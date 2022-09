Así hablé con Kenneth Lee

Podría decir que en realidad no hablamos. Aunque yo fui a entrevistarlo y él me contó detalladamente sobre sus empresas y tribulaciones, nunca pudimos entablar ese lazo de cercanía y comprensión que en algunas ocasiones nos permite el lenguaje.

Estaba enfermo, tendido en su cama, un vaquero gastado y una camisa a cuadros vestían su cuerpo largo y huesudo. Tosía y hablaba, y en algún momento fumó y bebió de un jarro algo que no pude determinar con certeza si era café. Tosía y hablaba con una voz cortada y ronca. Yo había confiado la grabación de su voz a la cinta de casete de una reportera.

Estar en Trinidad y no entrevistar a Kenneth Lee parecía ser una herejía. Me había hablado de él mi amigo Gary Suárez Gómez, periodista beniano, que consiguió una cita para una noche de aquel noviembre caluroso y húmedo de 1998.

Recuerdo que era domingo, cruzamos en moto por la ciudad a media luz, oscura en varias calles, pasamos un puente y llegamos a una precaria casa de madera. Un palafito, pensé, al ver que se erigía sobre cuatro vigas verticales de madera. Gary quedó en recogerme cuando yo le avisara que la entrevista había terminado. Comenzamos por el lugar común, ¿cómo era que había llegado hasta allí?

Kenneth inició su relato, ignorando totalmente que yo estaba malherida. En la tarde, habíamos ido a pasear a las orillas del río Mamoré, en moto; y por supuesto, como forastera por las tierras benianas, salí al paseo con un largo y vaporoso vestido. Vimos el río, las barcazas en la orilla. Al regresar, un brusco jalón de la rueda me tiró al suelo, mi vestido había sido tragado por la velocidad de sus radios, y comencé a ser arrastrada sobre el asfalto caliente. El resultado: heridas de los pies a los hombros que más bien eran quemaduras debido a la fricción que sufrió mi cuerpo.

El accidente no afectó la decisión conocer a aquel gringo de leyenda. Luego recibir auxilio en una enfermería, creí que ya estaba lista y así nos fuimos a su encuentro. Frente al viejo Kenneth, apenas podía respirar, el dolor de las heridas era tan fuerte que zumbaba en mis oídos. El calor, que alcanzaba los 40 grados, aumentaba superlativamente el ardor. Pero la entrevista continuó, Kenneth habló de sus descubrimientos, él había llegado a Bolivia en los años 50 con la Shell, y primero había estaba en el Altiplano y en Mina Matilde. Era geólogo y vino en una delegación destinada a la búsqueda y perforación de pozos.

En un ronco delirio habló de la antigua cultura hidráulica de Moxos, de ese monumental descubrimiento de camellones y terraplenes que dan cuenta de un perfecto modo de producción agrícola que permitió la vida de una civilización que data de un tiempo anterior a la era cristiana. Habló de sus viajes por los ríos del Beni, de los sobrevuelos y los incursiones por tierra en época seca. De las hipótesis de qué pasó con aquellos habitantes, que posiblemente, tuvieron que dejar Moxos cuando las condiciones climáticas ya no eran aptas para la vida y se trasladaron al Altiplano. Habló durante casi dos horas, pues fueron grabados los lados A y B de dos casetes.

La entrevista nunca fue publicada, pues la recuperación del accidente tomó su tiempo, y luego, la rutina fue borrando las huellas de aquel encuentro. Al saber de su muerte en 1999, busqué las cintas, pero por accidente, estas habían sido borradas por otras grabaciones. El asunto no quedó ahí. A principios de 2007, cuando viví en Trinidad y mis labores de reportera me llevaron por el barrio Pompeya, nuevamente en moto, crucé el puente sobre el arroyo San Juan y luego llegué a una casa de madera. Cuando estaba en el patio reconocí el lugar. Aquí vivió Kenneth Lee dije con emoción al dueño de casa, que respondió sí, con indiferencia. Me di la vuelta y un alto toborochi se mostró esplendoroso en la tarde, al fondo desfilaban celajes naranjas, como sólo desfilan en Trinidad. Sentí una felicidad inmensa. Desde el cielo moxeño me saludó Kenneth y mi ajayu, perdido en 1998, volvió a mi cuerpo.

En Trinidad está el Museo Etnoarqueológico del Beni, que lleva el nombre de Kenneth Lee y da cuenta de todos sus hallazgos científicos. Ricardo Bottega, uno de sus discípulos, es autor de un testimonio titulado Anécdotas de Kenneth Lee, que está en línea. En él detalla las increíbles aventuras de este texano nacido en 1926, que hizo su tesis sobre la geología de Luna, estuvo en la guerra de Corea, partió a Venezuela en busca de diamantes y luego, superando al propio Maqroll el Gaviero, fue atrapado por la fuerza de los ríos amazónicos y la selva boliviana, donde encontró un bel morir.