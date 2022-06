El filósofo boliviano Guillermo Francovich (1901-1990) a mediados de los años 40, afirmó que “Bolivia es uno de los países sudamericanos de más rica tradición cultural”. Para confirmar aquello, Francovich realizó varios ensayos sobre el legado cultural e histórico. Paralelamente, el escritor Roberto Prudencio Romecín (1908-1975) alentó el rescate de “autores del pasado” y promovió a los intelectuales de su tiempo en la Revista Kollasuyo, entre otras.

Pero estas inquietudes aisladas no tuvieron una favorable recepción en círculos académicos y universitarios, quedando pendiente la exploración del campo de las ideas políticas, literarias, sociales y culturales del largo y tortuoso siglo XIX y XX en Bolivia.

El lento advenimiento por rescatar el campo de las ideas promovido por un pequeño segmento de la intelectualidad boliviana fue retomado por el investigador español José Luis Gómez-Martínez a finales de los años 80. Luego de escudriñar la crónica de las ideas del siglo XX publicó el texto intitulado Bolivia: un pueblo en busca de su identidad (Cochabamba: Los Amigos del Libro, 1988), que es una aproximación de la historia cultural de Bolivia a partir de la ensayística, la novela, el cuento y el arte. Todo ello bajo el planteamiento teórico de la obra de José Ortega y Gasset, Américo Castro, y las reflexiones de Humberto Palza y Guillermo Francovich.

Curiosamente, el texto pasó a robustecer el ateneo de los libros olvidados por la memoria colectiva. Ya que, en la actualidad, no se tiene referencias del autor ni de la investigación indicada. Es por esta razón, que solicitamos al profesor José Luis Gómez-Martínez conversar sobre su paso por Bolivia, sus apreciaciones y los resultados de su investigación.

¿Doctor José Luis Gómez-Martínez qué le motivó a realizar una investigación sobre la historia de las ideas en Bolivia?

Como en tantos aspectos de nuestras vidas, probablemente fue un acumulo de coincidencias: un compañero boliviano de cuarto en la residencia de estudiantes en Múnich (Alemania), años más tarde, tuvo contacto personal con el filósofo boliviano Guillermo Francovich,sobre la situación boliviana en la década de los 70 y principios de los 80... Pero fundamentalmente mi impresión de Bolivia fue de un pueblo que estaba despertando después de siglos de letargo.

¿Usted estuvo por Bolivia?

He viajado a Bolivia dos veces, creo que en el 1983 y 1985, un poco menos de un mes en ambos casos, pero en momentos de gran tensión y de fuerte inflación, lo que me facilitó una aproximación más profunda a algunos segmentos del pueblo boliviano. Soy además un gran caminante, y al recorrer las calles de La Paz o de Cochabamba, o de Sucre, he disfrutado hablando con la gente, e incluso he sido “víctima” del resentimiento de la población aymara a la secular opresión del “europeo” en la forma de infantiles engaños al preguntar, por ejemplo, por una dirección al caminar por calles que no conocía.

¿En su visita, tuvo contacto con intelectuales bolivianos?

Conocí a muchos de los intelectuales de aquel momento y sería largo establecer aquí una lista de la que sin duda quedarían algunos fuera. Mi contacto inicial y más profundo, como ya señalé, fue con Guillermo Francovich. A través de él, y una vez en La Paz, entré en contacto con Jorge Siles Salinas, por aquella época director de Última Hora, y por su mediación fui conociendo a mucha de la intelectualidad boliviana residente en La Paz.

Todavía recuerdo mis conversaciones con Walter Solón Romero, su humanidad y conocimiento del momento boliviano. Julio de la Vega me introdujo a la estructura universitaria y me ayudó a tomar conciencia del impacto que podía tener la falta de recursos que se destinaban a la educación pública, a la vez que me permitió conocer al estudiantado y ver en ellos, en sus inquietudes, el futuro de Bolivia.

Pedro Querejazu, entonces director del museo, y Teresa Gisbert me ayudaron a comprender la riqueza del arte boliviano. Mariano Baptista Gumucio y María Eugenia del Valle dieron respuesta a muchas de mis interrogantes, que me fueron permitiendo colocar en contexto mis investigaciones.

Fueron meses muy activos y fecundos en los contactos que iba estableciendo, a los que habría que añadir a los intelectuales bolivianos residentes en Estados Unidos, como Oscar Rivera Rodas, Javier Sanjinés, Ricardo Pastor Poppe, entre otros muchos.

En su investigación se puede apreciar que usted utiliza como fuente bibliográfica a escritores olvidados o relegados por la historia ¿Cómo llegó a ellos?

Hace ya unas cuatro décadas que inicié mis estudios sobre Bolivia y el criterio sobre quiénes son los autores representativos ha evolucionado. En todo caso, yo no buscaba reafirmar la visión de una Bolivia en la cual la mayor parte de su población de ascendencia precolombina parecía no existir. Leí muchos autores, famosos y no tan conocidos, excelentes escritores algunos y mediocres otros; leí textos históricos, sociales, literarios, filosóficos, políticos, económicos. En todas esas lecturas mi objetivo siempre fue el de encontrar el vivir del pueblo boliviano en su totalidad. Poco a poco fui percibiendo la lenta, pero continua, transformación a lo largo del siglo XX.

En las últimas décadas, el proceso de transformación boliviana se ha acelerado considerablemente, y me es grato constatar que lo ha hecho siguiendo las líneas que apuntaba en mi libro, en cuanto a la toma de conciencia de la población de ascendencia precolombina; toma de conciencia de su poder numérico, superación del mito positivista de su inferioridad racial, toma de conciencia de su nacionalidad boliviana, revaloración de su patrimonio cultural.

En ocasiones encontré mucho más útiles textos poco difundidos y a veces olvidados, que tratados considerados “científicos” en su exposición, pero que usaban en su estudio fórmulas europeas que distorsionaban la realidad boliviana. Por ejemplo, la crítica a la Revolución del 52 basada en el descenso de las exportaciones de productos agrícolas básicos en la dieta boliviana; en mis lecturas, por el contrario, encontraba una considerable mejora de la dieta de una mayor parte de la población, antes preocupada y afectada por una dieta alimenticia muy pobre. La fijación en las exportaciones olvidaba el considerable aumento en el consumo interno.

Aparte de su investigación Bolivia: un pueblo en busca de su identidad, ¿pudo publicar otros estudios referidos a la historia o cultura de Bolivia?

Más allá de mi interés inicial por el pueblo boliviano, mis investigaciones en la década de los años 70 y 80 son las que me llevaron a la publicación del libro que usted menciona. O sea, no investigué para publicar un libro, sino que las investigaciones motivaron su publicación.

Llegué a Bolivia después de haber leído la obra de Guillermo Francovich y de haber mantenido prolongadas conversaciones con él. Su concepto de los “mitos profundos” aplicado a Bolivia me pareció fundamental y me incitó a visitar Bolivia para tratar de dar respuesta a mis interrogantes. Una vez allí, me encontré con que la situación boliviana era muy semejante a la que había observado en México, Guatemala o la que había dejado en la España de los años 50.

Me pareció notar una estructura social semifeudal bien representada en aquella frase de Raza de bronce de Alcides Arguedas, cuando el terrateniente comenta: ¡qué sería de nosotros si todos estos indios aprendiesen a leer! (cito de memoria, pero el sentido es ese).

En la década de los 80, Bolivia había ciertamente evolucionado, pero se seguía frenando el progreso de la población de ascendencia precolombina con un sistema educativo público muy pobre, al que se le escamoteaba recursos, tanto al nivel elemental como universitario. No se había llegado a tomar conciencia de que el futuro de Bolivia no dependía de la vida cómoda de su oligarquía, sino de la rapidez con que se integrara al proceso educativo, tecnológico, económico, a la masa marginada de su población.

Mi experiencia boliviana me llevó después a estudiar ese despertar a la realidad nacional en el contexto más amplio de Latinoamérica, especialmente en el contexto del pensamiento de la liberación, tanto en su dimensión teológica como filosófica. Mis publicaciones en las últimas décadas se concentran, pues, en seguir el desarrollo del pensamiento latinoamericano en su dimensión continental.

¿Actualmente continúa ejerciendo la docencia universitaria?

Dejé mi cátedra de Pensamiento Latinoamericano en la Universidad de Georgia en el 2009. Me jubilé para poder dedicar más tiempo a otros intereses míos (tallas en madera), pero sin alejarme de mi vocación en la enseñanza. Así mantengo el lugar de internet Proyecto Ensayo Hispánico (http://www.ensayistas.org/) y especialmente una introducción/apreciación de la literatura (http://www.ensayistas.org/cursos.htm). Ambos lugares cuentan con más de dos millones de visitas al año, con lo que mi contacto con los estudiantes es ahora mucho más amplio que cuando enseñaba en el aula universitaria.

¿Sigue de cerca la situación política y cultural de Bolivia?

Me temo que no he seguido el proceso boliviano de los últimos años con la atención que me hubiera gustado. Sí que leí en su momento la Constitución boliviana del 2009, culminación de ese proceso que yo desarrollaba en mi libro. Sin embargo, no he vuelto a visitar Bolivia para poder apreciar, más allá de lo que se escriba en los periódicos, el impacto de la nueva Constitución en el pueblo.

Las constituciones siempre proyectan idealismos que luego no son tan sencillos de llevar a la práctica. Recordemos cómo sobrevivió durante casi un siglo la esclavitud en Estados Unidos, a pesar de las garantías de libertad individual que proclamaba su Constitución.

Un comentario final del autor

En la actualidad hay un renacimiento por reconstruir nuestro pasado cultural, social y político. Recuerdo que este aspecto lo entrevió el sociólogo Salvador Romero Pittari (1938-2012), quien a pocos días de su sorpresiva partida, me indicó que no era casual el interés por nuestro pasado cultural, sino, que este fenómeno se podía advertir a nivel latinoamericano, cuyo hilo conductor estaba inmerso el campo de las ideas.

A pesar de este favorable avivamiento por recuperar las letras “antiguas” o “viejas”, aún hay mucho camino por recorrer y redimir a varios autores malogrados por factores políticos, sociales y las modas del momento. Tal es el caso del escritor José Luis Gómez-Martínez, que luego de 34 años de la publicación de su investigación, resulta, sin duda, un aporte vigente y significativo para el campo de la historia de las ideas en Bolivia. Es claro que el libro Bolivia: un pueblo en busca de su identidad merece una nueva relectura por parte de las actuales generaciones, para seguir buscando y afianzando nuestra identidad, que por ahora se encuentra inmerso en el denominado “proceso de cambio”.