredo, donde es posible advertir la armonía entre devoción católica y rituales aymaras o indígenas. En los diferentes registros que se hicieron para su inscripción en la lista representativa atestiguamos a católicos consagrados haciendo sahumar sus miniaturas con yatiris y a sacerdotes bendiciendo objetos rituales no católicos. Como también a indígenas acudir con toda devoción a la catedral con sus miniaturas.

De ese modo, el 24 de enero de cada año se inaugura la feria de la Alasita, los paceños y los no paceños que habitamos estas alturas recorremos la interminable feria en busca de nuestros deseos, con la esperanza de que se conviertan en realidad el próximo año. Quienes no alcanzan a llegar al campo ferial tienen como consuelo, únicamente durante el medio día del 24 de enero, la posibilidad de recorrer las innumerables ferias que se instalan en los atrios y plazas más importantes de cada villa, barrio o zona. El 24 de enero, toda La Paz huele a sahumerio, koa, leña quemada y, aunque haya algunas personas que no crean en este ritual, toda la ciudad queda bendecida por el poder de la miniatura. Sin duda, se trata de una hermosa versión del tiempo de las cosas pequeñas.