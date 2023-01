La calle de las ferreterías, cuando llueve y es de noche, se ilumina, se torna resbaladiza y líquida, tiende a hacerse al mismo tiempo, intermitente y peligrosa, se silencia de pronto y un tiempo breve después revienta en ruidosas carcajadas de vidrios rompiendo el empedrado.

La calle de las ferreterías es la síntesis de la ciudad. Ofrece toda clase de cosas que iluminan y otras que llevan aguas inmundas a las alcantarillas. Tienen aparatos para mejorar la higiene de las gentes, para arreglar los grifos, los que dejaron de abrirse y los que no pueden ya cerrarse. Hay un montón de cajoncitos con cositas útiles para algunos, e inútiles para otros, clavos de toda medida, para el tamaño de los pies del Nazareno, para la pata de la mesa coja que sustenta historias de Sucre y de Ayo Ayo, varios tamaños de acuerdo a los que la señora en cuestión está buscando para sacar a otro clavo porque tiene metida en la cabeza la idea de que reemplazar un problema por otro, es la solución.

Hay toda clase de tornillos por si al caballero de la plaza, al asesino serial con mandato sospechoso, le faltara alguno, o varios. Ya se sabe que esto forma parte de una metáfora que compara a las neuronas con los tornillos porque claro, si en una estructura, como un puente, se sueltan los tornillos, a mayor cantidad que se suelte, es más probable que la estructura ceda y se produzca un desastre. En el caso del señor de la plaza se estaría hablando de un desastre a nivel nacional, cosa que no entiende ni le importa.

En otro cajoncito hay armellas para todo uso. Quizás le debamos agradecer a Arquímedes por estos objetos y sus diversos usos. No parece haber una ferretería que se llame Arquímedes pero Ángeles, seguro. Herramientas, las hay para todo, para clavar, para desclavar, para entornillar y desentornillar, para poner mallas, para hacer cercas y gallineros, para hacer manillas con alambre de cobre, para hacer agujeros en las paredes y poner en ellos cosas en las que irá colgado un cuadro con una escena de caza del siglo XVII en un bosque de un país que la familia quisiera conocer pero no le alcanza ni para ir a darse una vuelta por el pueblito a apenas 73 kilómetros, en el que hay un rio limpio, una montaña nevada, un bosque no muy frondoso pero bosque al fin, una plaza en la que había una estatua que no está más porque los comunarios la rompieron para salvar a la patria del coloniaje, un día que sacaron a dar una vuelta de popularidad a la virgen para pedirle que haga llover.

Ese día se dieron cuenta de la presencia de la estatua del español, y la voltearon. La virgen observaba de reojo. Para romperle la cabeza a la estatua, uno de los comunarios fue a su casa a recoger un combo que meses atrás se había comprado en una ferretería de la ciudad sin mayor propósito que tenerlo. Para algo siempre servirá se dijo, y lo compró. Tenía unos ahorros de un fondo que le salió como por magia, para hacer nada, con recursos que el señor con falta de tornillos le adjudicó porque pensó que la indumentaria lo hacía merecedor de eso y más.

Al fondo en una de las ferreterías de la calle de las ferreterías, hay un oso. No se sabe qué podría hacer un oso ahí. Claro, no es un oso de verdad, es un oso de la diablada de la marca de fideos que tiene la mejor lasagna seca para hacer canelones también. El oso, a juzgar por la iluminación Caravagio, de pura casualidad, parece estar triste. Hasta da la impresión de que le resbala una lágrima por una de sus mejillas. Se enteró por la mañana que la cerveza local subió un peso por botella y que por algún motivo que le tenía sin cuidado, no iba a llegar pollo en unos días, para sus picantes de febrero.