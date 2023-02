A propósito de canciones que son tendencia, recuerdo los boleros y las rancheras con nostalgia, será por su escasez de prosaísmo. Géneros casi extintos, tan aptos para llorar abandonos o dar serenatas sin necesidad de marcas. Qué tiempos aquellos. Frase desgastada, sí, como el amor romántico o la monogamia.

Extraño, sin embargo, la bonhomía de los versos de Armando Manzanero. Vaya caballero.

“Ahora que te vas

Que no estarás conmigo

Recuerda en las mañanas abrigarte

Todo el tiempo de cuidarte

Que eres fácil de enfermar”

Son muchas las teorías e investigaciones sobre la monogamia en busca de identificar su razones y que van desde el cuidado de la salud pública y de la crianza de los hijos, hasta el control de la herencia. Sea lo que fuere, es un acuerdo social, como el lenguaje, la constitución o el divorcio. “La monogamia sexual no se ha cumplido casi nunca. Si un monógamo sabe que no le van a pillar tiene muchas probabilidades de ser infiel, de saltarse la monogamia sexual. Pero eso no implica que se vaya a saltar la monogamia social”, dice el etólogo Desmond Morris a este respecto. Dudo que se necesiten grandes estudios para evidenciarlo.

Christopher Ryan, psicólogo, sostiene que la paternidad, la familia nuclear y el control de la vida sexual de la mujer tomaron importancia a partir de la propiedad privada, lo que también condujo al inicio de las guerras por los bienes, entre otras cosas.

Pero volviendo a la música, ya lo decía el histriónico Raphael hace 30 años:

“Si piensan mal no me tiene preocupado. De tu lado no me voy a separar

Pienso diferente, no vivo con la gente

Y mi manera no la voy a cambiar”

Infringir los acuerdos sociales provoca toda suerte de reacciones y debates, así como escándalos de variada envergadura y el arte ha sabido reflejar la inherencia de este comportamiento en las sociedades. La poesía está plagada de letras dedicadas al vértigo y al dolor de la infidelidad y del amor no correspondido. Las esculturas y pinturas sobre el romance de Venus y Marte son un bello ejemplo, en tanto que, la obra de Frida Khalo está marcada por el dolor de las traiciones de Diego Rivera. En fin, que se podría llenar libros enteros con los ejemplos.

En las recomendaciones de hoy les dejo tres películas y dos miniseries que vienen a tono con “esa” canción tan comentada y con los líos de pareja, un tema que siempre provoca pasiones, valga la redundancia y me quedo con la que según Alma Guillermoprieto es “la más perfecta de las mil y una rancheras dedicadas al inclaudicable orgullo del perdedor”:

Aunque me digas que no puedes olvidarme. En este mundo nadie es indispensable

Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti

Y aunque me digas que yo soy toda tu vida. Y como en todo lo que hay vida existe muerte

Y yo no quiero ser la muerte para ti.

De Juan Gabriel, claro.

Diario de un escándalo. Richard Eyre, Reino Unido, 2006. Una dupla brutal como pocas, con Cate Blanchet y Judi Dench, en una colisión interpretativa notable. Obtuvo cuatro nominaciones al Oscar, tres a los Globos de Oro y tres a los BAFTA.

Bárbara es maestra de secundaria en una estropeada escuela pública de Londres. Su carácter la aísla de un entorno de colegas mediocres y estudiantes imposibles de soportar, hasta que llega Sheba, la nueva profesora de arte, con quien inicia una amistad y muchas ilusiones. Sheba, mientras tanto, se enreda con uno de sus alumnos, menor de edad, para más sazón y Bárbara la descubre. Ahí comienza el suplicio y, por supuesto, el escándalo. Disponible en Star+.

Io sono l’amore. Luca Guadagnino, Italia, 2009. Con Tilda, la camaleónica, única e irrepetible Swinton, una actriz a la que hay que ver, sin fijarse mucho en qué rol está o quién la dirige, pues incluso en condiciones poco propicias, su solvencia es tal que es poco probable no disfrutarla.

Si bien Guadagnino intenta, no llega a lucirse como pretende en este melodrama italiano que retrata a una poderosa familia de la gran burguesía de Milán, en la que Tilda es una inmigrante rusa, casada muy joven con el rico empresario italiano que nunca la amó realmente. Todo se complica cuando llega el nuevo cocinero que, además, es amigo de su hijo, con lo que la mesa está servida para el escándalo perfecto. Nominada a los premios BAFTA como mejor película en habla no inglesa. Disponible en DVD.

El buen patrón. Fernando León de Aranoa, España, 2021. El relato se desarrolla en Básculas Blanco, un nombre por demás significativo para una fábrica de balanzas con el apellido del dueño, un equilibrista de la vida, con alma de apostador que juega con todo y con todos, intentando siempre sacar una tajada extra a cuanta circunstancia se le presenta. El buen patrón es un tipo de escasos escrúpulos, cuyas tentaciones lo llevan a bordear el escándalo con mucha frecuencia.

Javier Bardem demuestra una vez más su gran talla de actor en una historia que tiene un poco de todo, desde drama y comedia, hasta sátira y denuncia social. Ganó seis Premios Goya, incluyendo mejor película, director y actor. La encuentran en Star+.

Un escándalo muy inglés. Stephen Frears, Reino Unido, 2018. Frears, a quien le debemos las maravillosas “Alta fidelidad” y “Relaciones peligrosas”, ha estado haciendo varias miniseries en los últimos años, entre las que destaca “Un escándalo muy inglés”, de tres atrapantes capítulos. Basada en el libro homónimo de John Preston, cuenta con Hugh Grant en una de sus mejores interpretaciones, haciendo de Jeremy Thorpe, quien fue el primer personaje de la política británica en ser juzgado por conspiración de asesinato. Ganó varios premios, incluyendo BAFTA y Globos de Oro. (Disponible en DVD).

Anatomía de un escándalo. S.J. Clarkson, Reino Unido, 2022. Serie de aceptable factura sobre un tema complejo: ¿fue consentimiento o agresión sexual? Es un thriller psicológico sobre una denuncia por violación a un político poderoso. Se basa en el libro de Sarah Vaughan, con el toque de David E. Kelley y está disponible en Netflix.