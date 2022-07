Corte final

En la mesa del fondo, en un pequeño restaurante de la zona vieja, sentado en casi penumbra, una persona solitaria, toma sopa, mirando a la pared, pensando en quién sabe qué. A lo mejor, y eso es especulativo, en cómo es que llegó a este estado. Abandonado, sólo, en ruina de toda índole, sin mayor motivo para persistir.

Pero claro, una especulación es tan solo eso. Puede ser que en verdad piense en cualquier otra cosa, como cuál el propósito de la vida, el por qué los barcos se mantienen a flote si pesan toneladas, por qué en la sociedad nacional de este atribulado país hay una tendencia al suicidio, a la victimización, al fracaso, a delinquir para resolver todos los asuntos, o en que la ciudadanía sea sujeta de sospecha, siempre.

O también, a lo mejor, piensa en que cúando, en qué momento empezó a ocurrir que la verdad, eso que está entre el cielo y el suelo se fue transformando en información pura, sin narración, sin sostén, sin fuente confiable, solo una suma de datos en una canasta sin forma.

A lo mejor esta persona piensa en no pensar y en ello se le va la vida. Afuera hace frío, la noche ha comenzado. El empedrado ya brilla, se hace amarillento. Los adoquines de Comanche parece que quisieran irse de tanto haber sido pisados, escupidos, atestados de basura y de esporádicas sangres sin destino. Ahí va, en medio del empedrado, un perro negro, con collar. Perdido, asustado, confundido con su propia sombra. Acostumbrado a estar adentro de una casa, protegido, cuidado, alimentado, ahora vaga perdido, hambriento, sin rumbo.

A la vuelta de la esquina, sentada en el piso, una señora sin edad tiene un puesto para vender medias. Por ahí no pasa casi nadie. Pero espera vender, algún rato, algún par de medias. Si no vende, no come. Tuvo, alguna vez, una hija. Nunca más supo de ella cuando se fue con un sargento de la armada que no sabía nadar. Se fue a vivir a un puerto del lago. No supo más. La hija no la volvió a buscar, para nada. Frente a su puesto había una carnicería, se fueron a la ciudad de las oportunidades y de los calores. Encima de la carnicería vivía una familia que arreglaba santos y otras cositas de estuco. Se fueron a la ciudad proliferada de coronaciones para todo.

El perro negro sin nombre pasó por el puesto de la señora y se alzó un par de medias, o por hambre o por jugar. Una variante de los juegos del hambre. Corrió. La señora también, detrás de él. El perro entró a la primera puerta que encontró abierta para guarecerse y escapar de la señora. Se metió entre unas pocas mesas que había ahí, hasta llegar a una, al fondo, en la que un ser solitario tomaba sopa.

El tomador de sopa lo vio llegar con un par de medias en la boca. Se las pidió, el perro las entregó. A cambio, recibió una caricia y un pedazo de pan. No hay sopa sin pan. En medio del apenas iluminado espacio, apareció la silueta de una mujer sin edad. Se hizo campo entre las mesas, se acercó decididamente a la mesa del sujeto solitario con un perro y sin mayor preámbulo reclamó las medias. El perro se escondió debajo de la mesa.

El hombre se negó a entregar las medias. Cómo podría saber que la mujer estaba diciendo la verdad. Solo el perro y quien lee, saben la verdad. El hombre de la sopa no. Aunque la señora insistía en su versión, no dejaría de ser una versión líquida y frágil como cualquier otra verdad en esta suma de acontecimientos. Vamos a que vea mi puesto, le dijo ella. Se enfría mi sopa, dijo él. Me sentaré hasta que termine, dijo ella. Si tiene un puesto y lo dejó abandonado, entonces no tiene un puesto, dijo él.

Al cabo de un buen tiempo, al terminar la sopa, accedió a ir a ver el puesto y al dar la vuelta a la esquina, no había ningún puesto. La mujer se puso a llorar, el hombre pensó, es otra especulación, que aunque mentirosa, merece ser consolada. El perro apareció en la escena, se arrimó a ambos, la cámara hizo un recorrido para atrás, en la calle. Se escuchó un “corte” y un comentario. La historia es mala, pero el final es feliz.