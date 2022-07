De huesos, metáforas y música

Es probable que esta costumbre de pensar recurrentemente en los huesos date de las primeras lecturas de adolescencia, cuando fui sorprendida por Poemas humanos, publicados en un amarillento fascículo de Presencia que hallé junto otros libros en la biblioteca de mi padre.

Recordando aquellas remotas incursiones, he vuelto a Vallejo, esta vez ya no en papel, sino en una edición escaneada de una publicación de 1959, de la Editora Perú Nuevo, que ahora circula libre en las redes. Por el camino de la relectura he vuelto a deslumbrarme inmensamente con Vallejo y por supuesto, he vuelto a pensar en los huesos.

Ay de los huesos. Pienso en ellos como en un verdadero misterio, y al mismo tiempo como en algo tan familiar pues en realidad son nosotros mismos y cuando hablo de nosotros me refiero a nuestra especie. Cuánto hemos podido saber gracias a los rastros que han quedado en huesos fosilizados y apilados a lo largo de la historia. Por su puesto, no todas las noticias que nos han dejado son felices, más bien podríamos decir que en su mayoría nos recuerdan tiempos oscuros y angustiosos.

Sí, pese a ello, hay algo maravilloso en todo esto, aún de tiempos violentos nos quedan vestigios de belleza. Como aquellas antiquísimas metáforas descriptivas, las kennings de las que hablaba Borges en sus clases de Literatura Inglesa en la Universidad de Buenos Aires de los años 60.

Las kennings son como pequeñas flores luminosas nacidas sobre cientos de cuerpos caídos en cruentas e interminables batallas. Resumían la realidad en breves imágenes que describían situaciones, objetos o lugares. No han perdido su magia y cuando alguien vuelve a ellas renace algo hermoso sin importar cuánta guerra, cuánta muerte y cuánto tiempo hayan pasado, como esta que nombra al sol describiéndolo como “Luminosa candela de Dios”; o esta otra que nos habla del mar y lo define como el “Camino de la ballena”.

Y hay otra que se refiere a los humanos, les dice “Duros herreros de la guerra” y Borges apunta que aquí la guerra es entendida como un instrumento. La guerra, pensada como gran maquinaria que exige todo el esfuerzo de aquellos duros herreros, duros pero mortales al fin. Esa antigua metáfora nuevamente me remite a los huesos, pues al final lo que queda después de todas las batallas es un desolado mar de calaveras.

Volvamos a los pasos de Vallejo, a su poema Nómina de huesos, es aciago lo que expresa:

“Se pedía a grandes voces: que muestre las dos manos a la vez. Y esto no fue posible. Que mientras llora, le tomen la medida de sus pasos. Y esto no fue posible... Que haga una locura. Y esto no fue posible...Que lo comparen consigo mismo. Y esto no fue posible. Que le llamen, en fin, por su nombre. Y esto no fue posible”.

Así una nómina de huesos puede quedar muda para siempre, y acabar en silencio macabro, porque al final, en algunas circunstancias los huesos no parecen poder hablar por sí solos. Sin embargo, hay otras en las que pueden contar muchas cosas, e incluso pueden cantar canciones prohibidas, como las piezas de rock and roll, blues o jazz que sonaron durante los años 50 y 60, en plena la guerra fría, en la extinta Unión Soviética. Allí hubo quienes lograron grabar música en placas de radiografías que reemplazaban al vinilo, y durante tres minutos se permitían al menos una breve chispa de felicidad.

Gracias a un reciente hallazgo en un mercadillo de cosas viejas, sabemos que cientos de radiografías sirvieron para grabar discos piratas, las placas eran cortadas en redondo con tijera y perforadas con una quemadura de cigarrillo en el centro. Eran discos transparentes y flexibles de corta vida, que consigo llevaban las imágenes de cráneos, manos, pies, costillas, columnas, pelvis y otras partes de los esqueletos de innumerables ciudadanos equis. Estos fragmentos con evidencias humanas, volvían a tomar movimiento en fiestas secretas y espacios clandestinos. Y eran conocidas como costillas, música de huesos o simplemente huesos. Uno de los más emblemáticos, es un cráneo que en sus surcos lleva grabada la voz de Elvis Presley.

Somos unos domadores y a la vez unos contorsionistas, así es como vivimos, dice el poeta uruguayo Jorge Palma. Y lo resume en estos versos de El domador de huesos: “Con todos estos huesos tengo que vivir” /dijo para sí el domador de huesos. / Para vivir entero, de la cabeza / a los pies, tengo que domar estos huesos, / colocarlos a como de lugar, porque mañana, o acaso esta noche, / tenga que volver a la intemperie...”.