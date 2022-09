Clave de sol en El Alto

Clave de Sol, de Daniel Averanga Montiel, me llegó hace unas semanas. Me lo habían recomendado, pues es un libro de crónicas sobre y desde El Alto.

El Alto para mí, que dejé Bolivia e 1971, era una q’arapampa que se pasaba de largo la vez que se viajaba a Oruro o a Copacabana. Una población gris, típica del altiplano.

Hoy El Alto, según Daniel, es “un mito construido a partir del miedo”. Le doy la razón porque, luego de leer Clave de Sol, vinieron a mi memoria esos sitios oscuros, pero, con luz que conocí en mi juventud como el llamado “Norte” de Oruro que también producía miedo al “citadino de corbata”. Así como El Alto, el Norte orureño alojaba lenocinios, tenía sus propios olores y sabores. Alguna vez salía a relucir un cuchillo o algún macho pegaba a su mujer que se oponía a ser socorrida diciendo: “No se meta jovencito, es mi marido, tiene derecho”

La única posibilidad de comer un plato a las 3 de la madrugada en Oruro era el boliche de los Goyos, ahí se juntaba homosexuales y travestis, pero no los de la clase media, porque los “pequeño burgueses” ocultaban su inclinación sexual con novias a las que aconsejaban cómo vestirse y nada más.

La descripción de esos lugares, como los aledaños de la Perla Azul de Cochabamba, muy cerca a lo que fue la estación del ferrocarril, tenían también ese encaje de micromundo con el “alma afuera” como dice Averanga.

Esos sitios tuvieron sus cronistas y novelistas. Y, en esa huella inscribo el libro de Daniel.

En una entrevista online le pregunté qué es El Alto para él: “El Alto es un mito, a sus habitantes pretenden conocernos a través de crónicas de revistas chic. Usan el término resentido para referirse al alteño promedio”.

Averanga reniega de los escultores del rumor que quieren la confirmación escrita de la experiencia “...terrible de vivir en medio de la mierda”.

Las crónicas de Clave de Sol no tienen nada que ver con la revolución política, más bien deconstruyen el entramado de la pornomiseria, Averanga muestra sus plazas, sus ferias, sus basurales, charla con los lustras y las linaceras, narra sobre los consejeros espirituales y los predicadores, es decir, retrata su sitio a través de sus habitantes, sin abrir juicios de valoración social ni moral.

Luego de leer el libro me quedé pensando en las viejas bitácoras de los navegantes donde guardaban la brújula, porque las crónicas de Daniel son una especie de brújula que nos guía en un andar cansino por las calles de El Alto departiendo con sus habitantes, comiendo, bebiendo sabores únicos. Pateando miseria, pero gozando de alegrías grandes y pequeñas.

“Mi libro es una tomografía emocional” me dijo y comparó la autenticidad de El Alto con la que tuvo La Paz de ayer, que fue retratada por Jaime Saenz en Imágenes paceñas.

Ambos estamos convencidos de que la literatura sirve para exponer los “rostros nuevos, desconocidos y también temidos”, sin entrar en la comparación ni pretender la separación.

El libro Clave de Sol de David Averanga, después de leerlo, conmueve por señalar la posibilidad de una Bolivia diversa y urbana y no esa Bolivia separada y dividida en etnias, razas o clases como señalan las tesis de algunos políticos.

De los 17 relatos y el epílogo tengo mis favoritos. La prueba del embarazo abandonada, los lustras, el más dramático titula El Q’ulu de la ciudad de El Alto

Averanga escribe: “El Q’ulu es el muerto que cargamos hasta que se pudra, así como nosotros somos los cadáveres cargados por él. El Alto existirá sin él, pero él no existirá sin esta ciudad, que los engendra con su indiferencia y crueldad”.

Leer Clave de Sol de Daniel Averanga Montiel es visitar El Alto, no necesitan mostrar pasaporte.