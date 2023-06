En un polo muy conocido tenemos todo lo que albergaba la palabra “comprometido”, cuando, y en general desastrosamente, se la aplicaba al arte. Pero de todas maneras, se dejaba escuchar la exigencia de una actitud moral. Queda la inquietud, en todo caso, por los niveles de atención, preocupación e inteligencia que se brindan a la realidad político social inmediata. O, dicho más simple aún: ese mínimo de seguir las noticias. Desde quienes sufren por lo que pasa hasta los que ni se enteran ni les importa.

La pregunta surge ante algunos casos que asombran por la indiferencia (si lo era) con que se convivía junto a realidades extremas. Ya se trate de la estruendosa, por su silencio, entrada del diario de Kafka el día en que se declaró la I Guerra Mundial. El 2 de agosto de 1914, Kafka escribió en su diario: “Hoy Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde fui a nadar.”

O para no quedar uno menos pasmado, están los apuntes de Goethe, en su vida mundana y cotidiana, mientras Europa está en llamas y las guerras napoleónicas se hacen sentir muy cerca, corre la sangre por los campos de batalla. Esas anotaciones, a veces ya inverosímiles por su ligera mundanidad, las recoge Giorgio Agamben en una parte, tipo crónica, de su libro La locura de Holderlin. Crónica de una vida habitante. /A. Hidalgo 2022.

Véase, por ejemplo, esta misiva de Goethe a alguna institución relacionada con el teatro. Ese mismo año, 1809, Napoleón moviliza sus tropas frente a Austria. Goethe, entre tanto, está preocupado “por la decadencia de las fiestas de baile”, y da sus urgentes recomendaciones a la institución pertinente: “Deben abrirse las tiendas de la Estrade y las personas de rango.... Deben poder detenerse ahí, jugar a las cartas o conversar... (Y sigue...)”.

Aparte de la universal bondad de tal idea (que entre uno y otro desastre se asegure que las personas inteligentes puedan tomarse un trago y conversar), este tipo de mensajes, misivas y anotaciones de Goethe no dejan de repetirse durante esa década incendiada. Que tomó el té con tal grande, que visitó a tal princesa, que fue al teatro... El 1 de septiembre de 1806, mientras la guerra arrecia, anota: “...De camino a Weimar leo el Arte poética de Horacio. Tormenta repentina. Por la noche, en la Comedia. Minna von Herlem, de Lessing”.

¿Formarían parte tan “olímpicas” actitudes del temple goetheano al que María Zambrano se negaba a ser “anexionada”?

“Cómo consiguió su plenitud sin pagar prenda?” se pregunta la española, para quien el “gran hombre” no fue “sacrificado a los dioses o raptado por ellos en alguna forma”, ni tampoco, dice más allá Zambrano, fue “enajenándose como Nietzsche o quedándose envuelto en el sudario de su propia inocencia como Holderlin”.

(En Carta abierta a Alfonso Reyes sobre Goethe de 1954, recogida en La razón en la sombra, Siruela 2003). También Gilles Deleuze desde otro lado, hablaba por ahí de los anti-Goethe: Kleist, Buchner, Holderlin...

No deja de sorprender, por otra parte, y sin soltar nuestro tema, otro apunte que viene a colación y en el que no se dejó de observar el fenómeno al que aludimos: cuenta ese notable y olvidado crítico vivo de la pintura holandesa que fue Fromentin, que esos grandes pintores florecieron en el que “también fue el período más violento y tumultuoso de la historia holandesa. Todo ello, sin embargo, no perturbó un minuto al apacible pincel de los artistas”. En su mismo clásico (Les maîtres d’autrefois: Belgique, Hollande) asegura que ninguno de los grandes maestros dejó de escuchar el retumbar de los cañonazos a lo largo de todas sus vidas.

Estas anécdotas o posiciones podrían contrastarse con esa, tan perspicaz y conflictiva salida de Jankelevitch, que habla de la “fundamental insularidad del arte”.

Aparte de que podemos casi considerar la expresión como una boutade, nuestra época querría exhibir el cumplimiento de ciertas exigencias y hasta cierto punto nacimos muchos, más bien, bajo la politización absoluta de cada gesto. “Tomar posición”, elegir, batallar, se convirtieron en el pan de todas las bocas. ¡Ay de quien no lo comiera! Y la exigencia de ser explícito, de ser local, de comprometerse, de preocuparse por el excluido, de reflejar los dolores...

¿Valen aún tales directivas morales, si alguna vez lo hicieron a la hora de trabarse con el arte? Tal vez no del todo, así como ninguna regla de buen comportamiento, aunque tampoco dejaron de marcar con su impronta estas preocupaciones y resituarlas a buena distancia de esa mencionada insularidad.

Se sabe que un enorme embrollo sucedió, primero en la filosofía y luego en todo, cuando saltó la ética a la mesa (puesta ahí por Kant, con su “imperativo categórico”, del que Goethe, parece que ni se enteró mientras a nosotros sigue fustigándonos).

A partir de algún momento, de pronto, y para lo que nos interesa aquí, no valía palabra que no estuviera enredada con lo social-político-histórico. Literatura que no “refleje” su tiempo y sociedad, se dijo, no era buena literatura, etcétera. Se llegó, recuérdese, hasta esa pesadilla, del “realismo socialista”.

No pretendo, ahora mismo (ni nunca podré, supongo), averiguar cuál es la “distancia justa” que pueda tener un “artista”, entre su “insularidad” constitutiva y el llamado de una comunidad posible, una añorada militancia por lo que sea bueno, por un horizonte secretamente heroico según el menú de las buenas intenciones.

De momento, nada más me fijo en esos extremos. Los abismos que hay entre esa insularidad aislada y el ansia de una comunidad (im)posible y compartida. Me fijo, yo que escribí un tiempo montón de columnas de orden político y airado, como cabe. Ya no las escribo y a veces me reprocho por no hacerlo.

Ahora que Bolivia toca verdaderamente fondo, cuando está dejando, simplemente –y a cambio de nada– de ser siquiera un “país hecho y derecho”, se replantea la pregunta del “cómo vivir” con una nueva insistencia Ya que el avance del desierto es irreversible, dirá uno, al menos me dedicaré a cuidar bien mi propio jardín y que sea hermoso... ¿Pero no se huele algo fácil en tan estético y desentendido retiro? ¿Y no están cortadas las vías que no lleven a él?

Entonces sigue planteada esa pregunta lacerante, que oscila entre el arado individual y el deseo de participación de cualquier manera en algo más vagamente, general, común, ensoñado: justo lo que parece haberse ausentado. Entre el “no hay nada que hacer” y el “sin embargo...”, seguirá uno corroído y dándole vueltas al asunto...