Celebrar el teatro universitario: El médico a palos

El martes 4 de octubre fue un momento de celebración en el Teatro Municipal. Se presenció la alianza entre varias instituciones, como el departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica Boliviana, la Alianza Francesa, la embajada de Francia en Bolivia, el GAMLP y la Fundación Patiño. Todos se unieron para celebrar, por un lado, los 400 años del nacimiento de Jean-Baptiste Poquelin (Molière) y de los 30 años del actual taller de teatro de la UCB. En esta conmemoración se puso en escena la obra El médico a palos (Le médecin malgré lui), adaptada a un contexto mucho más cercano a casa.

La obra, dirigida por David Mondacca, fue una muy divertida adaptación, donde nos sentimos más familiarizados con los contextos, con los personajes y con las situaciones. En primer lugar, las modificaciones realizadas al texto nos sumergen mucho más en la situación absurda que se representa: ya no se trata de un leñador, sino de un reciclador; el “médico” conocedor de latín ahora es un médico kallawaya-naturista; Leandro ahora es en realidad Leandra disfrazada de Leandro; y Leandra se disfraza de hierbero, en lugar de boticario.

Además, el tono de los diálogos se siente como aquellas conversaciones que escuchamos todos los días, en la casa, en el mercado, en el bar. Entonces, entre estos personajes, las situaciones y los diálogos, la obra se siente propia. Es una serie de eventos y castillos de naipes caídos, que tranquilamente podría haber pasado en Bolivia, si es que no sucedieron hasta ahora. No importa que esta obra se haya escrito en 1666 en Francia. No importa que el autor ya nos haya dejado hace tanto tiempo. Pero lo que sí se ha demostrado en el Teatro Municipal es la universalidad de Molière, se comprobó por qué sigue siendo relevante después de tanto tiempo.

Siguiendo con la adaptación del texto, creo que las risas de los espectadores retumbaron en el teatro en todo momento, porque las situaciones absurdas de esta farsa se sintieron casi verosímiles, algunos sí se encontraron con un médico farsante, pero lo que sí, es que todos nos hemos encontrado con un pajpaku alguna vez. Todos y todas nos tuvimos que enfrentar con alguien que era lo contrario de lo que decía ser, y, claro, en su momento nos quisimos morir de rabia, pero, esta obra nos recordó que nos tenemos que reír también.

Alguna vez fuimos Geronte y nos dejamos engañar, pero, obras como estas nos exponen en nuestra ridiculez y nos recuerdan que nunca más podemos pasar por lo mismo. Por eso es tan clave la adaptación, ya que nos revela que no hay que situar a autores como Molière como vacas sagradas a quienes no se les puede cambiar una palabra. A veces, tenemos que meter mano a las ideas originales del autor, porque tenemos que vernos identificados con el personaje más ridículo, tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos.

El diseño de la escenografía es simple, minimalista, y se ayuda de lo visual: una imagen del Illimani y un par de imágenes de aguayos. No se necesita nada más, todo está en el texto, nos encontramos sumergidos en todo. No obstante, además del texto, hay que destacar las actuaciones, que hicieron de los personajes mucho más divertidos y más fácil de relacionarlos con nuestra realidad. En especial, David Mondacca tuvo una presencia muy significativa.

Para concluir, tengo que afirmar que necesitamos seguir fomentando el teatro universitario. Este sector de las artes escénicas fue esencial para la evolución artística en Bolivia, sobre todo en la década de 1960 y 1970, con el Teatro Experimental Universitario de la UMSA y el Teatro Tiempo de la UCB, que sacaron a la luz a innumerables actores, actrices, directores y directoras.

Hoy, el taller de teatro de la Universidad Católica dirigido por Mondacca cumple 30 años, y los personajes de El médico a palos fueron encarnados por actores y actrices que, o empezaron, o estuvieron en el taller en diferentes generaciones, contando también a los que actualmente forman parte del mismo.

Hay que pensar que este taller y los teatros universitarios no solamente son un semillero de actores que posteriormente contribuyen en el desarrollo artístico de Bolivia. También hay que pensar en qué medida el taller de teatro influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, cómo su formación en teatro los ayuda a profundizar sus estudios académicos, sin importar qué carrera estén cursando. Formarse en teatro durante el paso de la universidad realmente puede estar impactando en su visión del mundo, en las maneras de estudiar, en la forma de abordar el análisis y, finalmente, en originar una dosis de creatividad a la hora de resolver un problema, cualquier problema.

Ficha técnica:

Dirección: David Mondacca.

Actuación: Jahzel Vargas, Rodrigo Ayo, Luigi Antezana, Muriel Viscarra, Luciana Sardán, Julia Zerda, Ignacio Céspeces, David Valda, Sebastián Montecinos y David Mondacca.

Con la participación especial de los actuales participantes del taller de teatro de la UCB.