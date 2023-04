En el siglo V a. C., los atenienses creían que sus dioses los habían abandonado. El choque psicológico y moral fue devastador; más sabiendo que, en ese contexto, se enfrentaban al ejército espartano. Las probabilidades de un destino esplendoroso, de un mañana mejor, se diluían ante sus ojos. Sin ser suficiente este panorama oscuro, sus cuerpos se estremecían por la fiebre, la disentería y la falta de clemencia de la enfermedad que azotaba a la “polis” de Pericles.

El gran constructor de la ciudad ateniense y el creador de la democracia tuvo que soportar el dolor de la muerte en carne propia, pues, su hijo, que había participado en la Guerra del Peloponeso, caía abatido por un enemigo silencioso: la peste provocada por la fiebre tifoidea. Un año después, el mismo emperador Pericles sucumbía a los pies de Tánatos.

La pérdida de un hijo arrebatado por la peste es la escena que retrata el artista francés François-Nicolas Chifflart en 1851, obteniendo el primer lugar en el concurso del Prix de Rome. En la escena, trágica como doliente, vemos a un Pericles rodeado de sus amigos cercanos, dándole inconsolablemente el último adiós a su hijo, que se encuentra en el lecho ya consumido por las consecuencias de la enfermedad. Los presentes ya están consumidos por las sombras de la muerte, el sufrimiento y las dolencias. Pericles, por su parte, con un himatión rojo y una corona de laureles en la mano derecha, es el único que se mantiene con un pie en la tierra. Mostrándonos Chifflart el destino que le espera.

A lo largo de la historia de la humanidad hemos convivido con diferentes enfermedades. Desde la epidemia de Atenas hasta la pandemia de covid, pasando por la peste negra, la gripe española, entre otras. Tomando como ejemplo estas catástrofes biológicas, los artistas y los intelectuales se sirvieron para reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia. En Atenas lo hizo el historiador Tucídides; en la peste negra el poeta humanista Boccaccio. En la actualidad, tras el paso del Sar-Cov-2, varios artistas se concentraron en una de las mayores pandemias contemporáneas. Así lo podemos ver, en la exposición de Fernando Montes Colque, que se presentó en el Museo Nacional de Arte.

Montes Colque, en su serie de tintas Crisis nos muestra su visión de la pandemia. Con colores bien definidos y texturas creadas con transparencias y manchas de tonos rojos, volvemos a conmovernos por los sucesos que pasamos hace unos años. El recuerdo de revivirlo en la piel, la memoria que extraemos desde nuestras carnes, nos evoca ese malestar contínuo de tos, fiebre y dolores musculares que tuvo a la humanidad contra las cuerdas. Además, nos muestra el paso de contraer el virus, la desolación del ser y la ausencia de los que no pudieron recuperarse. Propuesta que nos provoca a la reflexión y a la permanente cautela.

Después del azote de la peste y la muerte de Pericles, Atenas entró en una profunda crisis social y política. El gran imperio que habían forjado quedaba en el recuerdo. Aunque vanos fueron los intentos de la reconstrucción de la ciudad, fue a finales del siglo V a. C., que las invasiones persas, dirigida por Jerjes I, destruirían todo a su paso. La desaparición de la Acrópolis era inminente. Las llamas de la ciudad griega, destruida por el rey Persa, posteriormente fueron llevadas por los ejércitos de Alejandro Magno para quemar el palacio de Persépolis, en el 330 a. C. Estas constantes guerras dieron paso a otras culturas y a otros imperios.

En este punto, posiblemente, no nos enfrentamos a una relación de causas y consecuencias, donde, después de Crisis lo que queda son Cenizas, título bastante sugerente de la segunda serie de cuadros, ahora en técnica mixta, de Fernando Montes Colque. Cenizas, en todo caso, hace referencia a los desastres provocados por mano humana. Mano que, con intervención nada divina, depreda todo a su paso. No obstante, parecería que desde que conquistamos el fuego, el ser humano ya causaba serios problemas a los ecosistemas, pues, la génesis de los incendios foresta datan que el primero fue causado hace casi 470 millones de años. Desde ese momento, los seres humanos no hemos cambiado en nuestro comportamiento de depredación.

Recordemos que en 2019 se quemaron más de 2 millones de hectáreas de bosque Chiquitano en Bolivia, teniendo como resultado una muerte de posiblemente 5.914.527 mamíferos muertos directamente por el fuego. Hecho que las autoridades de ese entonces quisieron resolver con métodos nada efectivos.

Con sus óleos en gran formato, Montes Colque se concentra en evocar en su paleta de colores a la ceniza, para darnos un diálogo íntimo con la depredación humana. Su paleta contiene colores que salen de esas cenizas arrasadoras y creadoras de sus oleos. En el primer bloque de pinturas vemos árboles que lloran aves. Llanto descarnado que no cesa frente a los bosques que, ahora, ya no existen, porque fueron devorados por el fuego que está presente, aunque no sean retratado.

Posteriormente, sus óleos, dan un giro para mostrarnos el paisaje desolador, apocalíptico, sombrío entre colores producto del carbón vegetal y los matices del sepia carbonizado. Aquel escenario se nos abre como un mundo que ya es un desierto de cenizas, donde no hay paso para un nuevo ser, pues, el hombre se ha vuelto infinitamente despreciable como minúsculo por su accionar. Aunque sus figuras son reiterativas o monótonas, el poder de la imagen y la sensación nos atrapo en su narrativa.

Fernando Montes Colque cierra su exposición con un videoarte (con la realización y posproducción de Christian Lanza y Cecilia Bojanic), donde sentimos el sonido de las brazas, la impresión del fuego y la irresponsabilidad tanto de autoridades como del ser humano en sí, en un mundo cada vez más sobrepoblado.

El mensaje, en suma, no es saber si donde hubo crisis, cenizas quedan, sino que las cenizas son las que provocarán las siguientes crisis climáticas. Provocándonos una reflexión: ¿Acaso el covid no fue producto de incendios forestales del 2019-2020 a nivel mundial?