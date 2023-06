La popularidad de Alberto Fuguet como nuevo escritor chileno se desató en principio con la publicación de la colección de cuentos Sobredosis, pero luego vendría la fama absoluta con Mala onda, la primera de sus novelas. Luego el vendaval sería casi imparable. Por favor, rebobinar y Tinta roja, lo colocarían como uno de los escritores más influyentes de la región. Luego empezaría a coquetear con el cine. Primero desde el video clip y luego con los largometrajes. Ahora si bien las películas se conectan con su literatura, en este artículo sólo me concentraré en su faceta como escritor.

Luego de la publicación de Las películas de mi vida, hay un breve silencio que se rompe con la publicación de No ficción y Sudor. Ambas abiertamente tocan la temática homoerótica y homosexual.

Son novelas de las que Fuguet puede estar contento. Feliz, al construir un eje narrativo que es veloz como sus libros más emblemáticos, pero reflexivo como sus libros más íntimos en los que reconstruye su memoria cinéfila –Cinépata–, y en los que da cuenta de sus aficiones como lector –Apuntes autistas–, y luego dará cabida en su recorrido como cronista y crítico cultural –Trayectos–, con la finalidad de hacer un mapa de todo cuanto le interesa y todo cuanto puede ser susceptible de ser interrogado como artefacto de la cultura de masas, y como andamiaje de su propia literatura.

Quizá por ello tanto No ficción como Sudor no sean sino dos novelas que funcionan como el anverso y el reverso de la misma historia. Una búsqueda del placer sexual. Y un enfrentamiento con el amor no correspondido que se diluye cuando el sexo ya no contiene al amor y cuando el amor es capaz de visibilizarse lejos de la piel del amante.

Sin ir muy lejos, se podría asegurar que ambas novelas marcan la madurez del escritor chileno y que, al mismo tiempo, demuestran que Fuguet es capaz de sostener una voz propia a pesar de la dificultad que el tema le impone al momento de sondear la experiencia humana desde la intimidad de la carne.

Es posible pensar que todo estaba prefigurado en Mala onda, pero también es grato notar que estas dos novelas colocan también la enseñanza que produjo en el autor su diálogo con el cine. Las imágenes son vividas. El movimiento es constante y la prosa adquiere una plasticidad que sólo se podría encontrar dentro del registro del videoclip como experiencia narrativa a mediados de los noventa.

Ahora, en cuanto a las novelas, Fuguet parece no complicarse con los ejercicios de una prosa autoreflexiva, porque lo que le interesa es mostrar más que explicar, describir más que contar, y hacer que sus personajes sean los que soporten el peso de la historia más que colocar en el medio del libro una voz que guie y escrute sus acciones.

Fuguet no goza en ciertos círculos de notoriedad o respeto justamente por esas razones. Su literatura a primera vista parece fácil, ligera y poco reflexiva. Pero esa noción es solamente un error de óptica.

Quienes piensen de esa manera estarán poco entrenados para reconocer la belleza y la profundidad en lo mínimo y ver que en la vida de los personajes se manifiestan razones mucho más profundas que las que en apariencia se demuestran. Y esto ocurre porque el autor de Vhs –otro libro de memorias cinéfilas–, es capaz de conjugar en su prosa la alta y la baja cultura. Logra que las marcas y los lugares de moda aparezcan con tal facilidad que, en lugar de ser simples locaciones, se conviertan en marcas de identidad de los personajes.

Es justamente este elemento el que también hace que haya desconfianza sobre su prosa. Y es que su estilo está contaminado por el de autores como Manuel Puig y Ovaldo Reynoso, que hicieron de las revistas, el cine, los chismes, las marcas de ropa, los lugares de moda, espacios en los que se podría encontrar las fisuras de la modernidad, las crisis de la representación de las identidades y los avances de la globalización.

Entonces, lo que encontramos en Alberto Fuguet es la capacidad de moldear su realidad de ficción sobre la base de la realidad histórica en la que habitamos. No es posible pensar su literatura sin los medios de comunicación y las grandes marcas y los lugares de moda. Ellos constituyen el espacio emocional y las anclas morales sobre los cuales la trama se desenvuelve. Y si bien casi todas sus novelas gozan de linealidad, no por eso, faltan las sorpresas o se echan de menos las revelaciones.

Así, Sudor parece que saca cuentas con una tradición en la novela en la cual el sexo está ausente y No ficción pone de frente al diálogo, como si toda ausencia de lenguaje fuera necesaria para que sólo exista la acción. Y por medio de ella es que nos conocemos y conocemos el mundo que nos rodea y contiene.

Este díptico de la ternura homosexual y homoerótica consolidan su destreza visual en cuanto narrador de novelas capaces de indagar en lo más oscuro del deseo para decirnos que allá donde parece que solamente existe el placer, también hay un amor no correspondido y allá donde sólo podemos hablar de sexo, en realidad, estamos conversando de nuestra precaria manera de amar.

Fuguet, así, arma un remate a sus primeras novelas en las que el sexo y las drogas eran simples anestesias al debacle de la vida. No ficción y Sudor son la forma en que él se da un respiro de la depresión y se acerca a un lado mítico y fundacional de la existencia. Hay una apuesta por la vida y una reconciliación con los viejos temas.