Durante una conferencia sobre las relaciones entre la guerrilla, el gobierno y los paramilitares, realizada en la universidad Nacional de Colombia, allá por el año 2009, una mujer ingresó con una bandeja de vidrio que llevaba encima varias líneas de cocaína. Este gesto, inusual, provocador y probablemente ilegal, fue realizado como parte de una performance de la artista cubana Tania Bruguera. Se trataba, posiblemente, de sacar de su confort y comodidad a los espectadores que no esperaban encontrarse frente a un producto que no podía ser mostrado en la luz pública.

El impacto que genera la curiosa situación debe buscarse en la confluencia de contradicciones que produce. Es un acontecimiento que busca ponernos frente a la hipocresía social e histórica de la persecución del consumo de estupefacientes, cuando se trata de algo sabido y cuyo mercado permea todas las capas de la sociedad y funciona a nivel global. Es un poco como un gesto de rebeldía que pone en evidencia la hipocresía generalizada del mercado de la droga y las estructuras de poder en el mundo.

La denuncia, sin embargo, no parece emitir juicios, simplemente genera encuentros curiosos, pone en contacto zonas donde reina lo indiscernible, donde se confunden ámbitos como el consumo privado y las apariencias públicas. Este tipo de visión artística, que problematiza situaciones y temas tan actuales, que nos deja siempre en falta, es muy común en el arte contemporáneo (que no debemos confundir con el mero hecho de que el arte se haga en la actualidad), el cual es sumamente diverso y no se puede reducir a ninguna definición específica.

¿Por qué resultaría importante estar al tanto de las muchas obras de este tipo que se producen en la región, en el país o en nuestra ciudad y comunidad local? ¿Qué sentido tiene valorar el arte contemporáneo en estos tiempos de crisis e incertidumbre? Un libro de Ramiro Garavito y A ediciones, de reciente publicación, nos invita a responder estas preguntas, afirmando que, en definitiva, la experiencia cognitiva del arte contemporáneo es única y debe ser valorada por todos.

El título del libro, Arte, conocimiento e incertidumbre, ya nos da la señal de las razones por las que es tan crucial ser testigos del arte contemporáneo hecho en Bolivia. Por un lado, el arte contemporáneo es una actividad eminentemente cognitiva. Al leer a Garavito, quien también es filósofo, uno se pregunta si el arte no ha ingresado en una suerte de devenir-filosofía o si no es víctima de una doble mediación imitativa con la labor de los filósofos y científicos. El arte contemporáneo está ahí para explotar nuestra facultad cognitiva: produce conocimiento de un modo diferente, pero no menos eficaz y real que el que producen la ciencia o la filosofía.

Sin caer en spoilers, pues se trata de un libro de filosofía, cuyos ensayos se pueden leer en cierta medida de forma independiente, transcribo un pasaje del final, el ensayo 20: “El arte es un invento que finalmente ha devenido una forma de conocimiento, ya no de la realidad premoderna basada en la naturaleza, sino de la realidad cotidiana del presente cultural, social y político, de la vida común que compartimos con todos los seres vivientes” (p. 134).

El segundo aspecto del título es el de la incertidumbre. Esto también es crucial para comprender la pertinencia e importancia del arte contemporáneo para Bolivia, tan atravesada como está de problemas transnacionales. Como sugiere el autor en el texto, la capacidad que uno tiene de enfrentar la incertidumbre y la crisis va de la mano con su exposición a las contradicciones y problemas inherentes al mundo como va. La expulsión de cada uno de nosotros en la modernidad nos obliga a adoptar algún tipo de cobijo, pues la guerra de todos contra todos es la ley del pueblo individualista en el que nos desenvolvemos.

En el cierre de este texto, quisiera resaltar el trabajo de A ediciones, bajo la dirección de Eloísa Paz, pues se trata de una lucha titánica y a contrapelo de cualquier noción de negocio lucrativo. Aquí se puede notar la dedicación plena a la causa perdida del arte como tal y del arte contemporáneo boliviano en particular. Los libros que ofrece este emprendimiento son invaluables, por mucho que los podamos adquirir a un precio determinado. Su valor radica en esa indefinible habilidad que tiene todo artista para poner en un objeto concreto una infinidad de significaciones que nos interpelan y obligan a reflexionar.

Que estos objetos sean todavía considerados libros es un exceso de fijación en una forma tradicional, porque lo que ofrece A ediciones son realmente obras de arte portables. Usted puede intentar ir a robar la banana artística del museo de arte contemporáneo, o puede gastar unos pocos pesos en adquirir estos libros de artista y objetos de arte que son verdaderamente una maravilla.

Como hemos visto, el arte contemporáneo tiene una tradición importante en el país y el libro de Garavito nos da más insumos aún para acercarnos a los trabajos que se han hecho y se harán en ese rubro. El aporte cognitivo del arte contemporáneo, como quiere el autor del libro que comentamos, está en el modo en que genera situaciones que nos enfrentan directamente con la incertidumbre salvaje de nuestros tiempos. Se recomienda su lectura a quienes se interesan por la producción de arte contemporáneo en el país y a quienes quieren ingresar a explorar este fascinante mundo. Los filósofos tampoco saldrán con poco beneficio de su lectura.

Este libro ya ha sido presentado en La Paz y Santa Cruz, la presentación en Cochabamba será el viernes 18 de noviembre a las 19:00, en la biblioteca del Centro Simón I. Patiño.